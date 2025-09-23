Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày

Ngày 23/9, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà cho biết, cán bộ địa bàn, lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng của đơn vị cùng các lực lượng Công an, dân quân xã Nam Hà Lâm Hà đã tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng là ông R Ông Ha Hoanh (ngụ tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Langbiang – Đà Lạt) từ ngày 18/9.

Ông R Ông Ha Hoanh được tìm thấy sau 6 ngày đi lạc trong rừng với thời tiết trời mưa liên tục.

Địa điểm các lực lượng chức năng tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh là ở tiểu khu 241b, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (địa giới hành chính xã Nam Hà Lâm Hà). Vị trí này cách khu vực ông Hoanh để chiếc xe máy trước khi đi vào rừng khoảng 8km.

Sau 6 ngày lạc trong rừng, ông Hoanh được tìm thấy khi sức khỏe đã suy giảm.

Trước đó, người nhà ông Hoanh trình báo với cơ quan chức năng phường Lang Biang - Đà Lạt về việc ông đi vào rừng khu vực rừng giáp ranh giữa phường Lang Biang – Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà hái nấm từ ngày 18/9 nhưng chưa thấy về nhà.

Nhận được tin báo, trong sáng ngày 22/9, lực lượng chức năng phường Langbiang – Đà Lạt cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, xã Nam Hà Lâm Hà và người dân địa phương gồm khoảng 100 người đã chia làm 6 tốp để tìm kiếm cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng.

Khoảng 100 người đã được huy động để tìm kiếm ông Hoanh sau khi nhận được tin báo.

Thời điểm lực lượng chức năng tìm thấy ông Hoanh, sức khỏe người đàn ông này đã suy giảm, tay chân nhợt nhạt do nhiều ngày đêm trong rừng mưa lạnh. Sau đó, ông Hoanh được đưa đến Trạm y tế xã Phi Tô Lâm Hà để thăm khám, kiểm tra y tế trước khi đưa về nhà.