Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc trực tuyến, trong đó có 4 phụ nữ

5 đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đăng nhập tài khoản trực tuyến trên mạng ở địa bàn Long An bị khởi tố. Ảnh: CACC

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thị Trang Thu (44 tuổi, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang), Lê Thị Tuyết Hồng (41 tuổi, ngụ phường 5, TP.Tân An) về tội Tổ chức đánh bạc, Trần Thúy Ngọc (39 tuổi, ngụ phường 5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), Nguyễn Thanh Tuấn (43 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An), Lê Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) về tội Đánh bạc.

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 10/2, cảnh sát hình sự TP.Tân An đột kích vào quán cà phê "không tên" ở phường 7 bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 62.860.000 đồng, 5 điện thoại di động, 3 xe máy cùng một số giấy tờ khác có liên quan.

Thu và Hồng thú nhận đã trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức đăng nhập một tài khoản đánh bạc trực tuyến trên mạng. Nhóm con bạc Ngọc, Tuấn, Mai thường xuyên tham gia. Tùy theo ván bài, người chơi có thể đặt số tiền vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng mỗi ván.