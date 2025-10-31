Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Media
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 13:00 GMT+7

Bờ kè dài 300 mét tại khu sinh thái ở Ninh Bình sạt lở nghiêm trọng

+ aA -
Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 31/10/2025 13:00 GMT+7
Dự án bờ kè Khu du lịch sinh thái Rạng Đông (xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) trị giá trên 100 tỷ đồng được hoàn thành năm 2014, hiện đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của khu dân cư ven biển và các khu nuôi trồng thủy sản.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bờ kè dài 300 mét tại khu sinh thái ở Ninh Bình sạt lở nghiêm trọng

Video: Bờ kè khu sinh thái (xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) bị sạt lở kéo dài khoảng 300 mét đang uy hiếp đến khu dân cư ven biển và các khu nuôi trồng thủy sản.
Bão số 10, gây sạt lở bờ kè khu sinh thái (xã Rạng Động, tỉnh Ninh Bình) khoảng 300 mét. Ngoài ra, còn làm gãy, đổ nhiều cây xanh trên địa bàn. 
Hiện trường, mái kè bị phá vỡ hoàn toàn, trơ lõi bê tông, xuất hiện nhiều vị trí sụt lún sâu, tạo thành hố lớn. Nhiều phần của công trình đã bị sóng cuốn ra phía biển.
Phía trong bờ kè, cây cối bị gió lớn và sóng biển quật ngã, gãy đổ, để lại cảnh quan tan hoang, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn khu vực dân cư ven biển. 
Phía bên dưới hở ra những hàm ếch khổng lồ, bên trong rỗng tuếch rỗng toác, sâu hoắm.
Một người dân xã Rạng Động lo lắng trước thực trạng bờ kè hư hỏng nghiêm trọng. 
Mái kè, thân kè biển tại xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình) bị sóng đánh tan nát, lộ những khối bê tông nằm ngổn ngang. 
Công trình này là kè chắn sóng biển thuộc dự án "Kè lấn biển, hạ tầng kinh tế biển", có tổng chiều dài khoảng 2 km, được hoàn thành vào năm 2014 với vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng. 
Cảnh tượng tan hoang, ngổn ngang, nhếch nhác tại bờ kè khu du lịch sinh thái xã Rạng Đông. 
Chính quyền xã Rạng Đông đã có báo cáo khẩn cấp gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất phương án xử lý khẩn cấp, nhằm tránh nguy cơ vỡ kè và hiện tượng xâm thực sâu vào đất liền. 

Tham khảo thêm

Hà Tĩnh: Tuyến đường bị xói mòn nghiêm trọng sau bão số 10, tiềm ẩn tai nạn khi xe trọng tải lớn đi qua

Hà Tĩnh: Tuyến đường bị xói mòn nghiêm trọng sau bão số 10, tiềm ẩn tai nạn khi xe trọng tải lớn đi qua

Cửa Lò ngổn ngang sau bão số 10: Kè biển vỡ nát, quảng trường xác xơ

Cửa Lò ngổn ngang sau bão số 10: Kè biển vỡ nát, quảng trường xác xơ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Toàn cảnh "đường cong mềm mại" 84 tỷ đồng lách giữa 2 chung cư ở Hà Nội đang triển khai thi công để giảm ùn tắc

Một dự án giao thông hy hữu, được người dân ví von là "đường cong mềm mại" với tổng vốn đầu tư lên tới 84 tỷ đồng đang được khẩn trương thi công. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành "lối thoát vàng" kết nối giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy), góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.

Quân đội cùng xe cơ giới, máy bơm... "đổ bộ" vào phố cổ Hội An, cùng dân dọn vệ sinh sau lũ

Ảnh
Quân đội cùng xe cơ giới, máy bơm... 'đổ bộ' vào phố cổ Hội An, cùng dân dọn vệ sinh sau lũ

Di sản Hội An một tuần ngâm mình trong nước lụt trông như thế nào?

Media
Di sản Hội An một tuần ngâm mình trong nước lụt trông như thế nào?

