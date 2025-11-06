Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng cầu Sông Lô gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc xác minh, tiến hành thu thập tài liệu về hư hỏng cầu sông Lô.

Trước đó, khi nhận phản ánh về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng tại Cầu Sông Lô, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến quá trình thi công, nghiệm thu, quản lý và bảo trì công trình.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhằm bảo đảm việc xử lý khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra thực tế, họp bàn, chỉ đạo xử lý tình huống, và mời các nhà khoa học vào cuộc kiểm định an toàn để có giải pháp tiếp theo.

Trụ cầu sông Lô hư hỏng nghiêm trọng.



Theo nhận định của một nhà tư vấn giám sát chuyên về cầu đường, thực trạng hư hỏng của cầu Sông Lô là nghiêm trọng dù cầu vẫn an toàn, nay cần được kiểm định kỹ lưỡng để có biện pháp xử lý, và rất khó để loại trừ chất lượng thi công của nhà thầu, trong đó chất lượng bê tông tại một số cọc khoan nhồi là “có vấn đề” mặc dù các yếu tố thiên nhiên là rất lớn.

Cá nhân và đơn vị cần phải chịu trách nhiệm về sự cố cầu Sông Lô có thể kể đến như chỉ huy thi công, biện pháp thi công, tư vấn giám sát, và cả đơn vị quản lý dự án... Tất cả những điều này sẽ được làm rõ sau khi có kiểm định sâu, điều tra kỹ.

Theo tìm hiểu, năm 2008, tỉnh Phú Thọ (cũ) đăng công báo duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô, huyện Đoan Hùng tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phú Thọ lúc đó được giao là chủ đầu tư công trình này.

Được biết, trong giai đoạn xây dựng cầu Sông Lô, sở NN&PTNT trải qua nhiều "đời" giám đốc sở. Cụ thể, từ trước năm 2010 đến tháng 9/2012, ông Nguyễn Đức Thiện giữ chức giám đốc. Từ tháng 9/2012 đến 9/2014, ông Nguyễn Trọng Thủy giữ chức giám đốc sở này. Từ 1/10/2014 đến khi hoàn thành dự án, ông Nguyễn Thanh Hải, giữ chức giám đốc.

Nhà thầu chính thi công gói thầu cầu (khoảng 215 tỉ đồng) là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp (UDIDECO). Doanh nghiệp này có trụ sở tại tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội, người đại diện pháp luật là Phan Thị Đức. Doanh nghiệp này nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, từng tham gia nhiều dự án cầu đường và thủy lợi lớn.

Theo hồ sơ năng lực và thông tin công khai, UDIDECO từng thi công nhiều dự án giao thông - thủy lợi ở phía Bắc như: Hạng mục cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê ven sông Hồng và sông Đáy; các hạng mục đường giao thông và công trình phụ trợ tại một số dự án thủy điện quy mô vừa; thi công một số cầu, cống thuộc các dự án phát triển hạ tầng đô thị ở Hà Nội và vùng lân cận.

Được biết, sau khi xảy ra sự cố với trụ cầu, UDIDECO đề xuất sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Việc tư vấn giám sát trong quá trình xây dựng cầu Sông Lô do liên danh Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC), đơn vị thuộc hệ sinh thái của TEDI (Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải) và Công ty CP Kỹ sư và Tư vấn Miền Nam đảm nhiệm.

BRITEC là đơn vị tư vấn từng tham gia thiết kế, giám sát, thẩm tra kỹ thuật ở nhiều dự án lớn như một số cầu vượt và nút giao ở Hà Nội, các đoạn tuyến thuộc Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32 và một số dự án giao thông trọng điểm có hầm, cầu dài tại miền Trung.

Ngày 6/11, khi thảo luận Luật Xây dựng sửa đổi tại Quốc hội, đại biểu quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đánh giá, sự việc cầu sông Lô "hết sức đau lòng".

