Sau vòng 18, khi cả 3 đội đầu bảng đều không thể thắng thì CLB CAHN đã trở lại tốp 4 với khoảng cách điêm số khá sát với các đội phía trên, trong khi ở cuối bảng, ngoài SHB Đà Nẵng vẫn tạm “đội sổ”, vẫn rất khó xác định đội nào sẽ phải nhận tấm vé đá play-off (vị trí áp chót). Trọng tài nước ngoài được mời điều hành tại trận đấu giữa CLB Đông Á Thanh Hóa vs CLB Thể Công Viettel và trận đấu giữa CLB SLNA vs CLB Quảng Nam. Công nghệ VAR cũng sẽ xuất hiện tại tất cả các cặp đấu của vòng 19 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025).

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 19 V.League 2024/2025

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 19 LPBank V.League 1-2024/25.

3 trận đấu cùng diễn ra vào ngày thứ 6 (19/4)

Tại sân Pleiku, HAGL (21đ) tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (25đ) với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Nếu như sau trận thắng B.Bình Dương 4-0, người hâm mộ phố núi từng khấp khởi mừng với hy vọng đội nhà sẽ trở lại cuộc đua vào nhóm trên thì trận thua 1-3 trước CLB CAHN lại khiến mọi thứ trở nên mong manh trở lại. Trong khi ấy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tiếp tục 1 chuỗi trận bất bại mới. Sau trận thua đầu tiên (và duy nhất tính tới thời điểm hiện tại) trước Hải Phòng, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã tiếp tục có 4 trận không thua (1 thắng, 3 hòa), trong đó, cầm chân đối thủ cực mạnh Thể Công Viettel 2-2 tại sân nhà ở vòng gần nhất. HAGL có lợi thế sân nhà và quyết thắng, nhưng xem ra Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là đội được đánh giá là có phong độ ổn định hơn, nên trận này sẽ rất khó đoán định.

CLB CAHN (28đ) cũng sẽ quyết thắng khi gặp CLB TP.HCM (21đ). Sau chiến thắng ngọt ngào ở vòng 18 trước HAGL, đội bóng của HLV Polking chỉ còn cách 2 điểm so với tốp 3, thậm chí chỉ còn kém đội đang xếp thứ 2 là Hà Nội FC 3 điểm, đồng nghĩa với việc thứ hạng có thể tiếp tục được cải thiện ngay sau vòng đấu này. Ở phần sân đối diện, CLB TP.HCM vừa có trận hòa 1-1 đầy gay cấn tại sân Thiên Trường, nên cũng có thể xem đấy như một sự động viên tinh thần cho các học trò của HLV Phùng Thanh Phương. Tuy nhiên, đặt lên “bàn cân” thì CLB CAHN vẫn sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn. Thế nên, dù từng thua 1-2 trong trận lượt đi tại sân Thống Nhất, nhưng với lợi thế sân nhà và bối cảnh vừa đề cập, không có gì để nghi ngờ vào vị thế “cửa trên” của đội chủ nhà trong lần tái đấu này.

Tại sân Lạch Tray, đội bóng đất cảng Hải Phòng (21đ) gặp Quy Nhơn Bình Định (16đ) – đội đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng cũng là trận cầu đáng chú ý. Khoảng cách 5 điểm nhiều hơn của đội chủ nhà so với đối thủ không phải ít, nhưng cũng không thể xem là an toàn khi giải vẫn còn tới 8 vòng đấu nữa (tính cả vòng này). Bởi vậy, với 1 đội từng phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng như Hải Phòng thì việc được đá tại sân nhà khi gặp 1 đối thủ ở nhóm cuối là cơ hội để tạo sự bứt phá. Ở phía bên kia, Quy Nhơn Bình Định vừa có chiến thắng rất đáng ghi nhận ngay tại sân Tam Kỳ trước Quảng Nam, qua đó rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là SLNA. Với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, việc được đá tại sân nhà là lợi thế để hướng tới “mục tiêu kép”: Đòi lại món nợ thua ở lượt đi, đồng thời tạo thêm khoảng cách với chính đội bóng đất Võ. Ngược lại, Quy Nhơn Bình Định sẽ dốc sức (tương tự như từng thể hiện trong trận thắng Quảng Nam ở vòng đấu vừa qua) để hướng tới 1 trận đấu có điểm với hy vọng sẽ tiếp tục cuộc đua trụ hạng đầy thử thách.