Ngày thứ tư cầu Long Biên cấm xe, đường phố vẫn ùn tắc hàng km, người dân chật vật tìm lối đi

Ảnh
Ngày thứ tư cầu Long Biên cấm xe, đường phố vẫn ùn tắc hàng km, người dân chật vật tìm lối đi

Cảnh áo mưa không đủ che cơn rét, người lao động "gồng mình" mưu sinh trên đường phố Hà Nội

Ảnh
Cảnh áo mưa không đủ che cơn rét, người lao động 'gồng mình' mưu sinh trên đường phố Hà Nội

Đọc thêm

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!
Đông Tây - Kim Cổ

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Phạm Tuân là một nhân vật quan trọng của phong trào Cần vương. Ông có nhiều công trạng được lưu danh trong sử sách Việt Nam ở thế kỷ 9.

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm

Lai Châu Ngày Mới

Những năm qua, đồng bào các dân tộc: Lào, Lự, Kháng; ở 3 bản: Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy (Bản Bo, Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chè. Thu nhập, đời sống của người dân 3 bản cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ
Nhà nông

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ

Nhà nông

Những năm gần đây, nghề nuôi biển được xác định là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển và hải đảo của nước ta.

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung cơ chế vượt trội nhằm khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo. Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được điều động luân chuyển nhà giáo trong phạm vi địa bàn, quản lý.

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng
Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng

Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh tỏ ra cao tay hơn ông Chu Đình Nghiêm khi thay người ở cuối trận đấu giúp Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng trên sân Gò Đậu.

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
Thể thao

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
7

Thể thao

Chiều tối ngày 5/11, trên SVĐ Ninh Bình, đội chủ nhà Ninh Bình FC đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm quý giá trước SLNA tại vòng 10 V.League 2025/2026. Tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát là người kiến tạo để Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng quyết định.

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới
Nhà nông

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới

Nhà nông

Mặt hàng dừa khô ở miền Tây đã trải qua một đợt tăng giá mạnh, có lúc đạt 220.000-230.000 đồng/chục vào tháng 9 vừa qua. Hiện tại, thị trường đang điều chỉnh, khiến giá dừa khô giảm mạnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao 150.000 – 160.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều nông dân đã găm hàng với hi vọng đợi đợt tăng giá mới.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?
Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?

Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long phát cảnh báo nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi? Do ảnh hưởng của bão số 13 kết hợp với triều cường dâng cao, nhiều nơi ở Vĩnh Long được dự báo mực nước vượt báo động 3 và có mưa lớn. Do vậy, nhiều khu vực trũng thấp, tuyến đường nội ô và vùng ven sông có nguy cơ ngập sâu trong những ngày tới.

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; HLV Ancelotti cảnh báo Neymar; Haaland thừa nhận vẫn kém xa Ronaldo và Messi; Ferdinand hé lộ lý do sang Dubai sinh sống; Arsenal tái hiện kỷ lục đáng nể.

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để 'phản đòn' Nga
Thế giới

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để "phản đòn" Nga

Thế giới

Trong một bước ngoặt ngoại giao gây chấn động toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đón tiếp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng - một người từng bị Mỹ truy lùng gắt gao với tội danh khủng bố. Động thái này của ông Trump đã thổi bùng tranh cãi trong giới quan sát, theo Indiatoday.

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)
Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)

Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng. Chiều 5/11, tại cửa biển La Gi thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng( Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận trước đây), nhiều người dân bất ngờ chứng kiến một vòi rồng hình thành ngoài khơi và hiện tượng này kéo dài khoảng 5 –7 phút rồi tan.

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”
Kinh tế

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”

Kinh tế

Khi lương cơ sở dự kiến tăng lên 3,45 triệu đồng từ giữa năm 2026, nhiều đại biểu cho rằng biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại đang trở nên lạc hậu, dễ “tận thu” và đẩy hàng triệu người vào diện chịu thuế không thực. Từ chênh lệch chi phí sinh hoạt đến nguy cơ trượt thuế theo CPI, Quốc hội yêu cầu sửa luật theo hướng công bằng hơn để tăng lương không bị nuốt chửng bởi một hệ thống thuế lỗi nhịp.

