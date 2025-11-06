Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Pháp luật
Thứ năm, ngày 06/11/2025 18:00 GMT+7

Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng cầu Sông Lô gây hậu quả nghiêm trọng

Hoan Nguyễn Thứ năm, ngày 06/11/2025 18:00 GMT+7
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô.
Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc xác minh, tiến hành thu thập tài liệu về hư hỏng cầu sông Lô.

Trước đó, khi nhận phản ánh về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng tại Cầu Sông Lô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến quá trình thi công, nghiệm thu, quản lý và bảo trì công trình.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhằm bảo đảm việc xử lý khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra thực tế, họp bàn, chỉ đạo xử lý tình huống, và mời các nhà khoa học vào cuộc kiểm định an toàn để có giải pháp tiếp theo.

Trụ cầu sông Lô hư hỏng nghiêm trọng.

Theo nhận định của một nhà tư vấn giám sát chuyên về cầu đường, thực trạng hư hỏng của cầu Sông Lô là nghiêm trọng dù cầu vẫn an toàn, nay cần được kiểm định kỹ lưỡng để có biện pháp xử lý, và rất khó để loại trừ chất lượng thi công của nhà thầu, trong đó chất lượng bê tông tại một số cọc khoan nhồi là “có vấn đề” mặc dù các yếu tố thiên nhiên là rất lớn.

Cá nhân và đơn vị cần phải chịu trách nhiệm về sự cố cầu Sông Lô có thể kể đến như chỉ huy thi công, biện pháp thi công, tư vấn giám sát, và cả đơn vị quản lý dự án... Tất cả những điều này sẽ được làm rõ sau khi có kiểm định sâu, điều tra kỹ.

Theo tìm hiểu, năm 2008, tỉnh Phú Thọ (cũ) đăng công báo duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô, huyện Đoan Hùng tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phú Thọ lúc đó được giao là chủ đầu tư công trình này.

Được biết, trong giai đoạn xây dựng cầu Sông Lô, sở NN&PTNT trải qua nhiều "đời" giám đốc sở. Cụ thể, từ trước năm 2010 đến tháng 9/2012, ông Nguyễn Đức Thiện giữ chức giám đốc. Từ tháng 9/2012 đến 9/2014, ông Nguyễn Trọng Thủy giữ chức giám đốc sở này. Từ 1/10/2014 đến khi hoàn thành dự án, ông Nguyễn Thanh Hải, giữ chức giám đốc.

Nhà thầu chính thi công gói thầu cầu (khoảng 215 tỉ đồng) là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp (UDIDECO). Doanh nghiệp này có trụ sở tại tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội, người đại diện pháp luật là Phan Thị Đức. Doanh nghiệp này nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, từng tham gia nhiều dự án cầu đường và thủy lợi lớn.

Theo hồ sơ năng lực và thông tin công khai, UDIDECO từng thi công nhiều dự án giao thông - thủy lợi ở phía Bắc như: Hạng mục cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê ven sông Hồng và sông Đáy; các hạng mục đường giao thông và công trình phụ trợ tại một số dự án thủy điện quy mô vừa; thi công một số cầu, cống thuộc các dự án phát triển hạ tầng đô thị ở Hà Nội và vùng lân cận.

Được biết, sau khi xảy ra sự cố với trụ cầu, UDIDECO đề xuất sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Việc tư vấn giám sát trong quá trình xây dựng cầu Sông Lô do liên danh Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC), đơn vị thuộc hệ sinh thái của TEDI (Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải) và Công ty CP Kỹ sư và Tư vấn Miền Nam đảm nhiệm.

BRITEC là đơn vị tư vấn từng tham gia thiết kế, giám sát, thẩm tra kỹ thuật ở nhiều dự án lớn như một số cầu vượt và nút giao ở Hà Nội, các đoạn tuyến thuộc Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32 và một số dự án giao thông trọng điểm có hầm, cầu dài tại miền Trung.

Ngày 6/11, khi thảo luận Luật Xây dựng sửa đổi tại Quốc hội, đại biểu quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đánh giá, sự việc cầu sông Lô "hết sức đau lòng".

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp 2025 ra sao?
Xã hội

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp 2025 ra sao?

Xã hội

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất có thay đổi gì, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp 2025 ra sao?

