LĐBĐ Nhật Bản rời AFC?

Thứ bảy, ngày 18/10/2025 08:36 GMT+7
Kênh truyền thông UTV (Iraq) đưa tin Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đang xem xét khả năng rút khỏi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) do bất mãn với các chính sách và quyết định gần đây của tổ chức này.
Nguồn tin cho biết JFA đặc biệt không hài lòng với việc AFC thay đổi thể thức AFC Champions League Elite, giải đấu hàng đầu cấp CLB của châu lục, khi chuyển sang thi đấu tập trung tại Saudi Arabia. Quyết định này, cùng những phán xử gây tranh cãi ảnh hưởng đến Vissel Kobe, khiến phía Nhật Bản cho rằng AFC “thiếu công bằng và minh bạch”.

Nhật Bản là lá cờ đầu của bóng đá châu Á.

Ngoài ra, JFA cũng được cho là bức xúc trước các cáo buộc tham nhũng trong nội bộ AFC và cho rằng những vấn đề này đang làm suy yếu uy tín của bóng đá châu Á.

Theo UTV, trong bối cảnh đó, JFA đang xúc tiến kế hoạch thành lập một liên minh bóng đá mới tại khu vực Đông Á, có thể mang tên East Asian Football Union hoặc một cơ cấu tương tự. Liên minh này dự kiến bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc, đồng thời mở rộng lời mời tới một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Singapore, cùng các nền bóng đá thuộc châu Đại Dương như Australia và New Zealand.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một cú sốc lớn với AFC, bởi Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia có ảnh hưởng mạnh nhất của bóng đá châu lục - cả về thành tích, tài chính lẫn thương hiệu. Một “liên minh Đông Á” do Tokyo dẫn đầu không chỉ tái định hình bản đồ bóng đá châu Á, mà còn có thể mở ra một kỷ nguyên mới đầy biến động trong cấu trúc quyền lực của bóng đá khu vực.

Theo Tri Thức Trực Tuyến/Zingnews

Tin sáng (16/10): Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?

Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?; M.U muốn chiêu mộ Mateo Retegui; PSG tìm cách giữ chân Bradley Barcola; Tottenham muốn tái hợp Harry Kane; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo đang mang bầu?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Thể thao
Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: Cao 1m75, bà xã xinh như hoa

Thể thao
Tiền vệ Thép xanh Nam Định: Cao 1m75, bà xã xinh như hoa

Tin tối (16/10): Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao
Tin tối (16/10): Công Phượng tiếp tục báo tin buồn cho HLV Kim Sang-sik

4 ứng viên thay HLV Patrick Kluivert dẫn dắt ĐT Indonesia: Toàn “hàng khủng” từ Hà Lan

Thể thao
4 ứng viên thay HLV Patrick Kluivert dẫn dắt ĐT Indonesia: Toàn “hàng khủng” từ Hà Lan

Đọc thêm

Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng trung thành với Lưu Chương, quyết tâm chống Lưu Bị có cái kết ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng này là ai khi luôn thể hiện nỗ lực chống lại Lưu Bị và cuối cùng phải chịu kết cục như thế nào?

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá trực tiếp mang quà hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá trực tiếp mang quà hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá trực tiếp đến vùng lũ, trao quà, động viên bà con vượt qua khó khăn, coi đó là nét riêng trong các hoạt động thiện nguyện của mình.

Một mùa giải khép lại, Phân Bón Cà Mau để lại dấu ấn bền bỉ đồng hành cùng thể thao Việt
Thể thao

Một mùa giải khép lại, Phân Bón Cà Mau để lại dấu ấn bền bỉ đồng hành cùng thể thao Việt

Thể thao

Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia (VĐQG) 2025 – Cúp Phân Bón Cà Mau khép lại hành trình thi đấu sôi nổi, ghi dấu tinh thần thể thao và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

VEAM đấu giá thành công 890 xe ô tô, thu về hơn 176 tỷ đồng
Kinh tế

VEAM đấu giá thành công 890 xe ô tô, thu về hơn 176 tỷ đồng

Kinh tế

Ngày 17/10, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam tổ chức phiên đấu giá 1.492 xe ô tô do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất và/hoặc phân phối. Kết quả, VEAM đấu giá thành công 890 xe ô tô, thu về gần 176,7 tỷ đồng

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 18/10: Tham vọng của VPBank trong thị trường hàng trăm tỷ USD
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 18/10: Tham vọng của VPBank trong thị trường hàng trăm tỷ USD

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 18/10: CEO của VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, trong vòng 2 đến 3 tháng tới sẽ hoàn thiện nền tảng công nghệ, ngay khi nhà nước cấp phép và có cơ chế thí điểm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng

Bạn đọc

Một số ngân hàng bị phát hiện huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nhưng sử dụng không đúng mục đích. Kết luận trên vừa được Thanh tra Chính phủ công bố sau đợt thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành và sử dụng nguồn tiền từ TPDN riêng lẻ giai đoạn 1/1/2015 – 30/6/2023.

Giá bạc mới nhất hôm nay (18/10): Vượt mặt giá vàng và tăng mạnh nhất trong năm, nhiều cửa hàng thông báo ngừng bán
Kinh tế

Giá bạc mới nhất hôm nay (18/10): Vượt mặt giá vàng và tăng mạnh nhất trong năm, nhiều cửa hàng thông báo ngừng bán

Kinh tế

Giá bạc mới nhất hôm nay (18/10) trên thế giới chạm 51,94 USD/ounce, tăng gần 80% từ đầu năm, vượt xa vàng và trở thành kim loại quý tăng mạnh nhất năm 2025. Theo đà thế giới, giá bạc trong nước cũng tăng vọt và thị trường đang bước vào thời kỳ “thiếu bạc” hiếm có trong lịch sử, nhiều cửa hàng bạc đã bắt đầu thông báo ngừng nhận đơn hàng mới.

Dự báo thời tiết cực đoan: Miền Bắc chuẩn bị đón rét, miền Trung oằn mình trong mưa lũ
Video

Dự báo thời tiết cực đoan: Miền Bắc chuẩn bị đón rét, miền Trung oằn mình trong mưa lũ

Video

Kịch bản thời tiết nguy hiểm đang diễn ra trên cả nước. Tại miền Trung, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang trong tình trạng báo động cao về lũ quét và sạt lở đất do các trận mưa cực lớn, đồng thời đối mặt với nguy cơ ngập lụt kéo dài. Trong khi đó, các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh từ rạng sáng 19/10, khiến nhiệt độ giảm sâu, vùng núi có nơi trời rét dưới 16 độ.

Người cha ôm con 12 giờ trên biển và hành trình 'trả ơn cuộc đời' đầy xúc động
Xã hội

Người cha ôm con 12 giờ trên biển và hành trình "trả ơn cuộc đời" đầy xúc động

Xã hội

Sau 12 giờ lênh đênh giữa ranh giới sinh tử trên biển cùng con gái, anh Nguyễn Thanh Tùng đã được cứu sống. Trở về từ cõi chết, thay vì quên đi ký ức kinh hoàng, anh đã biến nó thành động lực để thành lập đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME.

Thật không công bằng và đau đớn: Ông Putin bất ngờ dồn châu Âu vào chân tường
Điểm nóng

Thật không công bằng và đau đớn: Ông Putin bất ngờ dồn châu Âu vào chân tường

Điểm nóng

Vào tháng 6 năm nay, khi công bố gói trừng phạt chống Nga thứ 18, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Der Leyen tuyên bố: "Nền kinh tế Nga đang chịu áp lực nặng nề từ các lệnh trừng phạt. Doanh thu dầu khí của Nga đã giảm gần 80% so với mức trước chiến tranh.

Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Hồi phục phiên cuối tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Hồi phục phiên cuối tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 18/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay bắt đầu hồi phục trở lại.

Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland
Bạn đọc

Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

Bạn đọc

Tại Tập đoàn Novaland, Thanh tra Chính phủ xác định, có việc sử dụng hàng nghìn tỷ tiền trái phiếu để nhận chuyển nhượng vốn điều lệ, chuyển tiền trái phiếu cho các cá nhân sau đó chuyển cho Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nova sử dụng. Cơ quan thanh tra đã chuyển 2 vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Mùa nước nổi Cần Thơ, dân thả loại cây gì ra quả gọi là củ, nuôi cá đồng cách nào mà có tiền tốt?
Nhà nông

Mùa nước nổi Cần Thơ, dân thả loại cây gì ra quả gọi là củ, nuôi cá đồng cách nào mà có tiền tốt?

