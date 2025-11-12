Tin sáng (12/11): Nguyễn Xuân Son khiến ĐT Việt Nam “lo sốt vó”

Nguyễn Xuân Son khiến ĐT Việt Nam “lo sốt vó”

Nguyễn Xuân Son đã được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách ĐT Việt Nam tập trung trong đợt FIFA Days tháng 11. Trong lần đầu tiên trở lại ĐT Việt Nam kể từ sau chấn thương tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son tỏ ra rất mạnh mẽ, hứng khởi. Thậm chí, Nguyễn Xuân Son còn khẳng định, anh sẵn sàng cùng ĐT Việt Nam đá cả trận gặp ĐT Lào tại lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 nếu được trao cơ hội.

Chính vì rất hăng hái và thể hiện sự nhiệt tình ở mức cao nhất, Nguyễn Xuân Son suýt đối diện với nguy cơ có thể dẫn đến chấn thương trong một tình huống quá ham đỡ bóng ở buổi tập hôm qua (11/11). Pha bóng này khiến các trợ lý của HLV Kim Sang-sik “giật mình” và đã phải đưa ra sự tác động để giúp Nguyễn Xuân Son bảo đảm được thể trạng và sự an toàn khi tập luyện.

Nguyễn Xuân Son tỏ ra rất mạnh mẽ và hứng khởi khi tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VFF

M.U bị ép giá với thương vụ Elliot Anderson

M.U đã liên hệ với cầu thủ thủ của Nottingham Forest là Elliot Anderson. “Quỷ đỏ” bày tỏ sự quan tâm rõ ràng và được phía Forest thông báo mức giá chuyển nhượng lên tới 100-120 triệu bảng cho cầu thủ 23 tuổi.

Real Madrid và PSG cùng theo đuổi Dayot Upamecano

Dayot Upamecano tiếp tục trở thành cái tên nóng trên thị trường chuyển nhượng, khi cả Real Madrid và PSG đều âm thầm theo dõi tình hình trung vệ người Pháp. Upamecano hiện khoác áo Bayern Munich, hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè 2026 và chưa có thỏa thuận gia hạn được công bố.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ibrahima Konate có thể chia tay Liverpool

Trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool được cho là cân nhắc rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới, khi hợp đồng của anh sắp đáo hạn và sự đàm phán vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Hiện tại, Juventus và Bayern Munich đang theo dõi sát sao tình hình của Konate.

Lionel Messi khiến ban lãnh đạo Barcelona ngỡ ngàng

Lionel Messi vừa trở lại thăm sân Nou Camp của Barcelona và loạt ảnh cầu thủ này đăng tải trên mạng xã hội được rất nhiều người hâm mộ tán thưởng. Đáng chú ý, Messi không hề thông báo trước về việc này khiến ban lãnh đạo Barcelona hoàn toàn bất ngờ khi biết thông tin.