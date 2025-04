Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Doanh nghiệp khai thác cát vượt ranh giới cả nghìn mét vuông!

Ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An vừa ký văn bản chỉ đạo xử lý thông tin liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi tại xã Đồng Văn.

Theo đó, ngày 31/3, UBND huyện tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng sạt lở bãi bồi sông Lam tại khu vực mỏ do Công ty cổ phần khai thác cát sạn và vận tải Thanh Chương quản lý. Đơn vị này đang khai thác theo Giấy phép số 2905/GP-UBND do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 10/7/2018.

Người dân xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An tập trung bên bờ sông Lam phản đối hoạt động khai thác cát. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra phát hiện doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi hơn 1.000m2.

Người dân các xóm Tiên Quánh và Đình Sơn lo ngại việc khai thác cát sát có thể gây ảnh hưởng đến đê Tả Lam, đe dọa tài sản và an toàn của khu dân cư. Vì thế, nhiều người dân đã tập trung để phản đối.

Qua kiểm tra thực địa, UBND xã Đồng Văn xác định khu vực doanh nghiệp đang khai thác có hơn 1.000m² nằm ngoài ranh giới mỏ đã được cấp phép.

Trước thực trạng này, UBND huyện Thanh Chương yêu cầu Công ty cổ phần khai thác cát sạn và vận tải Thanh Chương tạm dừng ngay hoạt động khai thác tại khu vực nói trên. Đồng thời, doanh nghiệp tổ chức cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án đã được phê duyệt, đưa khu vực mỏ về trạng thái an toàn.

UBND huyện Thanh Chương yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động khai thác tại vị trí trên, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác khoáng sản.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu rà soát, bổ sung hệ thống mốc giới, đặc biệt ở khu vực giáp đê và đất sản xuất của người dân, đồng thời lắp đặt thiết bị giám sát hành trình các phương tiện khai thác để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

UBND huyện Thanh Chương nhấn mạnh, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình khai thác khoáng sản, đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống nhân dân.

Cùng với đó, UBND xã Đồng Văn được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình địa phương. Chính quyền xã cũng phải tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của doanh nghiệp, kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm, hoặc báo cáo cấp trên nếu vượt thẩm quyền.

Đồng thời, UBND huyện Thanh Chương đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tham mưu thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá mức độ tác động của hoạt động khai thác cát đến lòng, bờ, bãi sông Lam, rà soát lại toàn bộ phạm vi cấp phép của doanh nghiệp.

