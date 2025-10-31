Bờ kè dài 300 mét tại khu sinh thái ở Ninh Bình sạt lở nghiêm trọng

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!
Nguyễn Phạm Tuân là một nhân vật quan trọng của phong trào Cần vương. Ông có nhiều công trạng được lưu danh trong sử sách Việt Nam ở thế kỷ 9.
Một dự án giao thông hy hữu, được người dân ví von là "đường cong mềm mại" với tổng vốn đầu tư lên tới 84 tỷ đồng đang được khẩn trương thi công. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành "lối thoát vàng" kết nối giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy), góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.