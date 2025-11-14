Không lên ĐT Việt Nam, tiền vệ Becamex TP.HCM tranh thủ... lấy “cô chủ tiệm vàng"

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP.HCM làm đám cưới

Hôm 25/10 vừa qua, HLV Đặng Trần Chỉnh đã thông báo tin dữ về Võ Hoàng Minh Khoa. Theo đó, ngôi sao 24 tuổi này bị đứt dây chằng và có thể phải tiến hành phẫu thuật.

"Minh Khoa sau khi đi chụp MRI thì xác định anh bị đứt dây chằng 3/4. Khả năng cậu ấy sẽ phải nghỉ một thời gian dài để xem có hồi phục không. Nếu không hồi phục thì bắt buộc phải mổ”, vị HLV của Becamex TP.HCM cho hay.

Võ Hoàng Minh Khoa và hôn thê Nguyễn Thanh Ngân. Ảnh: FBNV.

Chính vì dính chấn thương nên Võ Hoàng Minh Khoa đã không có tên trong đợt tập trung ĐT Việt Nam tháng 10. Trước đó, cầu thủ thuộc biên chế Becamex TP.HCM này được HLV Kim Sang-sik triệu tập để đấu ĐT Malaysia hồi tháng 6 vừa qua. Anh đã đá chính ở trận này và cùng ĐT Việt Nam trải qua thất bại 0-4.

Tranh thủ thời điểm V.League tạm nghỉ và bản thân lại không lên ĐT Việt Nam, Võ Hoàng Minh Khoa đã tổ chức đám cưới với bạn gái Nguyễn Thanh Ngân.

Cụ thể, sáng ngày 13/11, Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ trên trang facebook cá nhân những hình ảnh anh cùng cô bạn gái lâu năm Nguyễn Thanh Ngân tổ chức lễ kết hôn. Hôn lễ diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng, với sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết.

Sau khi công bố thông tin, Võ Hoàng Minh Khoa và vợ sắp cưới đã nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Trước đó, vào ngày 20/7, cặp đôi đã thực hiện lễ đính hôn, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tình yêu kéo dài 7 năm của họ.

Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Thanh Ngân quen nhau từ năm 17 tuổi, khi cả hai vẫn còn là những học sinh trung học. Tình yêu chớm nở từ thời thanh xuân đã trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của họ. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn quan trọng của cuộc đời, từ những ngày Minh Khoa còn là cầu thủ trẻ đầy triển vọng trong lò đào tạo của B.Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), cho đến khi anh vươn lên trở thành tuyển thủ U23 Việt Nam và được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Đám cưới của Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Thanh Ngân. Ảnh: FBNV.

Khác với nhiều cặp đôi cầu thủ - WAGs thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội, Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Thanh Ngân chọn cách yêu kín đáo, không phô trương. Mối tình hơn 7 năm của họ luôn diễn ra một cách âm thầm nhưng đầy sự quan tâm và ủng hộ lẫn nhau.

Dù lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc, Võ Hoàng Minh Khoa vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để về thăm bạn gái sau mỗi giải đấu hoặc chuyến tập huấn. Điều này cho thấy sự trân trọng và ưu tiên của anh dành cho Nguyễn Thanh Ngân. Tiền vệ sinh năm 2001 từng chia sẻ rằng chính sự thấu hiểu và đồng hành của Nguyễn Thanh Ngân là nguồn động lực to lớn, giúp anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung phát triển sự nghiệp bóng đá.

Được biết, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông, Nguyễn Thanh Ngân đã về quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Với xuất thân và công việc đặc biệt này, Nguyễn Thanh Ngân được người hâm mộ ưu ái gọi với danh xưng "cô chủ tiệm vàng".

Không chỉ xinh đẹp và giỏi giang trong công việc, Nguyễn Thanh Ngân còn là một hậu phương vững chắc cho Võ Hoàng Minh Khoa. Nàng WAG sinh năm 2002 luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ bạn trai từ phía sau, trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu trong suốt hành trình theo đuổi đam mê sân cỏ của Võ Hoàng Minh Khoa.

