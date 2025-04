Đầu tư Hải Phát báo lãi 2024 "bốc hơi" 52%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.615 tỷ đồng, giảm gần 4% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Thu giảm nhưng hoạt động chi lại ngược lại khi chi phí tài chính tăng từ 167 tỷ đồng lên hơn 273 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi lên hơn 102 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 61,4 tỷ đồng, "bốc hơi" 52% so với năm 2023. Sự sụt giảm này ảnh hưởng trực tiếp từ việc doanh thu tài chính lao dốc. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chỉnh giảm từ 253,3 tỷ xuống còn 41,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021 - 2024 Năm Lợi nhuận sau thuế Năm 2021 285,7 Năm 2022 -58,3 Năm 2023 134,9 Năm 2024 61,4

Bước sang năm 2025, Hải Phát dự trình kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2.327 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 122,2% so với kết quả năm 2024.



Thời huy hoàng của Hải Phát nay còn đâu?

Thành lập vào năm 2003 nhưng phải đến năm 2007, sau khi đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest, doanh nghiệp này mới tham gia mạnh mẽ vào thị trường bất động sản.

Ở thời điểm này, Hải Phát đã biến thách thức của những doanh nghiệp khác thành cơ hội của mình, thực hiện nhiều thương vụ M&A với giá rẻ. Điều này không chỉ giúp Hải Phát như con thuyền đi đúng lạch nước, vượt qua nhiều đối thủ để tiến nhanh ra biển lớn mà còn đưa tên tuổi Hải Phát nổi lên như một "vị cứu tinh" hồi sinh hàng loạt dự án "chết lâm sàng".

Những dự án thành công của Hải Phát như Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ The Pride thuộc Khu đô thị An Hưng; Dự án Khu đô thị Tân Tây Đô; Khu nhà ở xã hội The Vesta Phú Lãm; Khu đô thị mới Phú Lương, HPC Landmark 105; dự án Roman Plaza… đều là những dự án được Hải Phát mua lại của các nhà đầu tư khác trong các giai đoạn khó khăn của thị trường.

Như diều gặp gió, Hải Phát ghi nhận doanh thu tăng trưởng chóng mặt, nhất là giai đoạn 2017 - 2019. Năm 2016, Hải Phát ghi nhận mức lãi 168 tỷ đồng, con số này tăng gần gấp đôi trong năm 2017, đạt mức lãi 325,2 tỷ đồng. Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tiếp tục tăng 39%, đạt 452 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong khoảng 4 năm trở lại đây, cái tên "Hải Phát" gần như "chìm nghỉm" trên thị trường. Năm 2020 - đại dịch Covid-19 ập đến cũng là thời điểm doanh nghiệp có những biểu hiện suy yếu. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chỉ vỏn vẹn 97,6 tỷ đồng, giảm 78,5% so với năm 2019. Đến năm 2022, doanh nghiệp này giống như gặp "đại hạn" khi bất ngờ báo lỗ 58,3 tỷ đồng.

Diễn biến kết quả kinh doanh Hải Phát từ 2015 tới nay. Số liệu: Báo cáo tài chính các năm

Quay lại với báo cáo tài chính năm 2024, tính đến thời điểm ngày 31/12/2024, quy mô tổng tài sản của Hải Phát đạt hơn 7.701 tỷ đồng, giảm 7,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 92,3% chỉ còn hơn 1,9 tỷ đồng. Riêng tiền gửi ngân hàng giảm mạnh từ 24,2 tỷ xuống hơn 1,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản dự phòng thu ngắn hạn khó đòi của Công ty đã tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm, đạt gần 89 tỷ đồng. Điều này chủ yếu đến từ việc HPX phải trích lập dự phòng 50 tỷ đồng cho khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Solaris Việt Nam.

Ngoài ra, Hải Phát gần như đã rút khỏi các khoản đầu tư vào công ty khác trong năm 2024. Tính đến cuối năm, danh mục đầu tư của doanh nghiệp chỉ còn lại khoản góp vốn 30 tỷ đồng vào Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang, chiếm 4,5% vốn của đơn vị này.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 2024 sau kiểm toán. Ảnh chụp màn hình

Về phía nợ phải trả, Hải Phát ghi nhận mức giảm 14% so với đầu năm, còn hơn 4.067 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay của công ty cũng giảm 17%, còn hơn 2.000 tỷ đồng.



Dù vậy, khoản "của để dành" của Hải Phát bao gồm tiền người mua trả trước và doanh thu chưa thực hiện – lại tăng 23%, đạt hơn 719 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng nhận tiền đặt cọc gần 177 tỷ đồng từ hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,53.

Trong báo cáo tài chính, Hải Phát ghi nhận tính đến cuối năm 2024, Công ty có hơn 80 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn và gần 800 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn phải trả.

Ảnh: FireAnt

Hải Phát xin kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu

Liên quan đến nợ trái phiếu, trong văn bản báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2024 của Công ty do HNX công bố, tính đến cuối năm 2024, Hải Phát đang lưu hành 5 lô trái phiếu, với tổng giá trị phát hành là 1.950 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty đã thanh toán 195 tỷ đồng tiền gốc và 16,6 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã HPXH2124001.

Đối với mã HPXH2124009, Hải Phát đã thanh toán 24,5 tỷ đồng tiền lãi và toàn bộ 250 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với mã HPXH2123008 đã được công ty thanh toán hơn 33 tỷ đồng tiền lãi.

Đối với lô HPX122018, Hải Phát chậm thanh toán tiền gốc. Công ty cho biết đang phải đàm phán với trái chủ và đã thanh toán 35 tỷ đồng tính đến ngày 6/3/2025. Do đó, số tiền gốc còn lại của mã này là 265 tỷ đồng dự kiến sẽ thanh toán hết vào quý 2/2025.

Mã HPXH2125007, công ty nợ hơn 66,4 tỷ đồng tiền lãi.

Trong văn bản, lãnh đạo Hải Phát cho biết, thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt và thanh khoản giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của công ty. Công ty cam kết sẽ thanh toán đầy đủ số tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn cho các trái chủ.

Trước đó, để có tiền trả nợ trái phiếu, trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát dự định chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, tỷ lệ thực hiện quyền là 10:5.



Tuy nhiên, công ty đã phải tạm dừng triển khai đợt chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do tình hình thị trường không thuận lợi và để đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX ghi nhận giao dịch trong khoảng 3.000 - 4.000 đồng/cổ phiếu. Mã cổ phiếu này chưa từng quay lại mốc 10.000 đồng sau cú rơi thằng đứng giai đoạn 2021 - 2022. Trước đó vào hồi cuối tháng 11/2021, mã cổ phiếu này đã từng chạm tới 40.000 đồng/cổ phiếu.