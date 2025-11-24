Đà Nẵng lên tiếng về chênh lệch giá bồi thường tại dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 24/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa có phản hồi kiến nghị của cử tri liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất tại dự án Khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao.

Theo đó, cử tri phường Điện Bàn Bắc phản ánh trong giai đoạn chuẩn bị thu hồi đất để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao, việc áp giá đền bù có sự chênh lệch giữa khu vực Đà Nẵng (cũ) và Quảng Nam (cũ), trong khi dự án chưa có quyết định thu hồi đất chính thức. Cử tri đề nghị TP xem xét ban hành chính sách thống nhất để bảo đảm công bằng, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người dân trong vùng dự án.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết, căn cứ Thông báo số 372/TB-VP ngày 20/10/2025, phần diện tích đất nằm trong ranh giới quy hoạch đường sắt tốc độ cao sẽ được xem xét hỗ trợ bồi thường theo quy định dành cho đất giao thông. Giá đất sẽ được xác định theo đơn giá đất phường tại vị trí thu hồi cộng hệ số K do UBND TP ban hành.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn tuyến qua Đà Nẵng dài 116,42 km, đi qua 24 xã/phường. Ảnh: AI

Đơn vị này cũng dẫn khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai 2024, quy định trường hợp không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường. Do đó đối với diện tích chưa có phương án bồi thường được phê duyệt, đơn giá sẽ được xác định theo quy định pháp luật tại thời điểm phê duyệt chính thức.

Đối với dự án Khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao tại Trung tâm phường Điện Bàn Bắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất cho biết, hạng mục san nền và thoát nước đã được phê duyệt kèm theo phương án giải phóng mặt bằng đợt 1. Công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường và hồ sơ liên quan đã hoàn tất theo các tờ trình và văn bản đã thống nhất với địa phương; một số hộ dân liên quan đã nhận tiền bồi thường theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, tham mưu các nội dung theo đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 với tổng chiều dài khoảng 1.541 km đi qua 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với tốc độ thiết kế là 350 km/h (khai thác 320 km/h), tổng mức đầu tư khoảng 1.713.548 tỉ đồng. Đoạn tuyến qua Đà Nẵng dài 116,42 km, đi qua 24 xã/phường. Địa phương này đãkhởi công dự án Khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vào ngày 19/8/2025.