Các đối tượng liên quan đến hoạt động phát tờ rơi "tín dụng đen" ở TP.HCM bị bắt. Ảnh: CACC

Tại buổi Hội ý nghiệp vụ về thực hiện công tác ra quân tuyên truyền, bóc xóa các tờ rơi quảng cáo liên quan “tín dụng đen”; tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng phục vụ “độ xe” ngày 12/6, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, đơn vị đã ra quân, tuyên truyền bóc xóa các tờ rơi quảng cáo liên quan hoạt động "tín dụng đen". Từ đây, Công an TP.HCM đã khởi tố 6 vụ án và 32 đối tượng.

Theo đó, trong một tháng ra quân, Công an TP.HCM đã tổ chức 214 lượt ra quân tuyên truyền, tháo dỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo liên quan hoạt động "tín dụng đen". Cùng với đó là tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe".

Đặc biệt, từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, công an các quận huyện đã rà soát, lên danh sách 367 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với gần 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen, để xác minh và khởi tố 6 vụ với 32 bị can.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã phối hợp các cơ quan chức năng xử lý hành chính 43 trường hợp dán quảng cáo trái pháp luật.

Với các “lò độ”, các tiệm sửa xe nghi “độ xe” và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ “độ xe” trên địa bàn, đơn vị đã rà soát, lập danh sách 19 “lò độ xe”; 234 tiệm sửa xe nghi “độ xe”; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng phục vụ các đối tượng “độ xe”. Kịp thời phát hiện, tạm giữ nhiều phương tiện “độ, chế”, nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ “độ, chế” không có hóa đơn, chứng từ...

Phó Giám đốc Công an TP.HCM - đại tá Mai Hoàng đã biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an TP.HCM đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện hai kế hoạch trên, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen".