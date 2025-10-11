Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 số tiền 26 tỷ đồng

Chiều ngày 11/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức buổi Họp báo Thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

Ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9-11/10 và bế mạc vào sáng ngày 11/10.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo ông Đặng Hồng Sỹ, trong đại hội, 100% đại biểu đã tán thành thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nghị quyết có mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Đặng Hồng Sỹ thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I tại buổi họp báo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, sau sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông nên các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là khá lớn với 498 đại biểu chính thức đại diện cho gần 124.000 đảng viên của Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I nhận tài liệu, điểm danh, xác định chỗ ngồi qua app.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định là ứng dụng công nghệ số, không giấy. Vì vậy, tất cả các công việc như đại biểu nhận tài liệu, điểm danh, tra cứu chỗ ngồi, triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội của Lâm Đồng cũng được ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa.

Cũng tại đại hội lần này, tỉnh Lâm Đồng đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua. Đến phiên trù bị của đại hội thì tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 28,5 tỷ đồng. Với số tiền trên, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định hỗ trợ 11 tỉnh bị thiệt hại bởi cơn bão, trong đó hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang 3 tỷ đồng, các tỉnh còn lại 2 tỷ đồng”, ông Đặng Hồ Sỹ nói.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận biểu trưng tiền ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Cũng trong buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong sáng ngày 12/10, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

Theo ông Phúc, Hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến có khoảng 730 đại biểu, có lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; Đại sứ quán, Lãnh sự quán, tổ chức quốc tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn; các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước (Vingroup, Sungroup, TH Group, Viettel, VNPT, Novaland, các doanh nghiệp năng lượng, bất động sản, logistics…).

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 12/10.

Hội nghị cũng sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển và các dự án trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030. Công bố chiến lược phát triển mới của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến khoáng sản, kinh tế xanh và logistics, du lịch – dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, hội nghị cũng thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm, hình thành các chuỗi liên kết, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.