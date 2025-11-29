Lập 17 doanh nghiệp để bán khống hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp, 4 người bị bắt

ĐT Việt Nam có xứng đáng giành vé dự VCK Asian Cup 2027?
Tính cả thất bại 0-4 trước ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam đang đi qua giai đoạn đầy sóng gió khi liên tục nhận những cú trượt dài ở các giải đấu châu Á.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Tuyến (SN 1084, ngụ phường Tân Phước), Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống do Nguyễn Văn Tuyến cầm đầu.
Kết quả điều tra xác định Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng.
Quá trình điều tra, vợ chồng Mailisa đã tự nguyện giao nộp 300 tỷ đồng và 12 siêu xe sau khi bị khởi tố trong đường dây buôn lậu mỹ phẩm Doctor Magic trị giá hàng nghìn tỷ đồng.