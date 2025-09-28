Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 16:00 GMT+7

Tết Trung thu trong cung đình nhà Lý được tổ chức long trọng thế nào?

+ aA -
Hà Khiết Đan Chủ nhật, ngày 28/09/2025 16:00 GMT+7
Dưới thời vua Lý Nhân Tông, hội Trung thu được cung đình được tổ chức rất long trọng với hàng loạt hoạt động đặc sắc...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tết Trung thu thời nhà Lý có gì đặc biệt?

Trung thu là một trong những lễ tiết lớn của người Việt, diễn ra vào giữa mùa Thu. Đây là thời điểm mùa màng đã thu hoạch xong, thời tiết mát mẻ, nên nhân dân thường làm lễ tạ ơn và mở hội vui chơi.

Không gian trưng bày Trung thu xưa tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: HTL

Sách “Thái Bình hoàn vũ ký” - tư liệu thư tịch cổ của Trung Hoa có chép: “Người Lạc Việt cứ mùa thu tháng Tám thì mở hội...”.  Đến thời Lý, Trung thu đã trở thành một lễ hội lớn ở kinh thành Thăng Long, do nhà vua tổ chức, diễn ra đồng thời ở trong chốn cung đình và ngoài dân gian.

Văn bia Đại Việt quốc gia đệ tứ đế Sùng Thiện Diên Linh tháp bi, thường gọi văn bia Sùng Thiện Diên Linh (dựng năm 1121) cho biết, dưới thời vua Lý Nhân Tông trị vì, hội Trung thu được triều đình tổ chức rất long trọng với các hoạt động như: dâng cúng các vị tiên đế; văn võ bá quan dâng biểu chúc mừng nhà vua; mở yến tiệc; tổ chức đua thuyền trên sông Trường Lô (sông Nhị, sông Hồng); biểu diễn rối nước; thi săn hổ...

Triều đình mở hội cho người dân vui chơi trong ba ngày, thường từ sau ngày mùng Mười đến ngày Rằm tháng Tám.

Hàng loạt đèn Trung thu cổ và các con giống bằng giấy được nghệ nhân phục dựng. Ảnh: HTL

Khắp nơi trong kinh thành Thăng Long đều được trang hoàng gấm vóc, đèn hoa lộng lẫy. Người dân từ già trẻ, gái trai đều nô nức rủ nhau đi xem hội. Ngoài các nghi lễ quan trọng của hoàng gia, thì dân ta có phong tục ban ngày cúng gia tiên, buổi tối treo đèn bày cỗ thưởng trăng, trẻ con rước đèn, đánh trống múa lân... Phong tục ấy đã được lưu truyền qua bao đời và trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu 2025”. Đây là hoạt động thường niên vào dịp Tết Trung thu phục vụ các cháu thiếu nhi, nhân dân Thủ đô và du khách bốn phương với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, trải nghiệm làm các loại đồ chơi Trung thu truyền thống, biểu diễn múa lân sư...

Đa dạng các loại đèn ông sao được làm theo mẫu truyền thống. Ảnh: HTL

Trong khuôn khổ chương trình có 2 nội dung trưng bày gồm: Tết Trung thu truyền thống Hội Trung thu cung đình thời Lý

Tết Trung thu truyền thống là không gian trưng bày các gian hàng đồ chơi xưa như: trống lân, trống ếch, trống bỏi, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi, đồ chơi sắt tây (tàu thủy sắt tây, thỏ đánh trống, bướm đẩy, còi...), tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng, đèn kéo quân, đèn ông sư, đèn sao, các con giống bằng giấy...

Trong đó đặc biệt hấp dẫn nhất là các mẫu đèn cổ đã được các nghệ nhân làng Thanh Oai phục dựng lại qua nguồn tư liệu ảnh của Bảo tàng Quai Branly (Cộng hòa Pháp); Viện Viễn Đông bác cổ Pháp như: đèn trống, đèn thỏ, đèn sao, đèn tôm cá, đèn cù đôi... được làm từ giấy gió hoặc giấy bóng kính, vẽ màu rất sinh động và có hồn.

Mặt nạ giấy bồi, đồ chơi con giống, trống bỏi... đưa người xem trở về với ký ức tuổi thơ. Ảnh: HTL

Hội Trung thu cung đình thời Lý: Năm nay, lần đầu tiên Trung tâm tổ chức trưng bày diễn giải về tết Trung thu cung đình thế kỷ 11-12 với hệ thống pano giới thiệu về tư liệu lịch sử và hệ thống tranh vẽ phỏng dựng lại các hoạt động diễn ra trong ngày hội Trung thu cung đình cách đây hơn 1.000 năm lịch sử.

