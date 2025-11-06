Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Pháp luật
Thứ năm, ngày 06/11/2025 12:43 GMT+7

Kiểm sát viên vụ Pullman: Các bị cáo học thức cao, phải biết “đánh đề ra đê mà ở”

+ aA -
Gia Bình Thứ năm, ngày 06/11/2025 12:43 GMT+7
Trước việc một số bị cáo nói không biết vào Pullman chơi “điện tử có thưởng là sai”, kiểm sát viên cho rằng họ đều có học thức cao hoặc hiểu rõ về cuộc sống nên buộc phải biết không được đánh bạc dưới mọi hình thức do hậu quả “đánh đề ra đê mà ở”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 6/11, đại diện VKSND TP Hà Nội tiến hành đối đáp với quan điểm bào chữa của các bị cáo, luật sư trong vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

Trước đó, phía công tố xác định số tiền đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng trong vụ lên tới hơn 106 triệu USD và người có vai trò chính là Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) đã bỏ trốn.

Trong 136 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Ông bị phía kiểm sát đề nghị tòa phạt từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù do đỏ đen hơn 7 triệu USD.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ) bị viện kiểm sát đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, do đánh bạc hơn 4,3 triệu USD.

Các bị cáo khác phạm tội đánh bạc bị đề nghị từ phạt tiền, án treo đến 7 năm tù giam. Nhóm 5 bị cáo “Tổ chức đánh bạc”, gồm 3 người Hàn Quốc và 2 người Việt bị đề nghị từ 2 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Với 141 bị cáo, phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần.

Tại tòa, các bị cáo đều nhận tội nhưng xin tòa giảm mức phạt hoặc chuyển cho hưởng án treo, phạt tiền… vì họ có nhiều tình tiết giảm nhẹ; không nhận thức được chơi điện tử có thưởng là sai; cho rằng King Club hoạt động công khai…

Đối đáp lại, kiểm sát viên khẳng định cả 136 bị cáo phạm tội đánh bạc trong vụ đều là những người có học thức cao, có trình độ hoặc am hiểu xã hội. Trong khi đó, ông cha ta từ xưa đã có cảnh báo “đánh đề ra đê mà ở” hoặc “đánh bạc quen tay”.

Về pháp luật, các quy định liên quan từ năm 1948 đến nay đều có ý nghĩa chung là không được đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; không được cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật.

Chính phủ cũng quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đều cấm người Việt Nam tham gia nên mọi lý do các bị cáo đưa ra, đều không hợp lý, buộc các bị cáo phải nhận thức được đây là hành vi đánh bac trái phép.

Bí thư Thành ủy phải biết rõ hơn người khác

Theo kiểm sát viên, đến nay có 134/136 bị cáo thành khẩn, 2 người đang trốn truy nã đã ghi nhận trong luận tội. Một số người đánh bạc nhưng không thừa nhận đó là cá cược bằng tiền, không phải đánh bạc, chỉ là chơi trò chơi… đến sáng 6/11 đã thừa nhận hành vi.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, bị đề nghị phạt tù, không được hưởng án treo.

Về số tiền quy kết bị đánh bạc, nhiều bị cáo cho rằng chỉ chơi vài triệu một lần, không lớn như cáo trạng.

Viện kiểm sát phản bác, khẳng định một số bị cáo đánh nhiều hơn số lần bị truy tố nhưng đánh dưới 5 triệu nên không xác định trách nhiệm hình sự. “Dù vậy, các bị cáo phải nhận thức đó vẫn là sai phạm, rất mong các bị cáo không tái phạm nữa”, kiểm sát viên nói.

Riêng với cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức, kiểm sát viên cho rằng dù ông thành khẩn nhưng với vị trí công tác trước đây, buộc phải nhận thức cao hơn các bị cáo khác việc đánh bạc là tệ nạn xã hội, dưới mọi hình thức được thua bằng tiền.

