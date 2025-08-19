Lập lại trật tự đô thị biển của TP.HCM: Khó mấy cũng phải làm!

Chấn chỉnh từ trên đường đến dưới biển

Từ giữa tháng 7 đến nay, UBND phường Rạch Dừa (sáp nhập từ phường 10, phường Thắng Nhất và phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu cũ) đã tổ chức ra quân thực hiện cao điểm chấn chỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận rất nhiều người dân buôn bán, chế biến hải sản tự phát trên bãi biển. Ngoài ra, nhiều khu vực nhà tạm làm bằng những cọc gỗ và những tấm bạt mỏng để làm nơi sơ chế hải sản, phục vụ khách du lịch ăn uống tại chỗ.

Lực lượng chức năng phường 1 tháo gỡ các vật dụng người dân lấn chiếm để trang trí trên vỉa hè trước khu vực kinh doanh, buôn bán trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Ảnh: Phú Mỹ

Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa cho biết, việc ra quân thực hiện cao điểm chấn chỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho nhân dân địa phương và du khách khi đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã hướng dẫn ngư dân sắp xếp phương tiện, ngư lưới cụ gọn gàng; chấn chỉnh, xử lý tình trạng mua bán hải sản, bán hàng rong, hàng ăn vặt tại bãi tắm. Xử lý nghiêm tình trạng tụ tập nấu nướng, ăn uống, xả rác gây mất vệ sinh môi trường trên bãi biển.

Cũng theo ông Nam, để công tác chỉnh trang khu vực bãi biển đạt hiệu quả lâu dài, không tái diễn tình trạng họp chợ hải sản tự phát, phường đã bố trí lực lượng duy trì 2 ca sáng và chiều, mỗi ca 10 người là cán bộ chức năng thuộc các phòng ban để kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu trực tiếp có mặt tại các tuyến đường cùng lực lượng chức năng xử lý tình trạng mất mỹ quan đô thị trên tuyến đường Hải Đăng. Ảnh: Phú Mỹ





Cùng với đó, phường Rạch Dừa dựng bảng thông báo với 2 nội dung cơ bản: Cấm buôn bán, họp chợ trên bãi biển và khuyến cáo du khách không nên mua hải sản tại khu vực cấm, không ăn hải sản chế biến sẵn tại bãi biển.

"Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt như vậy, tình trạng buôn bán nhếch nhác trên bãi biển Thủy Tiên đã được xử lý. Đến nay, sau gần 1 tháng ra quân, không còn tình trạng người dân buôn bán, chế biến hải sản gây mất vệ sinh, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị", ông Nam nói.

Đầu tháng 8, phường Vũng Tàu (gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, phường Thắng Nhì và Thắng Tam, TP Vũng Tàu cũ) và phường Phước Thắng (gồm phường 11 và 12, TP Vũng Tàu cũ) cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận hầu hết các hộ kinh doanh buôn bán đều lấn chiếm vỉa hè để đậu xe, trưng bày bàn ghế, hàng hóa… Nhiều tuyến đường khá nhếch nhác, luộm thuộm. Một số quán cà phê kê bàn ghế cho khách ngồi trên vỉa hè - phần dành để xe máy, còn xe máy của khách thì đậu trên phần đường dành cho người đi bộ…

Lực lượng chức năng phường Rạch Dừa tuyên truyền, vận động người dân sắp xếp thuyền thúng, ngư lưới cụ gọn gàng trên bãi biển đồng thời khuyến nghị người dân không được kinh doanh, buôn bán khu vực chưa được cấp phép. Ảnh: Phú Mỹ





Một số hộ dân đặt chậu cây cảnh, dựng biển hiệu quảng cáo, làm mái che, bục bệ, ram dốc lấn chiếm hoàn toàn vỉa hè, phơi quần áo luộm thuộm ngay trước mặt tiền nhà… gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Ở các địa bàn tập trung đông khách du lịch, gần chợ, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán càng diễn ra phổ biến và phức tạp hơn. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở, xử phạt nhiều lần nhưng vẫn tái diễn.

Trước thực trạng đó, các phường trên địa bàn đã huy động các đơn vị chức năng, cùng các phương tiện chia ra các tổ dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phường rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo đặt sai quy định… Lực lượng chức năng cũng đã phối hợp với các đơn vị viễn thông, điện lực thực hiện thu gom, thay thế các thiết bị dây cáp hư hỏng không còn sử dụng được, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Duy trì thường xuyên để đô thị văn minh, sạch đẹp

Đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng và quản lý đô thị phường Vũng Tàu cho hay, tại TP Vũng Tàu trước đây, đội trật tự đô thị đã giải thể từ năm 2022. Từ đó đến 30/6/2025, quản lý trật tự đô thị được giao về cho Phòng Quản lý đô thị cấp thành phố.

Từ ngày 1/7, nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị do Phòng Kinh tế hạ tầng và quản lý đô thị cấp xã, phường thực hiện. Theo đó, phường đã thành lập 3 tổ để xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, lực lượng mỏng và phương tiện chưa đủ đáp ứng nên công tác quản lý trật tự đô thị vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn chưa được xử lý triệt để.

Lực lượng thu gom phế thải tại đường Phước Thắng (phường Phước Thắng, TP.HCM). Ảnh: Phú Mỹ

Hiện phường Vũng Tàu đang đề xuất được thành lập lại đội quản lý trật tự đô thị với chức năng, nhiệm vụ như trước đây để thực thi nhiệm vụ tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản cũng khẳng định, phường Vũng Tàu là phường trọng điểm về du lịch nên mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh cần phải gương mẫu chấp hành các quy định về chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường.

"Từng con hẻm, từng góc phố, từng khu dân phải sạch sẽ, ngăn nắp; không để bảng hiệu quảng cáo rao vặt tùy tiện ngoài đường, không bỏ rác sai quy định… Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng khuyến khích khách du lịch hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, chấp hành quy định về bảo vệ môi trường để Vũng Tàu xứng đáng là điểm đến xanh - sạch - đẹp - văn minh", ông Bản nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại phường Phước Thắng, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh, công tác lập lại trật tự đô thị phải bảo đảm xử lý vi phạm một cách công bằng, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường văn minh. Đồng thời, phường cũng yêu cầu cơ quan chức năng phải duy trì quản lý trật tự đô thị thường xuyên để đảm bảo tính bền vững sau các đợt cao điểm.

Khách du lịch thích thú tận hưởng bãi biển Vũng Tàu sạch đẹp. Ảnh: Phú Mỹ

“7 không” trong chỉnh trang đô thị



Hiện nay, nhiều xã, phường trên địa bàn TP.HCM đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh chung tay thực hiện “7 không”: Không buôn bán hàng rong; không buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không để xe của gia đình và bố trí chỗ để xe cho khách sai quy định; không treo biển hiệu quảng cáo sai quy định, lắp đặt mái che di động ảnh hưởng đến an toàn, lưu thông và mỹ quan đô thị; không đặt các vậy dụng lấn chiếm vỉa hè; không xây dựng, lặp bục bệ để lên xuống từ đường lên vỉa hè, tử vỉa hè lên nhà; không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như bỏ rác, xả thải không đúng nơi quy định và không đúng thời gian quy định.