Nhà nông

Mùa nước nổi, tại các xã Hòa An, Phụng Hiệp và Phương Bình của TP Cần Thơ, những năm qua, nông dân nơi đây đã từ bỏ thói quen sản xuất lúa vụ 3 mà chuyển sang các mô hình cây trồng mới, vật nuôi mới, như trồng sen, trồng củ ấu Đài Loan, nuôi cá đồng trên ruộng ngập nước...

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm rõ “hiểu nhầm” về việc di dời các trường đại học khỏi nội đô
Tin tức

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm rõ “hiểu nhầm” về việc di dời các trường đại học khỏi nội đô

Tin tức

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố chỉ di dời phần đào tạo chính quy ra ngoại thành, đồng thời phát triển khu đại học tập trung Hòa Lạc để giảm áp lực nội đô và thúc đẩy không gian tri thức phía Tây Thủ đô.

ĐT Việt Nam triệu tập gấp Đỗ Hoàng Hên trong tháng 11?
Thể thao

ĐT Việt Nam triệu tập gấp Đỗ Hoàng Hên trong tháng 11?

Thể thao

Sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, tiền vệ Hendrio Araujo (nay mang tên Đỗ Hoàng Hên) được kỳ vọng sẽ sớm có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong đợt hội quân tháng 11 tới.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại thủ đô
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 7 V.League 2025/2026: Tâm điểm tại thủ đô

Thể thao

Tâm điểm của vòng 7 V.League 2025/2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Ninh Bình FC trên sân Hàng Đẫy. Liệu tân HLV Harry Kewell có thể giúp các học trò chặn đứng chuỗi trận bất bại của đội bóng cố đô Hoa Lư.

Thủ tướng Slovakia nói khi nào người Nga 'có thể quỳ gối'
Điểm nóng

Thủ tướng Slovakia nói khi nào người Nga "có thể quỳ gối"

Điểm nóng

Thủ tướng Slovakia Robert Fico, phát biểu tại quốc hội, đã chỉ trích cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Một đoạn trích của bài phát biểu đã được đăng trên trang Instagram của chính trị gia này.

Thứ cá 'ăn đáng sợ' này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo, nhận diện 10 loài cá nóc ăn vào nguy hiểm
Nhà nông

Thứ cá "ăn đáng sợ" này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo, nhận diện 10 loài cá nóc ăn vào nguy hiểm

Nhà nông

Ngày 17/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc cá nóc.

Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10
Xã hội

Chiếc thiệp khổng lồ bằng lá cây học sinh làm tặng cô giáo trước thềm 20/10

Xã hội

Từ những nguyên liệu mộc mạc như lá cây, bìa carton cùng sự sáng tạo, thông minh của mình, những cô cậu học trò lớp 8/1 Trường THCS Võ Văn Ký (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã làm nên một chiếc thiệp đặc biệt, dành tặng các cô giáo nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hoa hậu Yến Nhi: 'Tôi hy vọng mình có vị trí ấn tượng tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025'
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi hy vọng mình có vị trí ấn tượng tại đêm Chung kết Miss Grand International 2025"

Văn hóa - Giải trí

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Hoa hậu Yến Nhi bày tỏ, cô đánh giá cao Miss Grand Tanzania và cho rằng đại diện này là một trong những ứng cử viên xứng đáng nhất cho vương miện Miss Grand International năm nay.

Cá đặc sản nuôi dày đặc trên sông, trong hồ mênh mang sóng nước Gia Lai, hễ xúc lên cả tấn, người ta cũng cân hết
Nhà nông

Cá đặc sản nuôi dày đặc trên sông, trong hồ mênh mang sóng nước Gia Lai, hễ xúc lên cả tấn, người ta cũng cân hết

Nhà nông

Nghề nuôi cá lồng bè-chủ yếu là các loại cá đặc sản đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây tỉnh Gia Lai (địa phận tỉnh Gia Lai trước thời điểm sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai), giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Biển Quảng Ngãi có loài 'cỏ dại' bổ dưỡng, mọc tốt um tùm dưới nước, dân đi cắt về phơi, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu
Nhà nông

Biển Quảng Ngãi có loài "cỏ dại" bổ dưỡng, mọc tốt um tùm dưới nước, dân đi cắt về phơi, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Nhà nông

Vùng biển Quảng Ngãi có nhiều bãi rong mơ phân bố dày đặc, giữ vai trò quan trọng cả về sinh thái lẫn kinh tế. Thế nhưng, khai thác tự phát nhiều năm qua khiến nguồn lợi rong mơ suy giảm.

Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn dọc theo các tuyến đầu hiện tại
Điểm nóng

Ông Zelensky kêu gọi ngừng bắn dọc theo các tuyến đầu hiện tại

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi ngừng bắn với Nga trên các tuyến đầu hiện tại. Ông đưa ra bình luận này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời kêu gọi tương tự trên mạng xã hội.

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?
Bạn đọc

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

Bạn đọc

Cán bộ phụ trách tuyển sinh, đào tạo trong các trường công lập sẽ phải luân chuyển công tác định kỳ theo quy định mới. Không chỉ riêng nhóm này, còn 6 vị trí khác cũng được liệt kê trong Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy cụ thể, đó là những vị trí nào?

'Đánh liều' nuôi động vật hoang dã có cặp mắt sáng long lanh, ông nông dân Quảng Ninh bán 20 triệu/cặp giống
Nhà nông

"Đánh liều" nuôi động vật hoang dã có cặp mắt sáng long lanh, ông nông dân Quảng Ninh bán 20 triệu/cặp giống

Nhà nông

Chỉ mới phát triển 1 năm, mô hình nuôi cầy vòi mốc (là một trong các loài động vật hoang dã, con đặc sản có nguồn gốc là động vật rừng, nuôi thương mại phải đăng ký) của ông Đỗ Hùng Đon, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh đã có thu nhập tốt, hiệu quả kinh tế cao, bán 20 triệu đồng/cặp cầy vòi giống (cùng họ với chồn hương).

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; xét xử vụ 'gà lôi trắng'
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; xét xử vụ "gà lôi trắng"
7

Pháp luật

Nam sinh lớp 11 sát hại nam sinh lớp 12; thông tin phiên xử vụ "gà lôi trắng"; phẫn nộ clip nam sinh túm tóc đánh tới tấp nữ sinh trong tiếng reo hò... là những tin nóng 24 giờ qua.

Gia Lai phê duyệt chủ đầu tư Khu đô thị Cát Khánh, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai phê duyệt chủ đầu tư Khu đô thị Cát Khánh, tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Cát Khánh. Dự án có quy mô hơn 41 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối 'ra hàng nhỏ giọt' tạo cảm giác khan hiếm
Nhà đất

Xuất hiện một số chủ đầu tư và sàn phân phối "ra hàng nhỏ giọt" tạo cảm giác khan hiếm

Nhà đất

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản sôi động trở lại với hàng loạt dự án mở bán, song “giấc mơ an cư” vẫn xa vời khi giá nhà leo thang, nguồn cung lệch pha và chiêu “ra hàng nhỏ giọt” tạo khan hiếm giả.

Khám phá biệt thự 3 tầng bố trí phòng khách và hồ bơi ở tầng 2 chỉ để ngắm trọn thiên nhiên
Nhà đất

Khám phá biệt thự 3 tầng bố trí phòng khách và hồ bơi ở tầng 2 chỉ để ngắm trọn thiên nhiên

Nhà đất

Trên khu đất hạn chế giữa phố thị, kiến trúc sư đã “nâng trái tim” ngôi nhà lên tầng 2, nơi phòng khách, bếp, phòng ăn và hồ bơi hòa làm một. Giải pháp này mở rộng tầm nhìn, tăng riêng tư và tạo nhịp sống gắn kết với thiên nhiên.

Liên danh Vingroup đầu tư siêu đô thị sinh thái hơn 4.600 ha, liền kề cao tốc đắt nhất Việt Nam
Nhà đất

Liên danh Vingroup đầu tư siêu đô thị sinh thái hơn 4.600 ha, liền kề cao tốc đắt nhất Việt Nam

Nhà đất

UBND phường Hà An (tỉnh Quảng Ninh) vừa phê duyệt quy hoạch phân khu cho khu vực liên danh Tập đoàn Vingroup và Vinhomes dự kiến phát triển đại đô thị sinh thái biển quy mô hơn 4.600 ha, giáp tuyến cao tốc đắt nhất Việt Nam.