Do vậy, viện kiểm sát không áp dụng khoản 1, Điều 54 (xử mức thấp nhất dưới khung) nhưng cũng đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ  khác, đề nghị mức 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, giúp ông Đức sớm về chăm sóc mẹ, quan tâm gia đình.

Với 3 bị cáo người Hàn Quốc phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, viện kiểm sát đề nghị phạt Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Luật sư của họ nêu quan điểm, các bị cáo là người Hàn, không biết việc điều hành King Club là vi phạm pháp luật Việt Nam… nên cần được giảm nhẹ thêm.

Bị cáo Cho Choo Keun, một trong 3 người Hàn Quốc bị xét xử vì tổ chức đánh bạc.

Đại diện viện kiểm sát phân tích, cả 3 được tuyển dụng làm quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, là ngành kinh doanh có điều kiện. Các bị cáo đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam từ lâu, riêng Shim Hwa Hee còn học đại học tại nước ta nên phải biết quy định không cho người bản xứ vào casino chơi bạc.

Quá trình điều tra và phiên tòa, các bị cáo đều khai biết rõ quy định nhưng vẫn mặc nhiên tiếp tục phạm tội vì vậy không có căn cứ chấp nhận quan điểm của các luật sư rằng các bị cáo này không biết đó là sai khi thực hiện hành vi.

Viện kiểm sát cũng đã áp dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng với người nước ngoài phạm tội để đưa ra mức án phù hợp.

Ngoài ra, viện kiểm sát yêu cầu cả 3 nộp lại tiền lương trong 4 tháng tổ chức đánh bạc, gồm Choi và Cho lương tháng 4.000 USD/người, còn Shim 3.000 USD/tháng. Lý do, đây là tiền hưởng lợi từ hành vi phạm pháp.

Tham khảo thêm

Vụ 2 mẹ con tử vong với nhiều vết chém: Người chồng cũng chết trong tư thế treo cổ

Vụ 2 mẹ con tử vong với nhiều vết chém: Người chồng cũng chết trong tư thế treo cổ

Phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết chém

Phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết chém

Làm mất dao có tính sát thương cao phải báo công an, nếu không sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng

Làm mất dao có tính sát thương cao phải báo công an, nếu không sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phát hiện thi thể người phụ nữ có dấu hiệu bất thường ở Quảng Trị

Thi thể người phụ nữ ở mép hồ Hà Thượng, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu bất thường. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Khởi tố Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf và 16 bị can liên quan sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Pháp luật
Khởi tố Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf và 16 bị can liên quan sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

Rút kinh nghiệm vụ “gà lôi trắng”: VKSND Tối cao cho rằng bắt tạm giam anh Thái Khắc Thành là không cần thiết

Pháp luật
Rút kinh nghiệm vụ “gà lôi trắng”: VKSND Tối cao cho rằng bắt tạm giam anh Thái Khắc Thành là không cần thiết

Hà Nội: Nhiều nữ sinh bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc

Pháp luật
Hà Nội: Nhiều nữ sinh bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trong phòng thay đồ ở tiệm chụp ảnh Hàn Quốc

Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt vì cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả

Pháp luật
Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt vì cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả

Đọc thêm

Trần Khánh Dư: Vị tướng nhà Trần lắm tài nhiều tật
Đông Tây - Kim Cổ

Trần Khánh Dư: Vị tướng nhà Trần lắm tài nhiều tật

Đông Tây - Kim Cổ

Mặc dù là võ tướng tài năng nhưng Trần Khánh Dư lại bị sử sách phê phán bởi tính cách của mình.

Con đặc sản dài lê thê, đẻ ổ trứng lạ, tưởng dữ dằn mà cầm tay được, ở Lâm Đồng nuôi trại khổng lồ, bán 500.000 đồng/kg
Nhà nông

Con đặc sản dài lê thê, đẻ ổ trứng lạ, tưởng dữ dằn mà cầm tay được, ở Lâm Đồng nuôi trại khổng lồ, bán 500.000 đồng/kg

Nhà nông

Nuôi rắn hổ trâu (rắn hổ vằn, rắn hổ vện, rắn ráo trâu) để kinh doanh chưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhưng những ai đã mày mò, nuôi rắn thử nghiệm rồi thì rất khó bỏ. Bởi thu nhập từ nghề nuôi loài rắn hổ này đem lại không kém gì thu nhập từ các cây trồng như: trồng sầu riêng, trồng cà phê, cây ăn quả,...

Vụ nam sinh bị bạn học đâm rồi thả xuống hồ ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân đề nghị xử lý nghiêm
Xã hội

Vụ nam sinh bị bạn học đâm rồi thả xuống hồ ở Lào Cai: Gia đình nạn nhân đề nghị xử lý nghiêm

Xã hội

Sau vụ việc một nam sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị bạn học dùng vật nhọn đâm và thả xuống hồ nước, sáng 6/11, bố nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm để không còn bạo lực học đường.

Trọng tài khiến Thép xanh Nam Định mất oan quả penalty trước Gamba Osaka
Thể thao

Trọng tài khiến Thép xanh Nam Định mất oan quả penalty trước Gamba Osaka

Thể thao

Việc trọng tài quyết định từ chối phạt đền cho Thép xanh Nam Định ở phút 87 đã khiến đội bóng thành Nam phải nhận thất bại trước Gamba Osaka tại lượt 4 bảng F, AFC Champions League Two 2025/2026.

Đại biểu Quốc hội đau lòng vì cầu Sông Lô bị trơ lõi, cho rằng tư vấn giám sát “lơ đi” sự việc
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội đau lòng vì cầu Sông Lô bị trơ lõi, cho rằng tư vấn giám sát “lơ đi” sự việc

Kinh tế

Trước tình trạng cầu Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) bị phát hiện trơ lõi chỉ có đất gây xôn xao và bất bình cho dư luận, tại thảo luận tổ về Luật Xây dựng sáng nay 6/11, nhiều đại biểu đã nói lên sự bức xúc.

“San lấp biển Cần Giờ bằng công nghệ tái sinh đặc biệt bền vững và bảo vệ môi trường”
Kinh tế

“San lấp biển Cần Giờ bằng công nghệ tái sinh đặc biệt bền vững và bảo vệ môi trường”

Kinh tế

“Vingroup đã yêu cầu chúng tôi chứng minh không chỉ hiệu quả kỹ thuật mà còn tác động tích cực của công nghệ K-DPM đối với hệ sinh thái Cần Giờ. Khi thấy rõ rằng K-DPM có thể tạo ra loại vật liệu đa tính năng, tăng tính ổn định, giúp giảm đáng kể tổng độ lún, giảm phát thải, bảo tồn rừng ngập mặn và tái tạo vật liệu thay cho cát tự nhiên, họ đã chọn giải pháp này mà không do dự dù chi phí cao hơn hẳn” - ông Trần Thành Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC Vietnam), đơn vị độc quyền nhận chuyển giao công nghệ K-DPM tại Việt Nam từ Tập đoàn AOMI (Nhật Bản) chia sẻ về cơ duyên được tham gia “làm móng” cho đại dự án Cần Giờ.

Cảnh sát biển tuyên truyền chống IUU, kêu gọi ngư dân TP.HCM khẩn trương tránh bão 13
Chuyển động Sài Gòn

Cảnh sát biển tuyên truyền chống IUU, kêu gọi ngư dân TP.HCM khẩn trương tránh bão 13

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh khẩn cấp ứng phó bão số 13, Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền cao điểm về phòng, chống khai thác IUU cho hơn 300 ngư dân tại TP.HCM, thể hiện quyết tâm "gỡ thẻ vàng" của EC.

Cà phê Việt Nam trước biến đổi khí hậu: Thách thức và giải pháp thích ứng!
Nhà nông

Cà phê Việt Nam trước biến đổi khí hậu: Thách thức và giải pháp thích ứng!

