Bờ kè dài 300 mét tại khu sinh thái ở Ninh Bình sạt lở nghiêm trọng

Kinh tế

Khi lương cơ sở dự kiến tăng lên 3,45 triệu đồng từ giữa năm 2026, nhiều đại biểu cho rằng biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại đang trở nên lạc hậu, dễ “tận thu” và đẩy hàng triệu người vào diện chịu thuế không thực. Từ chênh lệch chi phí sinh hoạt đến nguy cơ trượt thuế theo CPI, Quốc hội yêu cầu sửa luật theo hướng công bằng hơn để tăng lương không bị nuốt chửng bởi một hệ thống thuế lỗi nhịp.