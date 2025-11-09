Khởi tố người phụ nữ dùng gạch, đá chặn đường để phơi thóc khiến một trường hợp gặp tai nạn tử vong

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị M. (sinh năm 1958, thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà M. để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến đường 482 E (xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) khiến một phụ nữ tử vong. Ảnh: Công an Ninh Bình

Bà M. bị khởi tố về tội “Cản trở giao thông đường bộ”, quy định tại Khoản 1, Điều 261, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Vũ Thị M. đã có hành vi dùng cục bê tông, gạch đá để chặn ngang đường (tuyến 482 E, đoạn qua xã Yên Khánh) với mục đích chiếm dụng lòng đường để phơi lúa.

Hậu quả nghiêm trọng là một người phụ nữ điều khiển xe mô tô khi đi qua khu vực này đã đâm vào các vật cản, bị tai nạn giao thông và tử vong.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị M. là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để phơi nông sản vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương, bất chấp các hoạt động tuyên truyền và xử phạt hành chính của cơ quan chức năng.

Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn dẫn đến hậu quả pháp lý nặng nề (có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo Khoản 1 Điều 261 BLHS) cho người vi phạm khi gây ra tai nạn chết người.