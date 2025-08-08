Kịp thời khống chế vụ cháy tại khu vực Nghĩa trang TP Đà Nẵng

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết
Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực hỏa táng An Phước Viên thuộc Nghĩa trang thành phố nên đã báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, chính quyền phường Hòa Khánh, Cảnh sát PCCC và CNCH cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt, triển khai phương án dập lửa.
Do vụ cháy xảy ra trên đồi đất, thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng đã phối hợp hiệu quả, nhanh chóng khoanh vùng và khống chế đám cháy.
Đến khoảng 12 giờ 15 phút, sau hơn một giờ nỗ lực ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Diện tích bị cháy khoảng 3.000 m², chủ yếu là thực bì và cây dại, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trước đó, ngày 7/8, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã phát cảnh báo cháy rừng cấp IV – mức nguy hiểm – đối với nhiều xã, phường trên địa bàn.
Cơ quan này yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường giám sát, nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì, tổ chức ứng trực tại các khu vực nguy cơ cao, đồng thời phối hợp các ban quản lý rừng và khu du lịch sinh thái để nhắc nhở, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng.