Nhà nông

Cụm từ “Biến đổi khí hậu” không còn xa lạ với chúng ta mà đang diễn ra với những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng: nhiệt độ toàn cầu tăng, khí nhà kính tích tụ, băng tan nhanh, nước biển dâng.

Tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự trình trình Hội nghị Trung ương 15
Tin tức

Tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự trình trình Hội nghị Trung ương 15

Tin tức

Sáng 6/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

STEM Innovation Petrovietnam: Thắp sáng “nguồn năng lượng tri thức” cho tương lai đất nước
Kinh tế

STEM Innovation Petrovietnam: Thắp sáng “nguồn năng lượng tri thức” cho tương lai đất nước

Kinh tế

Từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” được khởi động ngày 21/9/2025 đang được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê ly Sóc Trăng, bông mẫu đơn, huỳnh anh bung rộ, tha hồ chụp hình
Nhà nông

Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê ly Sóc Trăng, bông mẫu đơn, huỳnh anh bung rộ, tha hồ chụp hình

Nhà nông

Điểm nhấn nổi bật của nông thôn mới Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) là nhiều tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đã được hình thành, tạo diện mạo, sinh khí mới cho đường giao thông nông thôn.

Bão số 13- bão Kalmaegi áp sát bờ biển Gia Lai, bãi biển Quy Nhơn nổi sóng, không một bóng người
Nhà nông

Bão số 13- bão Kalmaegi áp sát bờ biển Gia Lai, bãi biển Quy Nhơn nổi sóng, không một bóng người

Nhà nông

Tin mới nhất từ Gia Lai về bão số 13-bão Kalmaegi, sáng 6/11, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), mưa bắt đầu nặng hạt, sóng biển Quy Nhơn cuộn cao. Hoàn lưu bão đã khiến gió mạnh dần lên, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ven biển, báo hiệu những giờ phút cam go đang đến gần.

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, giúp hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư, đem kho với thịt vịt thành món ngon hấp dẫn
Gia đình

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, giúp hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư, đem kho với thịt vịt thành món ngon hấp dẫn

Gia đình

Từ loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này lại được nhiều người yêu thích, có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau.

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học
Văn hóa - Giải trí

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học

Văn hóa - Giải trí

Nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của con trai Trần Đức Duy đang du học ở Canada, BTV Quang Minh chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động gửi đến con.

Ứng phó bão số 13: Các lực lượng ở Khánh Hòa dùng cáng đưa những cụ già đến nơi an toàn
Tin tức

Ứng phó bão số 13: Các lực lượng ở Khánh Hòa dùng cáng đưa những cụ già đến nơi an toàn

Tin tức

Trước tình hình bão số 13 (Kalmaegi) diễn biến phức tạp, các lực lượng ở Khánh Hòa đã đưa nhiều người dân, trong đó có những người lớn tuổi ở phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang đến nơi an toàn.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 11 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI đã tăng cấp, mạnh cấp 15, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km. Chiều tối nay, bão số 13 sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Trung ương đã quyết định một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước
Tin tức

Trung ương đã quyết định một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước

Tin tức

Sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Người phụ nữ 'mọc da rắn' vì tin thuốc bôi 'thảo dược thuần Đông y' suốt 10 năm
Xã hội

Người phụ nữ "mọc da rắn" vì tin thuốc bôi "thảo dược thuần Đông y" suốt 10 năm

Xã hội

Một người phụ nữ Trung Quốc phát hiện cơ thể mình xuất hiện những vệt đỏ tím giống da rắn do sử dụng loại thuốc bôi được quảng cáo là “thuần túy Đông y” trong hơn một thập kỷ.

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)
Bạn đọc

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)

Bạn đọc

Một trang trại nuôi gà không phép được xây dựng với quy mô rộng hàng nghìn m2 trên đỉnh đồi ở Khu 14, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ từ tháng 6/2025 đến nay.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên làm gì để giúp dân giảm nghèo bền vững?
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên làm gì để giúp dân giảm nghèo bền vững?