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên
Tin tức

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên

Tin tức

Dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?
Kinh tế

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?

Kinh tế

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo 'đừng tận thu', cần phân biệt đầu cơ và của để dành
Kinh tế

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo "đừng tận thu", cần phân biệt đầu cơ và của để dành

Kinh tế

Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng đang làm nóng nghị trường, khi nhiều ĐBQH cảnh báo chính sách phải phân biệt rõ người tích trữ tài sản và giới đầu cơ để tránh “bắn nhầm.” Trong bối cảnh giá vàng tăng gần 80% chỉ sau 8 tháng, áp thuế được xem như công cụ ổn định thị trường – nhưng cần tinh chỉnh để không chạm vào túi tiền người dân.

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?
Bạn đọc

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bạn đọc

Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 - KALMAEGI là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh trên khu vực biển Đông, tác động đến đất liền trong khoảng thời gian từ tối đêm ngày mai, 6/11, với trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về già, vận may của họ càng tăng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài âm thầm đến và lợi nhuận đến một cách dễ dàng hơn.

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?
Thế giới

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?

Thế giới

Theo bài viết có tựa đề "Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam" của hãng tin Mỹ Bloomberg, nền kinh tế gắn bó sâu sắc với thương mại Mỹ khiến Việt Nam dễ tổn thương trước thuế quan thời Trump, nhưng đã trụ vững tốt hơn dự báo.

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt
Chuyển động Sài Gòn

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt

Chuyển động Sài Gòn

Nước dâng cao do mưa lớn và triều cường đã biến nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành 'sông', đặc biệt là tại Khu đô thị Mizuki Flora, khiến phụ huynh phải bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt.

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng

Pháp luật

‎Chiều 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba, (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tin tức

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết của Chính phủ gồm có 8 nội dung, trong đó đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này
Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này

Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng phải làm xong việc quan trọng này, ứng phó bão số 13 (Kalmaegi). UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đang triển khai di dời khoảng 100.000 hộ với gần 400.000 người ở các vùng nguy cơ cao, đảm bảo hoàn tất trước 19h30 tối 5-11...

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật
Xã hội

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật

Xã hội

Chiều 5/11, một phiên tòa giả định đã được tổ chức tại Đà Nẵng, trong buổi sinh hoạt đầu tuần cho hơn 300 học sinh, vận động viên.

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt
Thể thao

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

Thể thao

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng.

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon
Xã hội

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon

Xã hội

Quán bún chả Hà Nội, bán 50.000 đồng/suất, ngày bán hàng trăm suất, khách Tây nức nở khen ngon, xuống sân bay kéo cả vali đến ăn rồi mới nhận phòng khách sạn.

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65
Văn hóa - Giải trí

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới
Thế giới

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới

Thế giới

Philippines cảnh báo một siêu bão mới có thể đổ bộ chỉ vài ngày tới, khi cả nước vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả thảm khốc của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất trong năm qua khiến hơn 116 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền
Xã hội

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền

Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học chiều 6/11 để đảm bảo an toàn.

Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Tổng thống Philippines kéo dài đến cuối 2025, 'sóng ngầm mới' với gạo Việt Nam xuất khẩu
Nhà nông

Lệnh cấm nhập khẩu gạo của Tổng thống Philippines kéo dài đến cuối 2025, "sóng ngầm mới" với gạo Việt Nam xuất khẩu

Nhà nông

Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco P. Tiu Laurel Jr. cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chấp thuận gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo cho đến cuối năm để giúp ổn định giá lúa tại ruộng ở nước này. Philippines kéo dài lệnh cấm nhập khẩu gạo đến cuối 2025, tác động lớn đến xuất khẩu gạo Việt Nam, buộc ngành cần đa dạng hóa thị trường...

Tin đọc nhiều

1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'