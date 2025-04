Bố trí thi riêng cho thí sinh 2 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 2006

Tại Hội nghị nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT sáng 3/4, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, theo thống kê của Bộ GDĐT, so với năm 2024, số lượng thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đã tăng từ 1,06 triệu lên hơn 1,1 triệu.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Nguyệt Minh

Con số này phản ánh mức độ quan tâm của học sinh đối với kỳ thi cũng như sự thay đổi trong cơ cấu giáo dục. Đối với thí sinh tự do, Bộ sẽ công bố số liệu cụ thể dựa trên số lượng đăng ký thực tế.

Với nhiều điểm mới trong kỳ thi năm 2025, ông Huỳnh Văn Chương khuyến cáo thí sinh cần nắm vững các quy định, chuẩn bị đầy đủ kiến thức và có kế hoạch ôn tập phù hợp để đạt kết quả tốt nhất.



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26-27/6, với sự tham gia của hai nhóm thí sinh theo hai chương trình giáo dục khác nhau, tương ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) và cũ (2006).

Theo đó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng đã nêu rõ những điểm khác biệt giữa 2 chương trình giáo dục.

Trong công tác in sao đề, số lượng đề thi trắc nghiệm cần đóng trong mỗi túi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 in đủ 24 mã đề, giấy được sử dụng khoảng 4-5 tờ A4. Năm nay, chỉ in đủ số lượng thí sinh trong phòng thi. Ví dụ phòng có 10 thí sinh thi Vật Lý thì in từ mã 1 đến 10, chỉ in 1 tờ A3.

Đối với công tác coi thi, khi thí sinh chỉ dự thi môn thứ 2 trong bài thi tự chọn, tổ hợp chỉ cần có mặt trước giờ thi 10 phút. Ở năm nay, phải có mặt từ đầu buổi thi và chờ tại phòng chờ vào.

Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/ tổ hợp là 10 phút ở năm 2024, 15 phút ở năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị tập Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Nguyệt Minh

Năm 2024, thư ký sẽ thu và lưu đề thi thừa tại phòng hội đồng, năm nay giám thị chịu trách nhiệm bảo quản tại phòng thi.

Ở kỳ thi năm ngoái, việc thu bài thi tự chọn/ bài thi tổ hợp KHTN/KHXH mỗi môn 1 túi bài thi. Năm nay, mỗi ca một túi bài thi, buổi thi làm bài thi tự chọn có 2 túi bài thi.

Cuối cùng, ở môn thi Địa lý trước đây thí sinh được sử dụng Atlat, năm nay thí sinh không được sử dụng Atlat.

Theo ông Chương, kỳ thi năm nay tiếp tục được tổ chức theo phương châm: "4 đúng, 3 không".

Cụ thể, 4 đúng bao gồm: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. “3 không” là: Không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Ngoài ra, vì kỳ thi năm nay có hai nhóm thí sinh với lịch thi, số môn khác nhau nên các địa phương không được bố trí hai nhóm ở cùng một điểm thi.

"Dù chỉ có một thí sinh theo chương trình cũ thì cũng phải bố trí thi riêng", ông cho hay.

Nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu phải làm 4 bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).



Thí sinh thi theo chương trình cũ (chương trình 2006) sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng một trong hai bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. So với trước, điểm học bạ tăng 20%.