Kiểm sát viên vụ Pullman: Các bị cáo học thức cao, phải biết “đánh đề ra đê mà ở”

Sáng 6/11, đại diện VKSND TP Hà Nội tiến hành đối đáp với quan điểm bào chữa của các bị cáo, luật sư trong vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

Trước đó, phía công tố xác định số tiền đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng trong vụ lên tới hơn 106 triệu USD và người có vai trò chính là Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) đã bỏ trốn.

Trong 136 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Ông bị phía kiểm sát đề nghị tòa phạt từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù do đỏ đen hơn 7 triệu USD.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ) bị viện kiểm sát đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, do đánh bạc hơn 4,3 triệu USD.

Các bị cáo khác phạm tội đánh bạc bị đề nghị từ phạt tiền, án treo đến 7 năm tù giam. Nhóm 5 bị cáo “Tổ chức đánh bạc”, gồm 3 người Hàn Quốc và 2 người Việt bị đề nghị từ 2 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Với 141 bị cáo, phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần.

Tại tòa, các bị cáo đều nhận tội nhưng xin tòa giảm mức phạt hoặc chuyển cho hưởng án treo, phạt tiền… vì họ có nhiều tình tiết giảm nhẹ; không nhận thức được chơi điện tử có thưởng là sai; cho rằng King Club hoạt động công khai…

Đối đáp lại, kiểm sát viên khẳng định cả 136 bị cáo phạm tội đánh bạc trong vụ đều là những người có học thức cao, có trình độ hoặc am hiểu xã hội. Trong khi đó, ông cha ta từ xưa đã có cảnh báo “đánh đề ra đê mà ở” hoặc “đánh bạc quen tay”.

Về pháp luật, các quy định liên quan từ năm 1948 đến nay đều có ý nghĩa chung là không được đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; không được cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật.

Chính phủ cũng quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đều cấm người Việt Nam tham gia nên mọi lý do các bị cáo đưa ra, đều không hợp lý, buộc các bị cáo phải nhận thức được đây là hành vi đánh bac trái phép.

Bí thư Thành ủy phải biết rõ hơn người khác

Theo kiểm sát viên, đến nay có 134/136 bị cáo thành khẩn, 2 người đang trốn truy nã đã ghi nhận trong luận tội. Một số người đánh bạc nhưng không thừa nhận đó là cá cược bằng tiền, không phải đánh bạc, chỉ là chơi trò chơi… đến sáng 6/11 đã thừa nhận hành vi.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, bị đề nghị phạt tù, không được hưởng án treo.

Về số tiền quy kết bị đánh bạc, nhiều bị cáo cho rằng chỉ chơi vài triệu một lần, không lớn như cáo trạng.

Viện kiểm sát phản bác, khẳng định một số bị cáo đánh nhiều hơn số lần bị truy tố nhưng đánh dưới 5 triệu nên không xác định trách nhiệm hình sự. “Dù vậy, các bị cáo phải nhận thức đó vẫn là sai phạm, rất mong các bị cáo không tái phạm nữa”, kiểm sát viên nói.

Riêng với cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức, kiểm sát viên cho rằng dù ông thành khẩn nhưng với vị trí công tác trước đây, buộc phải nhận thức cao hơn các bị cáo khác việc đánh bạc là tệ nạn xã hội, dưới mọi hình thức được thua bằng tiền.

Do vậy, viện kiểm sát không áp dụng khoản 1, Điều 54 (xử mức thấp nhất dưới khung) nhưng cũng đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, đề nghị mức 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, giúp ông Đức sớm về chăm sóc mẹ, quan tâm gia đình.

Với 3 bị cáo người Hàn Quốc phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, viện kiểm sát đề nghị phạt Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Luật sư của họ nêu quan điểm, các bị cáo là người Hàn, không biết việc điều hành King Club là vi phạm pháp luật Việt Nam… nên cần được giảm nhẹ thêm.

Bị cáo Cho Choo Keun, một trong 3 người Hàn Quốc bị xét xử vì tổ chức đánh bạc.

Đại diện viện kiểm sát phân tích, cả 3 được tuyển dụng làm quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, là ngành kinh doanh có điều kiện. Các bị cáo đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam từ lâu, riêng Shim Hwa Hee còn học đại học tại nước ta nên phải biết quy định không cho người bản xứ vào casino chơi bạc.

Quá trình điều tra và phiên tòa, các bị cáo đều khai biết rõ quy định nhưng vẫn mặc nhiên tiếp tục phạm tội vì vậy không có căn cứ chấp nhận quan điểm của các luật sư rằng các bị cáo này không biết đó là sai khi thực hiện hành vi.

Viện kiểm sát cũng đã áp dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng với người nước ngoài phạm tội để đưa ra mức án phù hợp.

Ngoài ra, viện kiểm sát yêu cầu cả 3 nộp lại tiền lương trong 4 tháng tổ chức đánh bạc, gồm Choi và Cho lương tháng 4.000 USD/người, còn Shim 3.000 USD/tháng. Lý do, đây là tiền hưởng lợi từ hành vi phạm pháp.