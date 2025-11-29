Tin sáng (29/11): HLV Kim Sang-sik gạch tên 5 cầu thủ ở U22 Việt Nam, có Trần Thành Trung?

Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - Chuỗi hoạt động độc đáo kết nối văn hóa và động lực phát triển ngành trà
Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng từ ngày 11/11 - 7/12 và tâm điểm trong ba ngày 5 - 7/12 sẽ mang đến cho du khách hành trình khám phá Trà Việt toàn diện, từ văn hóa, nghệ thuật, du lịch đến ngoại giao, kinh tế. Không chỉ tôn vinh văn hóa trà, Lễ hội còn mở rộng cơ hội giao thương, thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần đưa kinh tế trà Việt vươn tầm quốc tế.