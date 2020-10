Kế hoạch…kinh hoàng của Bí thư Đảng ủy xã

Ngày 6/10, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đỗ Văn Minh (SN 1971, trú thôn Tân Đức xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về các tội: "Giết người", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Hủy hoại tài sản" và "Xâm phạm mồ mả".

Mưu toan chiếm đoạt 23 tỷ đồng

Bị can Đỗ Văn Minh tại cơ quan công an.

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Minh mua lại một chiếc xe ô tô Mazda (loại xe bán tải) BKS: 51C-715.70 của một Công ty (có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh). Thời điểm đó, xe ô tô này đang được công ty thế chấp vay số tiền 583 triệu đồng tại một ngân hàng (ở TP.Hồ Chí Minh).



Sau khi mua xe, Minh trả trước cho công ty số tiền 200 triệu đồng và hàng tháng Minh có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng theo số tiền mà ngân hàng đã hợp đồng với công ty và khi nào trả hết số tiền nợ trong ngân hàng thì sẽ làm thủ tục sang tên theo quy định.



Từ năm 2016 đến đầu năm 2020, Minh đã vay mượn tiền của nhiều người dân trên địa bàn huyện Lâm Hà và nhận tiền của nhiều người để thỏa thuận chuyển nhượng đất với tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng. Do sử dụng tiền để mua bán cà phê trực tuyến trên sàn quốc tế thua lỗ, trả tiền lãi suất cho các khoản vay... nên Minh không có khả năng trả nợ.

Đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân rồi tìm xác người chết để đào, rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền đang nợ tổng cộng hơn 23,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Để thực hiện kế hoạch này, ngày 9/4/2020, Minh mua bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Prudential (chi nhánh TP.Đà Lạt) với giá hơn 233 triệu đồng/năm và đóng đủ số tiền của năm 2020. Nếu Minh bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo chết thì công ty bảo hiểm phải thanh toán số tiền tối đa là 18 tỷ đồng.

Sáng 25/4/2020, Minh điều khiển xe ô tô BKS: 51C-715.70 một mình từ tỉnh Lâm Đồng đến rẫy tại huyện Đắk Glong. Trên đường đi, Minh ghé vào nghĩa địa thuộc thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) tìm xem có ngôi mộ nào mới chôn để đào lấy xác.

Chiếc xe bán tải cháy trên Quốc lộ 28.

Tại đây, Minh phát hiện ngôi mộ của ông T.Q.K (SN 1943) chôn vào ngày 6/4/2020. Sau khi nhớ vị trí ngôi mộ, Minh điều khiển xe ra về để chuẩn bị dụng cụ đến tối sẽ đào lấy xác. Khoảng 14h cùng ngày, Minh đến một tiệm mua bán xe mô tô tại xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong) hỏi mua một xe máy với giá hơn 15 triệu đồng. Đến khoảng 17h cùng ngày, Minh lấy xe máy đưa lên xe ô tô của mình và điều khiển xe theo Quốc lộ 28 hướng đi về huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Trên đường đi, Minh đưa xe máy gửi tại nhà một người dân tại bon B'Nơr (xã Đắk Som, huyện ĐắkGlong). Gửi xe máy xong, Minh điều khiển xe ô tô quay lại về nhà rẫy của mình tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong lấy một cái xẻng bỏ lên thùng xe ô tô.

Đến 0h ngày 26/4/2020, Minh điều khiển xe ô tô đến nghĩa địa thôn 8, xã Quảng Khê để đào mộ ông K. lấy xác. Đến khoảng 4h sáng, đào chạm đến nắp quan tài, Minh dùng lưỡi xẻng cạy nắp để lấy xác nhưng không được nên điều khiển xe ô tô đi về nhà rẫy tại xã Đắk Ha. Sau đó, Minh về lại tỉnh Lâm Đồng và đến cơ quan UBND xã Liên Hà làm việc. Đến chiều 28/4/2020, người thân của ông K. ra mộ thắp hương thì phát hiện mộ bị đào xới nên đã chụp ảnh lại rồi làm đơn trình báo lên chính quyền.

Giết người, đốt xác, tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm

Sáng 2/5/2020, Minh điều khiển xe ô tô một mình từ nhà đến rẫy tại xã Quảng Khê. Khoảng 14h, Minh lấy 4 can nhựa ở nhà rẫy, loại can 30 lít, rồi đi đến cửa hàng xăng dầu gần đó mua 1 can xăng và 3 can dầu để ở thùng xe. Khoảng 17h ngày 3/5/2020, Minh điều khiển xe ô tô đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ của Minh, SN 1995, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đang ở (cách nhà rẫy của Minh khoảng 300m). Tại đây, Minh ăn cơm và uống bia với anh Vương, sau đó cả hai nằm trên nệm ngủ. Khoảng 0h ngày 4/5/2020, Minh tỉnh dậy đi ra ngoài nhà lấy 1 cây búa, mục đích để tiếp tục đi cạy nắp quan tài mộ ông K. lấy xác như kế hoạch trước đó.

Kế hoạch của bị cáo không qua được mắt của Cơ quan CSĐT.

Thế nhưng, sau đó Minh nảy sinh ý định giết anh Vương để lấy xác. Lúc này, Minh cầm búa đi vào nhà đánh 2 phát vào trán của anh Vương khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên băng ghế sau của xe ô tô bán tải của mình. Để che giấu hành vi phạm tội, Minh lấy chiếc điện thoại di động của Vương ném xuống ao trước nhà, rồi điều khiển xe ô tô đi về hướng tỉnh Lâm Đồng theo Quốc lộ 28. Khi đi đến Km 146+300 (thuộc bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong), Minh cho xe ô tô tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông. Sau đó, Minh xuống xe đưa thi thể anh Vương lên ngồi ở ghế tài xế, sau đó Minh tháo đồng hồ đeo tay và lấy chùm chìa khóa của mình rồi bỏ lại trên xe (mục đích để mọi người lầm tưởng rằng Minh đã chết) và châm lửa đốt xe.

Gây án xong, Minh cầm túi ba lô đi bộ quay lại nhà người dân (cách hiện trường khoảng 1,5km) để lấy xe máy đã gửi trước đó, rồi bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước. Đến ngày 10/5/2020, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.