Không gian trưng bày được tạo điểm nhấn bởi các hiện vật phỏng dựng lại các hoạt cảnh đua thuyền, biểu diễn rối nước của binh lính và người dân. Trong đó hiện vật trung tâm “Kim Ngao” lưng đội 3 ngọn núi tiên rất gần gũi với hình ảnh linh vật có thân rùa đầu rồng, toàn thân phủ một màu vàng kim, trên lưng đội 3 ngọn núi tiên Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu trong truyền thuyết cổ xưa của văn hóa phương Đông.

Hình tượng Kim Ngao chính là sự thể hiện nỗi niềm mong ước về một đất nước thái bình, thịnh trị, vững bền của nhà vua và người dân. Không gian trưng bày lung linh sắc màu cổ kính, được thắp sáng bởi hàng chục chiếc đèn lồng mang đậm dấu ấn văn hóa xưa như đèn cá chép trừ yêu tinh, đèn cá chép hóa rồng, đèn rồng - phượng, đèn kỳ lân, đèn quả đào - lựu - phật thủ, đèn củ ấu...

Tiến sĩ giấy - nhân vật không thể thiếu trong Trung thu xưa. Ảnh: HTL

Đây là những chiếc đèn vốn đã bị thất truyền nay được phục dựng lại bởi nhà nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách và nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình từ những nguyên liệu truyền thống giấy dó, giấy nhiễu, giấy bóng kính, nan tre, mây, hồ dán...

Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”

Ngoài ra, không gian checkin đa dạng sắc màu với nhiều góc hình ấn tượng: cổng đèn hoa rực rỡ, bức tường mẹt ngộ nghĩnh, cụm trang trí cá vàng vờn trăng trong đầm sen, con đường đèn lung linh huyền ảo... Thời gian trưng bày sẽ bắt đầu từ ngày 1/10 (Thứ Tư)

Đến với Hoàng thành Thăng Long dịp Trung thu, du khách còn được thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật múa sư tử vào các ngày 4 và 5/10 vào 4 khung giờ: 10h, 11h, 15h30, 16h30.

Thời gian phục vụ hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu (đèn cù, đèn bướm, đèn sao, đèn thỏ, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, diều giấy... vào các ngày 4 và 5/10 với 2 khung giờ: từ 8h30 đến 11h30, từ 14h30 đến 17h30.

Tham khảo thêm

Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”

Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”

Âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới: Làm sao để có thêm nhiều nhân tố như Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy?

Âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới: Làm sao để có thêm nhiều nhân tố như Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy?

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ca sĩ Đức Phúc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trở thành thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tung bộ ảnh 6 múi cuồn cuộn

Trở thành thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tung bộ ảnh 6 múi cuồn cuộn

Đoàn Công Vinh - Đại diện Việt Nam tại Mr International 2025 chính thức lên tiếng về bộ trang phục gây xôn xao

Đoàn Công Vinh - Đại diện Việt Nam tại Mr International 2025 chính thức lên tiếng về bộ trang phục gây xôn xao

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế cho biết chị lập tức tăng tốc, đuổi theo một bà mẹ trẻ để nhắc nhở cô giữ an toàn khi tham gia giao thông.

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Văn hóa - Giải trí
Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Tiệc thác loạn và “tuyển phi” bí mật của Chủ tịch CJ rúng động Hàn Quốc

Văn hóa - Giải trí
Tiệc thác loạn và “tuyển phi” bí mật của Chủ tịch CJ rúng động Hàn Quốc

Thư Kỳ giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan với tác phẩm đầu tay "Girl"

Văn hóa - Giải trí
Thư Kỳ giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan với tác phẩm đầu tay 'Girl'

Thái Hòa - tên không tặc đáng sợ trong 'Tử chiến trên không': "Tôi phải hạ mình xin quay đến lần thứ 57"

Văn hóa - Giải trí
Thái Hòa - tên không tặc đáng sợ trong 'Tử chiến trên không': 'Tôi phải hạ mình xin quay đến lần thứ 57'

Đọc thêm

Vì sao hơn 10 triệu con cá trích biến mất trong vài giờ?
Xã hội

Vì sao hơn 10 triệu con cá trích biến mất trong vài giờ?

Xã hội

Một cuộc săn mồi quy mô lớn chưa từng thấy vừa được ghi nhận ngoài khơi Bắc Cực, khi đàn cá tuyết tiêu diệt hơn 10 triệu con cá trích chỉ trong vài giờ.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, vị trí bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc. Bão số 10 (bão BUALOI) có xu hướng di chuyển lệch lên phía Bắc, hoàn lưu bão rất rộng, 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Kỳ vọng VN-Index chạm 2.100 điểm, chuyên gia tiết lộ 'điểm đến' mới của dòng tiền thông minh
Kinh tế

Kỳ vọng VN-Index chạm 2.100 điểm, chuyên gia tiết lộ "điểm đến" mới của dòng tiền thông minh

Kinh tế

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với thanh khoản duy trì ở mức cao kỷ lục. Các chuyên gia phân tích hàng đầu bày tỏ sự lạc quan lớn, dự báo VN-Index có thể chạm tới ngưỡng 2.100 điểm trong kịch bản tích cực.

Không ngờ thịt lợn xào với rau này trở thành một món “siêu ngon” lại còn bổ dưỡng
Gia đình

Không ngờ thịt lợn xào với rau này trở thành một món “siêu ngon” lại còn bổ dưỡng

Gia đình

Món ăn đơn giản, dễ làm nhưng cực kỳ ngon miệng, bạn nhất định đừng bỏ qua.

Phương Tây phản ứng lại lời đe dọa của ông Zelensky đối với Nga
Điểm nóng

Phương Tây phản ứng lại lời đe dọa của ông Zelensky đối với Nga

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine vì ông Zelenskye đã đe dọa sẽ sử dụng chúng để tấn công Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris nhận xét.

KHẨN: Chuyên gia chỉ rõ thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10 (bão BUALOI), những tỉnh nào cần đặc biệt lưu ý?
Nhà nông

KHẨN: Chuyên gia chỉ rõ thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10 (bão BUALOI), những tỉnh nào cần đặc biệt lưu ý?

Nhà nông

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 (bão BUALOI) chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4: các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Selena Gomez làm đám cưới với Benny Blanco
Văn hóa - Giải trí

Selena Gomez làm đám cưới với Benny Blanco

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 27/9 tại Santa Barbara, sau hai năm yêu nhau.

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh
Nhà nông

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh

Nhà nông

Quần đảo Thổ Chu thuộc TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang). Có tới Thổ Chu mới thấm được đường ra đảo xa xôi thế nào, dù đã có tàu Thổ Châu 09 chuyên chở. Chiếm tới 80% diện tích Thổ Chu là rừng nguyên sinh. Ở đảo Thổ Chu, lịch sử từng ghi chép là nơi chúa Nguyễn Ánh đã lưu lại rất nhiều lần...

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15: Một số tỉnh, thành thông báo 'khẩn' cho học sinh nghỉ học ngày 29/9
Xã hội

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15: Một số tỉnh, thành thông báo "khẩn" cho học sinh nghỉ học ngày 29/9

Xã hội

Một số tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn trước bão số 10 Bualoi, đồng thời yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai.

Cầu thủ đắt giá nhất đội hình HAGL có gì đặc biệt?
Thể thao

Cầu thủ đắt giá nhất đội hình HAGL có gì đặc biệt?

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Marciel Silva là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình HAGL ở mùa giải 2025/26.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10
Nhà nông

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10

Nhà nông

Từ sáng 28/9, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng
Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng

Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến thông tin với Dân Việt về quyết định của tòa liên quan đến việc phân chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng.

Đà Nẵng: Hai người mất tích, vài chục người dân đi thăm rẫy chưa liên lạc được
Tin tức

Đà Nẵng: Hai người mất tích, vài chục người dân đi thăm rẫy chưa liên lạc được
6

Tin tức

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 người dân mất tích khi đi bắt tổ ong và bơi qua suối. Bên cạnh đó, tại xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng, hiện có vài chục người đi thăm rẫy, đến nay lực lượng chức năng chưa liên lạc được.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) chỉ còn cách TP.Huế khoảng 90km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 165km, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Ô Quan Chưởng không bị phá là nhờ một người Pháp đứng ra bảo vệ?
Đông Tây - Kim Cổ

Ô Quan Chưởng không bị phá là nhờ một người Pháp đứng ra bảo vệ?

Đông Tây - Kim Cổ

Ô Quan Chưởng là cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà Nội, lẽ ra giống tất cả các cửa ô khác, nó đã bị phá bỏ.

Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu
Thế giới

Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu

Thế giới

Thái Lan và Campuchia đã công khai chỉ trích lẫn nhau tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9, nêu hai phiên bản trái ngược về căng thẳng biên giới đe dọa nền hòa bình mong manh giữa hai nước.

Tọa đàm Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững
Video

Tọa đàm Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững

Video

Giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội mà còn thể hiện tính ưu việt của chế độ, là thước đo sự phát triển bao trùm của một quốc gia. Trong hành trình đó, Quốc hội luôn giữ vai trò then chốt, không chỉ xây dựng hành lang pháp lý mà còn giám sát, phân bổ nguồn lực để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Hôm nay, với chủ đề “Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững” do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn về vấn đề này.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 mở ra tầm nhìn phát triển mới, xác định mục tiêu đến 2030, khát vọng đưa Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Thái tử Johor (Malaysia), Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “1 thế lực nào đó muốn cản trở sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia'
Thể thao

Thái tử Johor (Malaysia), Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “1 thế lực nào đó muốn cản trở sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia"

Thể thao

Cuộc khủng hoảng bóng đá Malaysia tiếp tục nóng lên khi Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người khởi xướng và thúc đẩy chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia, đã chính thức lên tiếng về án phạt gây chấn động từ FIFA.

Viettel: Không chủ quan với mọi biến động của bão Bualoi
Tin tức

Viettel: Không chủ quan với mọi biến động của bão Bualoi

Tin tức

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2025 – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi (bão số 10) và hoàn lưu bão.

'Chạy vì trái tim 2025” quyên góp hơn 7 tỷ đồng, trao thêm hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
Chuyển động Sài Gòn

"Chạy vì trái tim 2025” quyên góp hơn 7 tỷ đồng, trao thêm hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay, 28/9, hơn 6.000 người đã cùng hòa nhịp trong chương trình "Chạy vì trái tim 2025" tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Sự kiện quyên góp được hơn 7 tỷ đồng, góp phần nâng tổng số quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lên hơn 53 tỷ đồng sau hơn một thập kỷ duy trì.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân

Tin tức

Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 -2030), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân". Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư.

Xu hướng học tiếng Anh kết hợp ứng dụng công nghệ AI
Giáo Dục

Xu hướng học tiếng Anh kết hợp ứng dụng công nghệ AI

Giáo Dục

Thị trường giáo dục Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều mô hình mới khi kết hợp công nghệ, giáo trình quốc tế và kèm cặp sát sao của giáo viên cùng ứng dụng AI học tập cá nhân hóa.

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga
Thế giới

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga

Thế giới

Tạp chí Forbes đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng máy bay không người lái cải tiến để triển khai chiến thuật mới chống lại quân Ukraine, tạp chí Forbes đưa tin .

Siêu bão Bualoi chặn đường vào đất liền, bác sĩ đặc khu Lý Sơn nỗ lực cứu thành công thai phụ doạ sinh non
Xã hội

Siêu bão Bualoi chặn đường vào đất liền, bác sĩ đặc khu Lý Sơn nỗ lực cứu thành công thai phụ doạ sinh non

Xã hội

Do ảnh hưởng, siêu bão Bualoi đã gây sóng lớn “cắt” đường vào đất liền, các bác sĩ Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã nỗ lực và cấp cứu thành công, trường hợp thai phụ có dấu hiệu doạ sinh non.

Làn sóng phát hành trái phiếu bất động sản trỗi dậy, tăng hơn 200% cùng kỳ
Nhà đất

Làn sóng phát hành trái phiếu bất động sản trỗi dậy, tăng hơn 200% cùng kỳ

Nhà đất

Tháng 8, trái phiếu bất động sản ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 22.100 tỷ đồng phát hành, chiếm 36,2% toàn thị trường.

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia
Thể thao

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia

Thể thao

Theo quy định của AFC, chỉ cần sử dụng một cầu thủ trái phép, đội tuyển đã có thể bị xử thua 0-3. Vì vậy, không loại trừ khả năng kết quả trận ĐT Malaysia – ĐT Việt Nam sẽ bị đảo ngược. Nhưng hệ lụy có thể không dừng ở đó. Nếu việc gian lận nhập tịch được xác nhận là có hệ thống, FAM có thể phải đối mặt với hàng loạt án phạt nặng từ FIFA.

Thu hồi đất nông nghiệp 2025: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào?
Bạn đọc

Thu hồi đất nông nghiệp 2025: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào?

Bạn đọc

Khi thu hồi đất nông nghiệp, người sử dụng đất được bồi thường bằng tiền tối đa 5 lần giá đất cùng loại theo bảng giá của địa phương. Theo luật sư, hộ gia đình, cá nhân có thể nhận bồi thường bằng nhà ở, tiền mặt hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác so với đất nông nghiệp bị thu hồi.

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Kinh tế

Hội nhập toàn cầu đã mở ra những cánh cửa rộng lớn cho ngành xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, những xung đột chính trị giữa các nước kéo dài, khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao… khiến nhiều quốc gia đưa thêm các quy định siết chặt nhập khẩu, dựng hàng rào phi thuế quan khắt khe.

Tin đọc nhiều

1

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn