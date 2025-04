Bắt kẻ cầm gậy bóng chày đánh người đàn ông chở con gái đi học vì suýt va chạm giao thông

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Hải (SN 1985, quê tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi cầm gậy bóng chày đánh người trên địa bàn TP.Dĩ An (Bình Dương).



Camera ghi lại sự việc. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, sáng 31/3, anh Quang (SN 1983, ngụ TP.Dĩ An) điều khiển xe máy chở con gái đi học.

Khi đến khu vực đường số 10, khu dân cư Đông Thành, TP.Dĩ An thì suýt xảy ra va chạm với ô tô BKS 30G-199.90 do Hải điều khiển.

Tại đây, Hải xuống ô tô cầm theo gậy bóng chày đánh liên tiếp vào đầu, tay, vai của anh Quang rồi lên xe ô tô rời khỏi hiện trường.



Hải thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét nhanh đối tượng.

Đến 22h30 ngày 31/3, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) đã dừng được chiếc ô tô do Hải điều khiển và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.