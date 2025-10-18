LĐBĐ Nhật Bản rời AFC?

Nguồn tin cho biết JFA đặc biệt không hài lòng với việc AFC thay đổi thể thức AFC Champions League Elite, giải đấu hàng đầu cấp CLB của châu lục, khi chuyển sang thi đấu tập trung tại Saudi Arabia. Quyết định này, cùng những phán xử gây tranh cãi ảnh hưởng đến Vissel Kobe, khiến phía Nhật Bản cho rằng AFC “thiếu công bằng và minh bạch”.

Nhật Bản là lá cờ đầu của bóng đá châu Á.

Ngoài ra, JFA cũng được cho là bức xúc trước các cáo buộc tham nhũng trong nội bộ AFC và cho rằng những vấn đề này đang làm suy yếu uy tín của bóng đá châu Á.

Theo UTV, trong bối cảnh đó, JFA đang xúc tiến kế hoạch thành lập một liên minh bóng đá mới tại khu vực Đông Á, có thể mang tên East Asian Football Union hoặc một cơ cấu tương tự. Liên minh này dự kiến bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc, đồng thời mở rộng lời mời tới một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Việt Nam, Singapore, cùng các nền bóng đá thuộc châu Đại Dương như Australia và New Zealand.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một cú sốc lớn với AFC, bởi Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia có ảnh hưởng mạnh nhất của bóng đá châu lục - cả về thành tích, tài chính lẫn thương hiệu. Một “liên minh Đông Á” do Tokyo dẫn đầu không chỉ tái định hình bản đồ bóng đá châu Á, mà còn có thể mở ra một kỷ nguyên mới đầy biến động trong cấu trúc quyền lực của bóng đá khu vực.

Theo: Theo Tri Thức Trực Tuyến/Zingnews