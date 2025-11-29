Tin sáng (29/11): HLV Kim Sang-sik gạch tên 5 cầu thủ ở U22 Việt Nam, có Trần Thành Trung?

HLV Kim Sang-sik gạch tên 5 cầu thủ ở U22 Việt Nam, có Trần Thành Trung?

HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ gút danh sách U22 Việt Nam từ 28 xuống còn 23 cầu thủ chính thức tham dự SEA Games 33 trong ngày hôm nay (29/11). Bản thân HLV Kim Sang-sik khẳng định ông mất ngủ để lựa chọn nhưng vẫn phải đưa ra quyết định để mang lại điều tốt nhất cho U22 Việt Nam.

Trong số 5 cầu thủ sẽ bị gạch tên, không loại trừ khả năng có tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. Vệc Trần Thành Trung được gọi bổ sung vào U22 Việt Nam do Nguyễn Văn Trường dính chấn thương nặng, nhưng cầu thủ này vướng phải khó khăn đáng kể là chưa có thực tiễn thi đấu cùng U22 Việt Nam. Ngoài ra, nền tảng thể lực của Trần Thành Trung cũng là dấu hỏi khi anh chưa có trận nào chơi đủ 90 phút trong màu áo CLB Ninh Bình. Do đó, sẽ không quá bất ngờ nếu Trần Thành Trung bị loại, khi U22 Việt Nam vẫn còn những tiền vệ trung tâm chất lượng như Xuân Bắc, Thái Sơn hay Viktor Lê.

HLV Kim Sang-sik sẽ gút danh sách U22 Việt Nam trong ngày hôm nay. Ảnh: VFF

Man City muốn chiêu mộ Elliot Anderson

Man City sẵn sàng đưa Elliot Anderson (Nottingham Forest) vào nhóm mục tiêu quan trọng nhất của họ trong mùa hè 2026. Thậm chí, Man City đánh giá Anderson cao hơn Adam Wharton của Crystal Palace.

Napoli theo đuổi Kobbie Mainoo

Napoli đã gửi đề nghị hỏi thăm về khả năng chiêu mộ Kobbie Mainoo từ M.U. Mainoo đang mất chỗ đứng tại M.U dưới thời HLV Ruben Amorim và đã tính đường ra đi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Liverpool là điểm đến lý tưởng với Marc Guehi

Nhiều đội bóng lớn đang theo dõi Marc Guehi, trong đó có Real Madrid và Bayern Munich. Tuy nhiên, dự án thể thao mà Liverpool đưa ra được cho là giàu sức thuyết phục nhất đối với cầu thủ người Anh.

Juan Veron bị cấm hoạt động bóng đá 6 tháng

Cựu danh thủ của M.U và ĐT Argentina là Juan Veron, hiện đang giữ chức chủ tịch CLB Estudiantes của Argentina đã bị LĐBĐ nước này cấm hoạt động bóng đá 6 tháng. Lý do là trong trận đấu mới nhất thuộc vòng 16 Clausura Argentina, các cầu thủ Estudiantes đã quay lưng về Rosario Central để phản đối việc đối thủ được trao một chức vô địch gây tranh cãi.