Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày "nghẹt thở" chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray

Chạy đua với thời gian thông tuyến đường sắt Bắc - Nam

Sau nhiều ngày nỗ lực thi công khắc phục hậu quả do mưa lũ, tuyến đường sắt Bắc -Nam đoạn qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức thông tuyến vào lúc 20h30 tối ngày 25/11.

Trong 4 ngày qua, hơn 1.000 công nhân ngành Đường sắt cùng nhiều máy móc được huy động làm việc liên tục để xử lý 61 điểm hư hỏng trên đoạn từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tháp Chàm (Phan Rang- Khánh Hòa). Sau khi thông tuyến, tàu sẽ chạy với tốc độ khoảng 5 km/h để đảm bảo an toàn, sau đó từng bước nâng lên 15 km/h.

Đội ngũ công nhân tiến hành thi công khắc phục hạ tầng đường sắt.

Sáng ngày 26/11, từ hiện trường khắc phục hạ tầng đường sắt chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đây là trận mưa lũ lịch sử sau 50 năm mới xảy ra. Hệ đường đường sắt trải dài dọc theo trục Bắc - Nam gần như là tuyến đường độc đạo nên tiếp cận hiện trường sạt lở gặp rất nhiều khó khăn. Có những đoạn chỉ có duy nhất một lối đi vào men theo đường ray.

"Việc ứng phó với sự cố thiên tai đều đã nằm trong các kịch bản của Tổng công ty. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức diễn tập theo phương án 4 tại chỗ "Chỉ đạo tại chỗ - nhân lực tại chỗ - vật tư tại chỗ - hậu cần tại chỗ" để chạy đua với thời gian khắc phục sửa chữa hạ tầng sớm nhất có thể", ông Vượng cho biết.

Các vị trí sạt lở thi công với điều kiện khó khăn, mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Theo ông Vượng, những ngày qua, ngành Đường sắt đều đã khẩn trương khắc phục xử lý 61 điểm hư hỏng đường sắt trên đoạn từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tháp Chàm (Phan Rang- Khánh Hòa). Đơn vị huy động hơn 1.000 công nhân cùng nhiều máy móc chia thành 3 ca thay phiên nhau khắc phục sửa chữa.

"Quá trình sửa chữa hạ tầng gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết qua nhiều điểm, đặc biệt, thời tiết có mưa, anh em công nhân đều phải mặc áo mưa và tiến hành thi công", ông Vượng kể lại.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cũng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa hạ tầng đường sắt.

Xác định là nhiệm vụ quốc gia

Ông Vượng nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định việc khắc phục hạ tầng đường sắt không chỉ là nhiệm của mỗi cá nhân, của riêng Tổng công ty, mà còn xác định đây là nhiệm vụ quốc gia với tinh thần cao nhất để sớm đưa tuyến đường sắt Bắc - Nam hoạt động trở lại".

Kể về phương án thi công, ông Vượng cho biết: "Quá trình thi công đơn vị đều phải tính toán, vừa thi công vừa đảm bảo an toàn thi công cho từng thành viên trong tổ thi công. Tại hiện trường, đơn vị lựa chọn vị trí khô ráo, an toàn để dựng lán trại cho anh em nghỉ ngơi và ăn uống tại chỗ".

Công nhân thi công sữa chữa hệ thống đường sắt trong điều kiện khó khăn.

Về vật tư, vật liệu, các đơn vị trực thuộc đề luôn sẵn sàng chuẩn bị theo kịch bản có sẵn để đảm bảo khi xảy ra sự cố huy động tới hiện trường sớm nhất như: Rọ đá, tà vẹt gỗ, lưới rọ thép, dụng cụ, máy móc thiết bị.

Cùng đó, lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị phía dưới trực tiếp chỉ huy tại hiện trường với tinh thần cao nhất, thay phiên nhau theo ca, kíp phát huy tối đa công suất thi công để thực hiện thi công, nhờ đó, đã tạo nên sự thành công thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Tổng công ty có các chế độ khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ tinh thần anh em trong quá trình thi công.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt động viên khích lệ đội ngũ thi công khắc phục hạ tầng đường sắt tại hiện trường.

Về chất lượng công trình, ông Vượng cho hay: "Chúng tôi thực hiện các bước sửa chữa theo quy định. Giai đoạn một là sửa chữa tạm thời để thông tàu với tốc độ 5km/h, trong vòng 1 tháng sẽ sửa chữa gia cố thêm để nâng tốc độ chạy tàu nhanh hơn khoảng 30km/h; Giai đoạn tiếp theo là rà soát thiết kế thi công xây dựng kiên cố tại các vị trí bị sạt lở.

Tiếp đó, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, Cục Đường sắt, Bộ Xây dựng để rà soát lại toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam để tính toán các vị trí xung yếu cần sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cầu kiên cố để đảm bảo chất lượng toàn tuyến. Sau đó, đơn vị sẽ có báo cáo gửi tới cơ quan quản lý nhà nước xem xét bố trí nguồn vốn và phương án thi công.

Trong buổi kiểm tra thực địa các vị trí bị hư hỏng do lũ trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa vào chiều ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng nặng.

“Nhiều vị trí hư hỏng đã được các đơn vị của ngành Đường sắt huy động tối đa nhân lực, máy móc khắc phục, tổ chức chạy thử tải sớm, góp phần đảm bảo mục tiêu thông tuyến Bắc - Nam trong thời gian gần nhất,” Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá.

Cận cảnh tuyến đường sắt Bắc - Nam chính thức thông tuyến vào lúc 20h30 tối ngày 25/11.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ảnh hưởng mưa lũ, từ ngày 17 - 24/11, ngành Đường sắt đã thông báo ngừng chạy 65 đoàn tàu khách trên tuyến. Nhiều hành khách trả vé tàu, với lượng vé trả của các tàu bị ảnh hưởng là hơn 25.200 vé, tương đương 17,6 tỷ đồng.



Trong thời gian các đoàn tàu chờ dọc đường, đường sắt phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách với chi phí khoảng 623 triệu đồng, gồm hơn 10.500 suất chính, hơn 6.700 suất phụ.



Vận tải hàng hóa cũng bị thiệt hại nặng do ngừng chạy tàu. Chỉ tính riêng tàu chuyên tuyến đã phải ngừng chạy 34 đoàn, với tổng chi phí vận tải ước tính hơn 9,5 tỷ đồng.



Ngoài ra, các đoàn tàu hàng đang phải dừng dọc đường và chờ kế hoạch tại các ga xuất phát, một số khách hàng vận chuyển hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt; các xe hàng đang trên tàu dự kiến phải dỡ sang vận chuyển bằng đường bộ để kịp tiến độ dẫn đến phát sinh nhiều chi phí.