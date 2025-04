Tin tức

Dự kiến tỉnh An Giang sau hợp nhất giữa hai tỉnh An Giang và Kiên Giang có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc, gồm: 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh An Giang sẽ đặt tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay.