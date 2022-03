Lãnh đạo Học viện Quân y từng nói thế nào về kit test Việt Á?

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa thông tin về kỳ họp thứ 12, trong đó có kết quả xem xét khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Theo Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ, lãnh đạo Học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Chủ nhiệm đề tài; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư và lãnh đạo, cán bộ một số đơn vị thuộc Học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

UBKT Trung ương cũng tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của một số lãnh đạo, tổ chức và cá nhân ở Bộ KH&CN, Bộ Y tế.



Từ trái qua: Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương là 3 trong số các cá nhân có vi phạm liên quan vụ kit xét nghiệm Việt Á. Ảnh: HVQY



Vụ Việt Á, bắt đầu khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương và các đơn vị, địa phương. Quá trình mở rộng điều tra đã xác định thêm nhiều cá nhân tổ, chức có liên quan, trong đó có nhiều lãnh đạo CDC địa phương, lãnh đạo cấp vụ Bộ Y tế, Bộ KH&CN đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, bộ kit xét nghiệm Covid-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu, sản xuất là sản phẩm của một nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp quốc gia, với tên đầy đủ là "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019 (2019-nCoV)", mã số ĐTĐL.CN.29/20.

Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng, không có thêm nguồn tiền ngoài. Tham gia nhiệm vụ nghiên cứu có 17 thành viên, trong đó tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu là Học viện Quân y, do PGS-TS Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân Y, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu.

Từng trả lời trên báo chí về sự tham gia của Công ty Việt Á, PGS-TS Hồ Anh Sơn cho hay, nhiệm vụ được chia làm hai giai đoạn, một là nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm (do các nhà khoa học nghiên cứu), hai là triển khai sản xuất thử nghiệm (do doanh nghiệp chủ trì).

Công ty Việt Á tham gia cùng nhóm từ những ngày đầu nghiên cứu là bởi tính cấp bách. Hai giai đoạn được tích hợp làm một. Việc chuyển giao gần như đồng thời giữa nhóm nghiên cứu và đơn vị sản xuất để cùng nhau thẩm định kết quả, kịp cho việc sản xuất kit phục vụ phòng chống dịch.

Thượng tá Hồ Anh Sơn cho biết thêm, quá trình nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất theo quy trình hết sức nghiêm ngặt, bộ kit được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phòng thí nghiệm (Labo) thực hiện nghiên cứu đạt tiêu chuẩn ISO Class 8.

Bộ kit được kiểm định các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lặp lại. Kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do US CDC và WHO sản xuất.

Các tiêu chí này được kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đặc biệt bộ kit được đánh giá trên các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, với 5 loại thiết bị phổ biến ở các cơ sở y tế đều cho kết quả chính xác tin cậy tại tất cả các thiết bị và tất cả các lần thử nghiệm.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã khẳng định, bộ sinh phẩm được khuyến cáo sử dụng để phát hiện Covid-19.

Thượng tá Hồ Anh Sơn (Học viện quân y) cùng bị can Phan Quốc Việt (Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á) tại họp báo công bố nghiên cứu thành công kit test Covid-19. Ảnh: VGP

Còn theo Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y: "Đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real-time RT-PCR one step phát hiện Covid-19 là đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia.

Có thể khẳng định thành công của đề tài chính là lần đầu tiên Việt Nam đã có bộ kit do chính Việt Nam sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt tương đương với chất lượng bộ kit Việt Nam đang sử dụng của thế giới".

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 được Công ty Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc với giá khai báo 0,955 USD/test (khoảng 21,56 ngàn đồng/test).

Tại cơ quan điều tra, nhân viên Công ty Việt Á khai, kit test Việt Á có 5 loại hoá chất khác nhau trộn lại theo công thức. Khi công an tới khám xét, nhà máy sản xuất chính của Công ty Việt Á lại chỉ là nơi phối trộn nguyên liệu, không sản xuất nguyên liệu.

Logic thông tin nhập khẩu mà Tổng cục Hải quan thông tin nêu trên cùng thực tế hiện trường nên dư luận mới nghi vấn cho rằng toàn bộ nguyên liệu (ngoại trừ bao bì) mà Công ty Việt Á dùng làm kit test Covid-19 là nhập từ Trung Quốc và nhiều nước khác. Vậy câu hỏi đặt ra là, 18,98 tỷ đồng ngân sách phục vụ việc nghiên cứu đã dùng vào việc gì, có sự chuyển giao ra sao giữa Học viện Quân y và Công ty Việt Á?

Kit xét nghiệm Covid-19 do Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. Ảnh: T.L

Hồi tháng 1/2022, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân nguyện đã trình một báo cáo nêu kiến nghị của cử tri, nhân dân: "Mở rộng điều tra, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước (trách nhiệm cụ thể của Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Y tế), Học viện Quân y, Công ty Việt Á, các tổ chức, cá nhân có liên quan, các địa phương có liên quan đến vụ án Công ty Việt Á đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm, không bỏ lọt tội phạm".



Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào.