Lãnh đạo Bình Định chỉ đạo "nóng" về dự án hơn 4.500 tỷ đồng trước ngày khởi công Lãnh đạo Bình Định chỉ đạo "nóng" về dự án hơn 4.500 tỷ đồng trước ngày khởi công

Trước ngày khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ, ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị, công an tỉnh nắm chắc tình hình, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực 2 xã Mỹ An và Mỹ Thọ.

Lãnh đạo tỉnh sẽ đối thoại trực tiếp với người dân xã Mỹ An, Mỹ Thọ sau khi dự án đủ điều kiện khởi công Theo UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Phù Mỹ, các Sở ngành… đã tích cực triển khai đồng bộ các công việc, để phấn đấu sớm tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Phù Mỹ. Tuy nhiên, có một số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương chưa hoàn thành, do đó chưa thể tổ chức lễ khởi công theo kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, việc tổ chức khởi công dự án sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Để triển khai dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ kịp thời, ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ, UBND các xã Mỹ An, Mỹ Thọ và chủ đầu tư dự án rà soát, làm rõ từng nội dung kiến nghị của người dân, liên quan đến dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, khu tái định cư và khu cải táng. "Yêu cầu các cuộc họp, tham vấn ý kiến của người dân đối với các dự án, phải có sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện và chính quyền địa phương xã", ông Hoàng cho hay. Theo ông Hoàng, cần lập Tổ công tác với sự tham gia của Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Sở ngành, triển khai công tác tuyên truyền, vận động cho người dân và giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh đối với dự án. Tổ chức công bố, công khai cho người dân được biết theo quy định về dự án. Trong đó, lưu ý phải xem xét giải quyết thấu đáo các kiến nghị của người dân, tham vấn ý kiến các sở ngành, UBND huyện Phù Mỹ, xã Mỹ An, xã Mỹ Thọ đối với nội dung quy hoạch các khu cải táng (về vị trí, diện tích, kích thước mộ) để giải quyết phù hợp. Quy hoạch về Khu công nghiệp và cảng Phù Mỹ, dự kiến được triển khai tại huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ảnh: DT. Phó Chủ tịch Bình Định nhấn mạnh, UBND huyện Phù Mỹ, cùng với hệ thống chính trị của địa phương (đặc biệt là 2 xã Mỹ An và Mỹ Thọ), xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, cho người dân biết, đồng thuận. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Lãnh đạo chính quyền các xã Mỹ An, Mỹ Thọ phải nắm chắc các thông tin về dự án, thủ tục, tiến độ thực hiện để thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đến người dân. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép, mọi trường hợp vi phạm đều phải cương quyết xử lý nghiêm theo quy định. Vẫn theo ông Hoàng, cần tổ chức cho một số hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ, đến tham quan dự án Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A, các khu tái định cư, khu đô thị kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Để người dân dễ hình dung, hiểu rõ tạo đồng thuận cũng như góp phần tuyên truyền để cùng đồng hành trong quá trình đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ. "Xây dựng kế hoạch chi tiết để UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với người dân xã Mỹ An và Mỹ Thọ sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định", ông Hoàng nêu. Tăng cường tuyên truyền về chủ trương triển khai dự án Với Công an tỉnh, ông Hoàng đề nghị phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ tổ chức tuyên truyền vận động để người dân nắm rõ chủ trương triển khai đối với các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Nắm chắc tình hình, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xã Mỹ An và xã Mỹ Thọ. "Tập trung phân loại các đối tượng, mời làm việc nhắc nhở đối với các đối tượng cố tình chống phá, gây rối, thực hiện các hành vi lôi kéo, kích động, vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xử lý theo đúng quy định các trang mạng xã hội đưa tin sai sự thật, tạo dư luận không tốt trong nhân dân", ông Hoàng lưu ý. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp Công an tỉnh, chính quyền địa phương rà soát, nắm chắc tình hình an ninh trật tự khu vực tuyến biển, kịp thời xử lý theo quy định. Với Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Hoàng yêu cầu có góp ý với Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án. Đặc biệt, vấn đề liên quan đến ngành nghề thu hút đầu tư, các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo xây dựng khu công nghiệp xanh, sạch, phù hợp thực tế và tuân thủ các quy định. Hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến việc quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi đất lâm nghiệp, đất rừng... tuân thủ đúng quy định. Phối hợp với Sở Công Thương đôn đốc, bám sát Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để sớm giải quyết vấn đề đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản trong phạm vi các dự án ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. Với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ, ông Hoàng nhấn mạnh, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phù Mỹ, theo ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (đeo kính, bên phải). Ảnh: DT. Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, như: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, hồ sơ đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cử người có thẩm quyền quyết định các nội dung có liên quan đến dự án tham gia Tổ công tác của tỉnh Bình Định. Xây dựng bộ máy nhân sự có trình độ chuyên môn, thường xuyên có mặt tại địa phương để cùng phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các thủ tục. "Công khai danh sách nhân sự phụ trách dự án (tên, số điện thoại liên lạc, chức vụ...) đến Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Phù Mỹ, UBND xã Mỹ An, UBND xã Mỹ Thọ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan để tiện liên lạc, trao đổi công việc", ông Hoàng lưu ý. Ai là nhà đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ? UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 (thuộc xã Mỹ An, Mỹ Thọ). Nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phù Mỹ (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định). Dự án có quy mô 436,8 ha (thuộc quy hoạch phân khu bắc), tổng vốn đầu tư 4.569,4 tỷ đồng (gồm 685,4 tỷ đồng của nhà đầu tư, còn lại vốn vay thương mại). Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành khoảng 48 tháng theo tiến độ bàn giao mặt bằng (từ quý 1/2025 - quý 1/2029). Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phù Mỹ rộng gần 821 ha (xã Mỹ An 627,2 ha, xã Mỹ Thọ khoảng 193,8 ha). Đây là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, thu hút các loại hình công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định. Khu công nghiệp được kết nối với tuyến đường ven biển phía đông tỉnh Bình Định, đường phía tây tỉnh Bình Định, quốc lộ 1 và cao tốc bắc nam. Đường biển được kết nối qua Khu bến Phù Mỹ (Cảng biển được xây dựng trong tương lai theo quy hoạch). Tham khảo thêm Phó Thủ tướng:

Thủ tướng nhắc đến tinh thần

Ám ảnh thảm cảnh dân

Bộ Xây dựng nói "quy hoạch Khu công nghiệp Phù Mỹ rộng 820ha là không phù hợp", tỉnh Bình Định giải trình thế nào?