Chủ nhật, ngày 05/10/2025 19:00 GMT+7

Lần đầu đón Trung thu, du khách nước ngoài ngạc nhiên trước điều gì trên phố Hàng Mã?

Kiều Anh Chủ nhật, ngày 05/10/2025 19:00 GMT+7
Những ngày này trên phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghịt khách tham quan, mua sắm và chụp ảnh, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nhiều du khách bày tỏ thích thú và bất ngờ với những chiếc đèn lồng tinh xảo, rực rỡ màu sắc.
Con phố vốn nổi tiếng với việc thay đổi diện mạo theo mùa nay khoác sắc đỏ, vàng đặc trưng

Các cửa hàng san sát nhau bày bán đồ chơi truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Kiều Anh)

Trung thu diễn ra vào rằm tháng Tám âm lịch, là dịp gia đình sum họp, trẻ em rước đèn, phá cỗ và thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo. Với du khách nước ngoài, đây là cơ hội trải nghiệm văn hóa Á Đông đặc trưng và giàu bản sắc.

Nhiều du khách đứng trước các gian hàng, chăm chú quan sát đèn lồng, đầu lân và mặt nạ giấy bồi. Một số ghi hình, số khác trò chuyện với người bán để hiểu rõ ý nghĩa từng món đồ. Không khí sôi động cùng màu sắc rực rỡ giúp họ cảm nhận trọn vẹn tinh thần Trung thu trên phố cổ.

Du khách nước ngoài dừng chân lâu tại các gian hàng, chăm chú ngắm đèn lồng, mặt nạ và đầu lân,… (Ảnh: Kiều Anh)

Chia sẻ với PV Dân Việt, nữ du khách Nani đến từ Ấn Độ cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Khi nhìn thấy phố Hàng Mã, tôi cảm thấy nơi này thật nhiều màu sắc, nhộn nhịp và tràn đầy sức sống, không khí cũng rất tuyệt vời. Ở đây có rất nhiều món đồ nhỏ xinh, dễ thương, khiến tôi thấy thật thu hút. Cảm giác như muốn mua hết tất cả mọi thứ vậy.

Nữ du khách Nani cùng bạn trai lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, cho biết bị thu hút trước màu sắc, nhịp sống sôi động của phố Hàng Mã. (Ảnh: Kiều Anh)

Trước khi đến đây, tôi không biết gì nhiều về Tết Trung thu. Khi đến nơi, tôi mới thực sự được trải nghiệm và tìm hiểu. Tôi thậm chí còn thắc mắc rằng, những món đồ trang trí đầy màu sắc này chỉ có trong dịp lễ hội, hay là được bày bán quanh năm. Tôi nghĩ ban đầu chúng luôn hiện diện trên con phố này. Nhưng khi biết chỉ có vào mùa Trung thu, tôi thấy càng đặc biệt hơn.

Tôi cũng đã mua một ít kẹo để làm quà cho em trai mình, một túi kẹo tổng hợp đủ loại. Sau chuyến đi này, tôi rất muốn tìm hiểu thêm về các lễ hội truyền thống khác của Việt Nam. Tôi chưa biết nhiều, nhưng hy vọng sẽ có dịp quay lại để khám phá thêm".

Tết Trung thu: Lần đầu tiên đón lễ hội mùa thu, khách Tây phản ứng ra sao với tò he Việt Nam?

Gian hàng kẹo dẻo bắt mắt. (Ảnh: Kiều Anh)

Trong khi đó, một nhóm du khách khác dừng lại thật lâu trước quầy hàng tò he nhỏ xinh, bày tỏ niềm tò mò và thích thú. Những con giống được nặn khéo léo từ bột gạo dẻo, nhuộm màu tự nhiên bằng lá cây, củ nghệ, gấc chín,… tái hiện sinh động hình ảnh chị Hằng, chú Cuội, mâm ngũ quả hay đèn ông sao.

Anh Martin (du khách đến từ Cộng hòa Séc) nói anh hoàn toàn bất ngờ khi biết món đồ chơi nhỏ bé ấy được làm thủ công ngay tại chỗ. “Ở châu Âu, các sản phẩm tương tự đều được sản xuất công nghiệp. Tôi thật sự ấn tượng khi nhìn thấy một nghệ nhân có thể tạo ra hình con rồng chỉ trong vài phút. Nó giống như một tác phẩm sống động, mang hơi thở văn hóa Việt Nam”, nam du khách cho biết.

Trung thu Việt Nam trở nên gần gũi và sống động qua lăng kính của du khách. (Ảnh: Kiều Anh)

Theo lời nghệ nhân, tò he có nguồn gốc từ làng Xuân La (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội), với lịch sử hàng trăm năm. Trước kia, sản phẩm chủ yếu phục vụ trẻ nhỏ trong các phiên chợ quê, nay được làm mới về mẫu mã để phù hợp thị hiếu du khách. Nguyên liệu vẫn là bột gạo truyền thống, song đã được xử lý lại để tăng độ bền, thuận tiện cho việc trưng bày và mang đi xa.

Giữa muôn sắc hàng Trung thu, tò he vẫn giữ nét riêng nhờ yếu tố thủ công và giá trị văn hóa dân gian. Mỗi con giống được nặn ngay tại chỗ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ ở từng chi tiết nhỏ.

Những món tò he thủ công, nặn tại chỗ bởi đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân. (Ảnh: Kiều Anh)

Lần đầu tiên đón lễ hội mùa thu ở một đất nước mới, nữ du khách Hana đến từ Úc chia sẻ với phóng viên Dân Việt: “Trước khi đến, tôi hoàn toàn không biết gì về Tết Trung thu, nên mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ. Khi nhìn thấy những món đồ trang trí truyền thống: những chiếc đèn lồng, mặt nạ hay đầu lân, tôi thấy rất thú vị.

Du khách bất ngờ về sự tinh xảo và khác biệt so với sản phẩm công nghiệp ở châu Âu. (Ảnh: Kiều Anh)

Mọi thứ khác hẳn so với nơi tôi sống ở Úc, và tôi đang cố gắng cảm nhận trọn vẹn bầu không khí này. Thật tuyệt khi được ngắm nhìn dòng người tấp nập và ánh đèn lung linh khắp phố. Ở Úc, chúng tôi không có lễ hội mùa thu nào, nên trải nghiệm này hoàn toàn đặc biệt. Tôi thấy Tết Trung thu ở đây rất rực rỡ, nhiều màu sắc và sôi động. Tôi thật sự rất thích không khí ấy.

Một số du khách bối rối nhưng đầy hứng khởi khi lần đầu chứng kiến nghệ thuật thủ công và văn hóa lễ hội Á Đông. (Ảnh: Kiều Anh)

Hiện tại tôi chưa mua món quà nào và đang đi dạo ngắm nghía. Có nhiều món đồ trang trí dễ thương cho trẻ em, có thể tôi sẽ mua một vài món cho cháu trai của mình. Tôi chưa có kế hoạch quay lại Việt Nam, nhưng nếu có cơ hội, tôi chắc chắn muốn tham gia thêm một lễ hội truyền thống nữa, bởi con người ở đây rất thân thiện và bầu không khí thì tuyệt vời".

Không khí phố Hàng Mã càng về tối càng sống động, khi dòng người tăng lên, ánh đèn lung linh phản chiếu trên các món đồ thủ công. (Ảnh: Kiều Anh)

Càng về tối, phố Hàng Mã trở nên nhộn nhịp với du khách quốc tế. Từng chiếc đèn lồng, mặt nạ và tò he thủ công khiến họ dừng lại, quan sát và ghi hình. Sự háo hức và tò mò của du khách góp phần làm lễ hội thêm sống động, đồng thời đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

