Israel tới tấp dội mưa bom san phẳng Gaza City, nhiều cao ốc sụp đổ, người Palestine kêu cứu giữa biển lửa

Israel đang san phẳng tháp cao tầng, ép hàng triệu người Palestine chạy về phía nam. Ảnh Yenisafak

Tháp 7 tầng bị phá hủy, hàng nghìn người mất chỗ ở

Các vụ nổ vang rền suốt cả ngày khi chiến đấu cơ Israel dội bom khắp Gaza City. Nhân chứng cho biết đợt tấn công tập trung vào khu vực phía tây, nơi hàng trăm nghìn gia đình từ phía bắc và phía đông Gaza đã chạy về lánh nạn.

Một trong những đòn không kích đã phá hủy hoàn toàn tòa tháp “Tayba 2” cao bảy tầng, nơi có hàng trăm cư dân sinh sống và nằm sát các khu trại tị nạn. Nhân viên y tế xác nhận ít nhất 2 người Palestine thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, trong khi hàng nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

“Tayba 2” là tòa cao ốc thứ 7 bị đánh sập ở Gaza City kể từ thứ Sáu tuần trước, minh chứng cho điều mà cư dân gọi là “chiến dịch xóa sổ từng bước” các khu căn hộ để biến thành phố trở nên không thể ở được.

Israel kêu gọi người Palestine sơ tán

Phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee kêu gọi dân thường lập tức sơ tán qua đường al-Rashid tới al-Mawasi ở phía nam Khan Younis, cảnh báo rằng ở lại Gaza City là “cực kỳ nguy hiểm”. Ông đồng thời tuyên bố mở rộng các chiến dịch nhằm “xóa sổ Hamas”.

Trong khi đó, các quan chức Palestine phản bác rằng chiến dịch này thực chất là kế hoạch cưỡng bức di dời có hệ thống. Văn phòng Truyền thông Chính phủ Palestine cho biết, bất chấp bom đạn, hơn 1,2 triệu người vẫn còn ở lại Gaza City, cáo buộc Israel tìm cách dồn ép khoảng 1,7 triệu người Palestine xuống vùng ven biển al-Mawasi và Rafah – nơi hoàn toàn thiếu bệnh viện, hạ tầng và các dịch vụ cơ bản.

90% hạ tầng Gaza đã bị phá hủy

Theo báo cáo của Human Rights Watch, Israel đã phá hủy gần 90% cơ sở hạ tầng ở Gaza kể từ tháng 10/2023, khiến phần lớn các gia đình mất nhà cửa, phải chen chúc trong trường học và ký túc xá đại học để trú ngụ.

Đợt dội bom lần này nằm trong khuôn khổ cuộc tấn công trên bộ mang tên “Cỗ xe của Gideon 2”, phát động từ ngày 3/9 với mục tiêu chiếm trọn Gaza City. Kế hoạch này đã vấp phải chỉ trích ngay trong nội bộ Israel, khi nhiều người lo ngại có thể gây nguy hiểm cho binh sĩ và con tin còn bị giam giữ trong vùng.

Kể từ tháng 10/2023, chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza đã khiến ít nhất 64.600 người Palestine thiệt mạng, đồng thời đẩy toàn bộ vùng đất này vào thảm cảnh nạn đói lan rộng.

Tháng 11 năm ngoái, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người tại Gaza.

Ngoài ra, Israel cũng đang đối mặt với một vụ kiện diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) liên quan đến cuộc chiến đẫm máu này.