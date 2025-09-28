Lễ Vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025: Tôn vinh sức mạnh bền vững

Là sự kiện thường niên suốt 14 năm qua, chương trình do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư (NCĐT) phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc trên sàn HOSE và HNX. Năm 2025, chương trình tiếp tục kết hợp vinh danh các doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của ngành.

Diễn ra vào ngày 27/9 tại Khách sạn Le Méridien Saigon, TP.HCM, sự kiện thu hút nhiều nhà lãnh đạo, nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế

Tại sự kiện, ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Cấp cao TVS, chia sẻ: Để chọn ra Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025, chúng tôi bắt đầu từ danh sách các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX. Qua đánh giá doanh thu, vốn hóa và lợi nhuận, 114 doanh nghiệp được chọn lọc.

Sau đó, các tiêu chí về tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS), cùng yếu tố quản trị bền vững (ESG) và ứng dụng AI, giúp xác định 50 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh hôm nay. Tổng vốn hóa Top 50 vượt 120 tỷ USD, chiếm hơn 55% sàn HOSE, với doanh thu hơn 1.500 nghìn tỷ VND và lợi nhuận 200 nghìn tỷ VND, tăng 20% so với 2024.

Đại diện các doanh nghiệp nhận chứng nhận Top 50 công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025.

Danh sách Top 50 bao gồm: Tập đoàn Hòa Phát, Khang Điền, Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán SSI, Tập đoàn C.E.O, Nam Long, Chứng khoán TP.HCM, Bảo Việt, OCB, Thế Giới Di Động, Gỗ An Cường, Vincom Retail, Thành Thành Công Biên Hòa, The PAN Group, Vinhomes, Thế Giới Số, Viglacera, SHB, Phân bón Phú Mỹ, Tiên Phong, VPBank, Vinamilk, Techcombank, Nước – Môi trường Bình Dương, Nước Thủ Dầu Một, Đông Nam Á, Eximbank, CMC Corporation, Nhựa Tiền Phong, DHG Pharma, PVI, Bidiphar, VIB, Vietcombank, REE Corporation, Sacombank, Vietinbank, Vĩnh Hoàn, Imexpharm, Nhựa Bình Minh, ACB, Gemadept, Nam A Bank, PNJ, Viettel Construction, HDBank, LPBank, FPT, Vận tải Hải An...

Sự kiện đồng thời vinh danh 10 Doanh nghiệp Bất động sản Tiêu biểu 2025, ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và vận tải biển, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của đầu tư công và thương mại quốc tế. Các tên tuổi như Vinhomes, Khang Điền, và Nam Long tiếp tục khẳng định vị thế.

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư, chia sẻ: “Sự kiện không chỉ tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu và 10 công ty bất động sản xuất sắc, mà còn là diễn đàn thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững, đặc biệt trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực số”.

Với những doanh nghiệp tỷ USD dẫn đầu làn sóng công nghệ và bền vững, Top 50 năm 2025 không chỉ là cột mốc tôn vinh mà còn là động lực để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.