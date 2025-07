Kiện toàn 54 đơn vị Công an cấp xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ninh

Chiều ngày 29/6 vừa qua, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh tham dự.

Theo đó, đồng bộ với với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp lại đơn vị hành chính 2 cấp. Ngày 26/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập 54 Công an cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 30 phường, 22 xã và 02 đặc khu.



Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với chỉ huy Công an các phường, xã và đặc khu mới được tổ chức sắp xếp lại.

Đại tá Trần Văn Phúc cho biết, công an tỉnh Quảng Ninh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, ghi dấu ấn lịch sử. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã khẩn trương họp bàn, thống nhất chủ trương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất.

Qua đó, tạo sự đồng thuận và lan tỏa khi thế mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an toàn tỉnh. Đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Quảng Ninh cơ bản đã được hoàn thiện đảm bảo tiến độ và quy định của Bộ Công an, theo hướng “Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, sớm ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách khoa học, hợp lý, đúng người, đúng việc.

Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi, lực lượng vẫn phải bảo đảm theo các quy định về tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Đảm bảo mỗi đơn vị sau khi sắp xếp vẫn duy trì được sức mạnh tổng hợp, có tính liên kết, kế thừa và phát triển.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Công an tỉnh nói chung và lực lượng Công an cấp xã nói riêng trong công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cấp xã mới để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh, trật tự bắt đầu ngay từ ngày 01/7/2025.

Cùng đó, cần nâng cao vai trò chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở trong giai đoạn bước đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, “khoảng trống” về an ninh, trật tự, nhất là ở các địa bàn biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu công nghiệp, khu kinh tế,…

Bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; các hoạt động chúc mừng sự kiện công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 trên địa bàn toàn tỉnh.