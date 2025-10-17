Kiều hối về TP.HCM gần 8 tỷ USD trong 9 tháng, dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp cuối năm

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (trụ sở tại TP.HCM), trong tổng số 7,969 tỷ USD nói trên, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ở TP.HCM trong quý III năm 2025 đạt hơn 2,737 tỷ USD, giảm nhẹ so với quý III và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á có lượng kiều hối chuyển về TP.HCM cao nhất (chiếm tỷ trọng 50,4%) trong 9 tháng năm 2025; tiếp đến châu Mỹ chiếm 30,2%, châu Âu chiếm 9,0%, châu Đại Dương chiếm 8,4%, châu Phi chiếm 2,0%.

Trong 9 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối từ các quốc gia châu Phi chuyển về TP.HCM có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 150,3% so với cùng kỳ; châu Âu tăng 16,7%; châu Đại Dương tăng 11,1%; châu Mỹ tăng 10,3%; châu Á giảm 2,8% so với cùng kỳ.

Lượng kiều hối từ châu Phi chuyển về TP.HCM gần đây có tốc độ tăng trưởng cao, trong quý III lượng kiều hối từ các quốc gia khu vực này có tốc độ tăng 266,0% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó quý III năm nay châu Âu (tăng 19%), châu Á (tăng 16,9%), châu Đại Dương (tăng 15,5%), châu Mỹ (tăng 8%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế dự báo tăng cao trong quý cuối cùng trong năm. Ảnh TL

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết lượng kiều hối thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ghi nhận chủ yếu thuộc địa bàn các phường, xã TP.HCM cũ.

Các địa bàn phường, xã thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và Bình Dương cũ chiếm tỷ trọng thấp, ước khoảng 2% trong tổng số kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM (mới) nên lượng kiều hối của khu vực này không có sự thay đổi nhiều sau khi thực hiện đơn vị hành chính mới, theo bà Liên.

Tương tự, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay cũng nằm trong sự quản lý tiền tệ - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2.

Theo bà Liên, quý IV hàng năm là mùa cao điểm của kiều hối do cận năm mới Dương lịch và Tết Nguyên đán, Việt kiều về quê đón Tết du xuân và kiều hối cùng theo đó về hỗ trợ thân nhân. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo tổng lượng kiều hối cả năm 2025 có khả năng cao hơn so với năm 2024.