Giải báo chí “Tam nông” 2025: Chỉ còn 10 ngày để gửi tác phẩm dự thi, giải Nhất 50 triệu đồng
Video

Giải báo chí “Tam nông” 2025: Chỉ còn 10 ngày để gửi tác phẩm dự thi, giải Nhất 50 triệu đồng

Video

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, do Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức, là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước ứng phó bão số 13 KALMAEGI
Tin tức

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước ứng phó bão số 13 KALMAEGI

Tin tức

Đà Nẵng yêu cầu các thuỷ điện hạ dần mực nước ứng phó bão số 13 KALMAEGI, thông tin vừa được UBND TP.Đà Nẵng cho biết.

“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec
Y tế

“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec

Y tế

Ở tuổi 32, cơ thể anh Kế bị “đóng băng” như cậu bé 7-8 tuổi. Sau 3 năm kiên trì điều trị cùng các bác sĩ tại Vinmec, anh hạnh phúc khi cơ thể được “đánh thức” để trở thành một người đàn ông thực thụ, cao lớn hơn rõ rệt, có thể lấy vợ và sinh con, sống một cuộc đời hoàn toàn mới.

Phúc Lợi (Lào Cai) xanh màu no ấm nhờ phát triển kinh tế từ rừng
Media

Phúc Lợi (Lào Cai) xanh màu no ấm nhờ phát triển kinh tế từ rừng

Media

Giữa đại ngàn Tây Bắc, xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai) đang đổi thay từng ngày nhờ phát triển kinh tế rừng. Từ cây quế, keo, bồ đề, đến những xưởng chế biến gỗ, chuỗi giá trị xanh đang mở hướng thoát nghèo bền vững cho người dân.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn 90km, đang trút 'bom nước' xuống 6 tỉnh thành này
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 13 Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn 90km, đang trút "bom nước" xuống 6 tỉnh thành này

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 16 giờ chiều nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI chỉ còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90km. Do ảnh hưởng của bão số 13, nhiều tỉnh thành đã có mưa lớn từ chiều tối nay.

Chàng kỹ sư trẻ ở Phú Thọ mang tri thức về gieo “mầm xanh” quê hương
Hòa Bình thi đua yêu nước

Chàng kỹ sư trẻ ở Phú Thọ mang tri thức về gieo “mầm xanh” quê hương

Hòa Bình thi đua yêu nước

Từ mô hình vườn ươm nhỏ bé ban đầu, anh Bùi Văn Tường (SN 1991) đã xây dựng Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789 ở xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ( trước đây thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) trở thành cơ sở cung cấp cây giống lớn nhất vùng, với doanh thu hàng năm trên 2 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Tin bão số 13 mới nhất hôm nay: Khẩn, bão số 13 đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa, vẫn rất mạnh, cấp 11-13, giật cấp 15-16
Nhà nông

Tin bão số 13 mới nhất hôm nay: Khẩn, bão số 13 đổ bộ Đà Nẵng - Khánh Hòa, vẫn rất mạnh, cấp 11-13, giật cấp 15-16

Nhà nông

Cập nhật tin bão số 13 mới nhất hôm nay, ngay lúc này, 17h ngày 6/11, cơn bão số 13 đã ở trên vùng biển Đắk Lắk – Gia Lai, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 - 14, giật tới cấp 17.

Sự thật về cuộc rút lui đẫm máu của binh sĩ Ukraine khỏi Pokrovsk vừa được tiết lộ
Thế giới

Sự thật về cuộc rút lui đẫm máu của binh sĩ Ukraine khỏi Pokrovsk vừa được tiết lộ

Thế giới

Khi "pháo đài" Pokrovsk sắp thất thủ trước cuộc tấn công mạnh như vũ bão của Nga, cuộc tấn công mới nhất của Trung đoàn Đột kích 425 của Ukraine không nhằm cứu thành phố - mà để yểm trợ cho một cuộc rút quân quy mô lớn của đồng đội, tờ Euromaidanpress của Ukraine cho biết.

Hương Giang bị hủy kết quả bình chọn tại Miss Universe 2025 và loạt drama chưa từng có trong lịch sử cuộc thi
Văn hóa - Giải trí

Hương Giang bị hủy kết quả bình chọn tại Miss Universe 2025 và loạt drama chưa từng có trong lịch sử cuộc thi

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 đứng vị trí thứ hai trong phần bình chọn chương trình "Ăn tối và Talkshow đặc biệt", tuy vậy kết quả không được công nhận.

Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài chốt tiến độ chọn nhà đầu tư, đảm bảo nguồn vật liệu dù có khó khăn
Kinh tế

Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài chốt tiến độ chọn nhà đầu tư, đảm bảo nguồn vật liệu dù có khó khăn

Kinh tế

Dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, tuyến giao thông quan trọng tăng cường kết nối liên vùng và kết nối với Campuchia và hành lang xuyên Á, đang được tăng tốc và chuẩn bị chốt nhà đầu tư.

Danh sách triệu tập U22 Việt Nam: Bùi Vĩ Hào bất ngờ trở lại
Thể thao

Danh sách triệu tập U22 Việt Nam: Bùi Vĩ Hào bất ngờ trở lại

Thể thao

Ngày 6/11, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đợt 4 năm 2025, nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 và hướng tới SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Loạt kế hoạch tăng vốn khuấy đảo thị trường: Tâm điểm Vingroup, nhóm ngân hàng sẽ biến động mạnh?
Kinh tế

Loạt kế hoạch tăng vốn khuấy đảo thị trường: Tâm điểm Vingroup, nhóm ngân hàng sẽ biến động mạnh?

Kinh tế

Kế hoạch tăng vốn của loạt "ông lớn" như Vingroup cùng loạt ngân hàng như VietinBank, SHB, TPBank,... được kỳ vọng sẽ khuấy đảo thị trường, gia tăng sức nóng cho nhóm cổ phiếu vua và định hình lại bản đồ vốn hóa của ngành ngân hàng trong thời gian tới.

Tự dưng 'bò lạc' vào chùa ở Hải Phòng (địa phận Hải Dương), 2 con rùa châu Phi được bàn giao cho lực lượng chức năng
Nhà nông

Tự dưng "bò lạc" vào chùa ở Hải Phòng (địa phận Hải Dương), 2 con rùa châu Phi được bàn giao cho lực lượng chức năng

Nhà nông

Các đơn vị chức năng ở Hải Phòng đã cứu hộ thành công hai con rùa khủng (rùa kích thước lớn) tự dưng "bò lạc" vào khuôn viên chùa Đá Súng thuộc phường Nguyễn Trãi (địa phận Chí Linh, tỉnh Hải Dương trước sáp nhập). Đây là 2 con rùa kích thước lớn thuộc loài rùa cựa châu Phi, rùa quý hiếm.

Quân đội bồng trẻ con, bế người già đi xuyên mưa giúp dân Gia Lai chạy bão số 13-bão Kalmaegi
Ảnh

Quân đội bồng trẻ con, bế người già đi xuyên mưa giúp dân Gia Lai chạy bão số 13-bão Kalmaegi

Ảnh

Trong mưa lớn và gió giật liên hồi, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã cơ động về các xã An Lương, Tuy Phước, An Nhơn Đông và phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), hỗ trợ người dân sơ tán tránh bão số 13-bão Kalmaegi.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giảm mạnh tiền đất cho người tái định cư
Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giảm mạnh tiền đất cho người tái định cư

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị Quốc hội cho phép người dân tái định cư chỉ phải nộp 20% giá đất trong bảng giá đất để được cấp sổ đỏ, thay vì trả mức cao như hiện nay. Đề xuất được kỳ vọng có thể tạo cú hích cho công tác giải phóng mặt bằng tại các đô thị lớn.

Nguyễn Xuân Son chính thức được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam
Thể thao

Nguyễn Xuân Son chính thức được triệu tập trở lại ĐT Việt Nam

Thể thao

Ngày 6/11, HLV trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Lào trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027. Toàn đội sẽ hội quân vào ngày 10/11 tại Việt Trì (Phú Thọ) và dự kiến di chuyển sang Lào vào ngày 15/11.

Nguyễn Hùng phim “Mưa đỏ” bất ngờ đoạt giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Hùng phim “Mưa đỏ” bất ngờ đoạt giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hùng - diễn viên phim "Mưa đỏ" là nghệ sĩ duy nhất nhận giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”.

CLB CAHN thua thay đắng Macarthur FC
Thể thao

CLB CAHN thua thay đắng Macarthur FC

Thể thao

CLB CAHN đã có thế trận ngang ngửa, ăn miếng trả miếng với Macarthur FC. Thế nhưng pha dứt điểm thành bàn có phần may mắn của Caceres ở phút thứ 75 đã khiến đội bóng ngành công an phải cay đắng nhận thất bại 1-2.