Lai Châu Ngày Mới

Cùng với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xã Tân Uyên (Lai Châu) đang nỗ lực triển khai "cuộc cách mạng" giảm nghèo bền vững bằng cách tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp hàng hóa với các cây trồng chủ lực.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến
Kinh tế

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

Kinh tế

Đại biểu Trần Hoàng Ngân ủng hộ quan điểm bỏ giấy phép xây dựng, nhưng yêu cầu có biện pháp quản lý, để đánh giá tác động. Ông cho rằng khi có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư còn xây sai. Trong khi sửa chữa nhỏ, dân vừa đổ xe cát xuống đường, thanh tra xây dựng đã đến.

Bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC
Thể thao

Bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC

Thể thao

Bầu Hiển đã rất vui khi chứng kiến Hà Nội FC đánh bại PVF-CAND 4-0. Sau khi trận đấu khép lại, vị doanh nhân nổi tiếng này đã xuống sân Hàng Đẫy để chia vui cùng các cầu thủ đội nhà, đồng thời tuyên bố thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng.

PVCFC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
Kinh tế

PVCFC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Kinh tế

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại TP.HCM, với hình thức họp trực tiếp vào ngày 5/11. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phát sinh trong năm, bảo đảm công tác quản trị, điều hành được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên là nghệ sĩ duy nhất làng nghệ được cha cho học tại Hồng Kông từ bé, từng được mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương.

X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics
Doanh nghiệp

X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics

Doanh nghiệp

Với hơn 16 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH X.E Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, tiên phong trong lĩnh vực vận tải đường bộ tại Việt Nam, mang đến dịch vụ vận chuyển toàn diện, an toàn và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu di chuyển và giao thương của khách hàng trong và ngoài nước.

Hà Nội quy hoạch 'làng Olympic' đẳng cấp khu vực, quốc tế ở 6 xã phường phía Nam
Tin tức

Hà Nội quy hoạch "làng Olympic" đẳng cấp khu vực, quốc tế ở 6 xã phường phía Nam

Tin tức

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch kiến trúc (QHKT) lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic có quy mô 3.280 ha, trên địa bàn 6 xã phường ở khu vực phía Nam Thủ đô.

EU vừa có một quyết định chấn động, Ukraine như được tái sinh
Điểm nóng

EU vừa có một quyết định chấn động, Ukraine như được tái sinh

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận chuyển hướng ngân sách dân sự sang quốc phòng, Cơ quan Báo chí Hội đồng EU đưa tin trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý tin giả, Sở Văn hóa và Thể thao lên tiếng
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý tin giả, Sở Văn hóa và Thể thao lên tiếng

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi cử tri TP.HCM phản ánh về tình trạng tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã có phản hồi và đưa ra nhiều giải pháp quản lý, tuyên truyền và xử lý vi phạm.

TS Dương Đức Minh: Công trình Vượt qua Covid-19 sẽ là trục ký ức kép đặc biệt của TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

TS Dương Đức Minh: Công trình Vượt qua Covid-19 sẽ là trục ký ức kép đặc biệt của TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TS Dương Đức Minh cho rằng nếu New York kể câu chuyện “vượt qua các thế lực cực đoan” sau vụ khủng bố 11/9, Hiroshima kể câu chuyện “vượt lên thù hận”, thì TP.HCM có thể kể câu chuyện của “sự hồi sinh từ lòng nhân ái” với công trình vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị ‘cấm cửa’ tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự
Nhà đất

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị ‘cấm cửa’ tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự

Nhà đất

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đề xuất tăng mức đặt cọc, siết điều kiện tài chính và cấm tham gia đấu giá đất tới 10 năm với các trường hợp bỏ cọc, thao túng hoặc trục lợi.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn