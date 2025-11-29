Khang Hi vì ai mà dám vi phạm di huấn tổ tông?

Nói tới Khang Hi, có thể nói đây là vị vua đã rất quen thuộc với chúng ta bởi trong các tác phẩm điện ảnh thì hầu như đều có hình bóng của ông. Về cuộc đời lúc sinh thời của Khang Hi thì chắc chúng ta cũng đều đã biết qua, ông trị vì 61 năm, là vị vua lâu nhất của Trung Quốc. Hơn nữa, ông còn vô cùng xuất sắc ở cả văn lẫn võ, có thể xưng là vị vua ngàn năm có một.

Vị vua này cũng giống với các vị vua khác, hậu cung có vô số các phi tần mỹ nữ. Thế nhưng, phi tần mà Khang Hi yêu thương nhất cũng là người vợ đầu tiên của ông, thậm chí ông còn vì bà mà dám làm trái với tổ huấn.

Khang Hi là vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, trị vì 61 năm giỏi cả văn lẫn võ. Tuy nhiên sự si tình của Khang Hi với người vợ đầu tiên cũng khiến nhiều người khâm phục lẫn ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)

Từ xưa các hoàng đế đều là tam cung lục viện thất thập nhị phi, số người trong hậu cung vô cùng nhiều. Tuy nhiên, phi tần của hoàng đế thời Thanh lại khá ít, còn của vua Khang Hi lại nhiều hơn chút. Vì vua Khang Hi trị vì 61 năm, thời gian lâu hơn, thế nên trong hậu cung có tới 60 - 70 người. Trong 60 - 70 người này, chỉ tính riêng Hoàng hậu đã có tới 4 vị. Nhưng người mà Khang Hi coi trọng nhất vẫn là người vợ đầu tiên của ông - Hách Xá Li Thị, cũng là Hoàng hậu Hiếu Thành Nhân.

Ảnh minh họa.

Hách Xá Li Thị sinh năm 1654, cùng tuổi với Khang Hi. Sở dĩ bà có thể trở thành hoàng hậu của Khang Hi là có liên quan tới tình hình thế sự khi ấy. Trước khi Thuận Trị qua đời, để lại tứ đại trợ thủ triều chính là Tố Ni, Ngao Bái, Tô Khắc Tát Cáp, Át Tất Long. Tuy nhiên, khi ấy Ngao Bái chuyên chính, ngang ngược ác bá.

Để diệt bỏ Ngao Bái, Hiếu Trang liên kết với Tố Ni để Khang Hi lấy cháu gái của Tố Ni làm Hoàng Hậu. Như thế cả gia tộc Tố Ni đều hướng về Khang Hi, đây cũng là nguyên nhân chính sau này Khang Hi có thể đánh bại Ngao Bái. Nhìn bề ngoài thì tưởng chừng đây là một cuộc liên hôn chính trị, bên trong nó có quan hệ lợi ích rất lớn, thông thường mà nói thì chắc sẽ không thể hạnh phúc được nhưng trên thực tế, quan hệ của Khang Hi và Hách Xá Li Thị lại cực kỳ tốt đẹp.

Ảnh minh họa.

Do cùng tuổi, cả hai có rất nhiều tiếng nói chung. Hơn nữa Hoàng Hậu Hách Xá Li Thị lại vô cùng dịu dàng chu đáo, đối nhân xử thế đều rất phóng khoáng. Về việc quản lý hậu cung cũng quản lý rất tốt. Có thể nói là đã chia sẻ được rất nhiều phiền muộn cho Khang Hi, Khang Hi cũng rất yên tâm về Hách Xá Li Thị. Năm Khang Hi thứ 8, Hách Xá Li Thị hạ sinh hoàng tử Thừa Hỗ, cũng là con trưởng của Khang Hi. Tuy nhiên, sau đó thì lại chết yểu.

Năm Khang Hi thứ 13, Hách Xá Li Thị lại hạ sinh Dận Nhưng. Tuy nhiên do sinh khó nên trong quá trình sinh con Hách Xá Li Thị đã qua đời. Khang Hi vì chuyện đó vô cùng đau lòng. Năm thứ 2 sau khi Hách Xá Li Thị qua đời, Khang Hi đã vì bà mà làm trái lại với tổ huấn.

Ảnh minh họa.

Năm Khang Hi thứ 14, sau khi thương lượng với Hiếu Trang, Khang Hi quyết định lập đích tôn thứ 2 là Dận Nhưng làm Trữ Quân (vua kế nhiệm). Phải biết rằng trong quy định thời Thanh, Hoàng Đế lúc sinh thời không được phép lập Thái Tử. Hành động này của Khang Hi đã làm trái với tổ huấn, tất cả những điều này đều là vì Hách Xá Li Thị.

Có thể thấy sự thương nhớ của Khang Hi dành cho bà. Hoàng hậu chết rồi mà Khang Hi vẫn làm nhiều điều cho bà như thế, có thể thấy người mà ông yêu nhất chính là bà, nếu không thì ông cũng không làm trái lại với tổ huấn.

Theo: Theo Công lý và Xã hội