Mã số rừng trồng, 'sổ đỏ' đưa gỗ Việt vươn ra thế giới
Nhà nông

Mã số rừng trồng, "sổ đỏ" đưa gỗ Việt vươn ra thế giới

Nhà nông

Tại Hội thảo mã số rừng trồng gắn với thực hiện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, các chuyên gia khẳng định, mã số rừng trồng là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa ngành lâm nghiệp. Hệ thống này giúp quản lý rừng minh bạch, thuận lợi trong việc cấp chứng chỉ rừng và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp của các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Miền Trung hứng 'bom nước', cảnh báo lũ trên sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng
Nhà nông

Miền Trung hứng "bom nước", cảnh báo lũ trên sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng

Nhà nông

Cập nhật bão số 13 mới nhất: Hôm nay (6/11), khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ trên sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi.

Thủ tướng sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế xanh 2025: Tiên phong đổi mới, kiến tạo tương lai
Nhà nông

Thủ tướng sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế xanh 2025: Tiên phong đổi mới, kiến tạo tương lai

Nhà nông

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) vừa tổ chức vào trưa nay (6/11). Theo đó, với chủ đề “Tiên phong đổi mới, Kiến tạo Tương lai”, GEF 2025 tiếp tục sáng kiến xanh chủ đạo của EuroCham, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo để biến tham vọng về khí hậu thành các giải pháp khả thi.

Việt Nam triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU
Thế giới

Việt Nam triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU

Thế giới

Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản; tuân thủ đầy đủ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Cập nhật bão số 13 mới nhất: Bảng quảng cáo, chậu cây xanh ở Quy Nhơn bị gió thổi bay
Tin tức

LIVE
Cập nhật bão số 13 mới nhất: Bảng quảng cáo, chậu cây xanh ở Quy Nhơn bị gió thổi bay

Tin tức

Bão số 13 áp sát, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi bắt đầu có mưa to, gió mạnh; chính quyền sơ tán nhiều người đi tránh bão.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Người phục vụ công tác đối ngoại có thể hưởng 300% lương
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Người phục vụ công tác đối ngoại có thể hưởng 300% lương

Tin tức

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày đề xuất của Chính phủ về chính sách hỗ trợ 100% lương với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên, 300% lương với người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm phục vụ công tác đối ngoại.

Lễ cưới Đình Tú và Ngọc Huyền
Văn hóa - Giải trí

Lễ cưới Đình Tú và Ngọc Huyền

Văn hóa - Giải trí

Lễ cưới Đình Tú và Ngọc Huyền diễn ra vào tối ngày hôm nay (6/11) đánh dấu một chương mới trong câu chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi.

Thái Nguyên tập huấn sử dụng phân hữu cơ giúp cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng cho nông dân xã Văn Hán
Nhà nông

Thái Nguyên tập huấn sử dụng phân hữu cơ giúp cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng cho nông dân xã Văn Hán
6

Nhà nông

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả canh tác, ngày 05/11, tại xóm Cầu Mai (xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên), Hợp tác xã Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 phối hợp với Hội Nông dân xã Văn Hán tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ giúp cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng cho nhiều hội viên nông dân trên địa bàn.

Đề xuất dành hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay Gia Bình, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10
Tin tức

Đề xuất dành hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay Gia Bình, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội đầu tư dự án sân bay Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng và mục tiêu đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Đại biểu Quốc hội - PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi: Các khu bảo tồn biển có ý nghĩa chính trị rất lớn
Tin tức

Đại biểu Quốc hội - PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi: Các khu bảo tồn biển có ý nghĩa chính trị rất lớn

Tin tức

Đại biểu Quốc hội - PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi nêu rõ, ý nghĩa của khu bảo tồn biển không chỉ để bảo vệ nguồn lợi, phát triển kinh tế lâu dài cho đất nước mà còn là cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền.

Việt Nam cam kết nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao
Thế giới

Việt Nam cam kết nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao

Thế giới

Thời gian qua trước diễn biến phức tạp của lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm hướng tới môi trường mạng an toàn minh bạch cho người dân - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