2 trận tiếp theo được tổ chức vào ngày thứ 7 (20/4)

B.Bình Dương (25đ) – Hà Nội FC (31đ) lại là trận đấu mang tính chất rất khác biệt giữa 2 tên tuổi lớn trong kỷ nguyên V.League. Mặc dù chỉ hòa SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước, nhưng khoảng cách 2 điểm ít hơn so với đội bóng đang xếp thứ 5 (Đông Á Thanh Hoá) cho thấy cơ hội vào tốp 5 vẫn còn nguyên vẹn trước mặt đội bóng đất Thủ. Đối thủ của họ ở vòng này – Hà Nội FC, đang xếp thứ 2 trên BXH – đương nhiên được đánh giá cao hơn rất nhiều so với SHB Đà Nẵng. Bởi vậy, mục tiêu đòi lại món nợ thua 0-1 ở trận lượt đi rõ ràng là đầy thử thách. Muốn đạt được điều ấy, hàng tấn công của đội chủ nhà cần đạt hiệu quả cao hơn, cùng lúc hàng thủ có thể phong tỏa được các “điểm nổ” của đối phương (Hà Nội FC là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có thể đột biến) ngay từ khu vực trung tuyến. Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao.

Trận Đông Á Thanh Hóa (27đ) – Thể Công Viettel (30đ) cũng hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém. Khoảng cách 3 điểm hiện tại vừa đủ để san lấp chỉ sau 1 vòng đấu, và nếu Đông Á Thanh Hóa giành thắng lợi thì rất có thể diễn biến của cuộc đua ở tốp đầu sẽ còn phức tạp hơn rất nhiều. Với trận hòa 1-1 trước SLNA ở vòng 18, Đông Á Thanh Hóa đã nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 9, đáng để khán giả xứ Thanh phải sốt ruột với những gì các cầu thủ nhà đang thể hiện. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Steinbruckner, tình hình có vẻ vẫn chưa được cải thiện một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Thể Công Viettel cũng đang không đạt phong độ cao với 2 trận hòa liên tiếp (Quảng Nam và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Bởi vậy, với việc từng thắng ở trận lượt đi, đội bóng xứ Thanh vẫn hoàn toàn có thể tự tin hướng tới mục tiêu có điểm, thậm chí là trận thắng đầu tiên để khép lại chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua! Với tính chất quyết liệt của cuộc đối đầu này, BTC Giải đã mời 2 trọng tài FIFA người Thái Lan Warintorn Sassadee và Mongkolchai Pechsri tham gia điều hành, một Trọng tài sẽ điều hành chính trận đấu và một trọng tài VAR.

2 trận cuối cùng đều sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (21/4)

Tại sân Vinh, SLNA (18đ) – đang xếp thứ 3 từ dưới lên – đương nhiên rất khát điểm để có thể nới rộng thêm khoảng cách với đội đang xếp ngay phía dưới là Quy Nhơn Bình Định (kém SLNA 2 điểm). Vì vậy, Quảng Nam (20đ, xếp ngay phía trên) chính là đối thủ “vừa sức” để đội bóng xứ Nghệ có thể nghĩ tới việc ít nhất nối dài mạch trận bất bại liên tiếp lên con số 5. Trên một chừng mực nào đó, HLV trưởng Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam – 1 người cũ của SLNA – được giới chuyên môn đánh giá là dày dạn “trận mạc” hơn so với HLV Phan Như Thuật bên phía đội chủ nhà. Dù vậy, đánh giá một cách tổng quan thì đây vẫn là 1 cặp đấu rất cân sức cân tài, khó lòng dự đoán kết quả. Trận đấu này cũng sẽ xuất hiện Trọng tài nước ngoài là trọng tài FIFA Malaysia Razlan Joffri Bin Ali và trọng tài Warintorn Sassadee. Một Trọng tài sẽ điều hành chính trận đấu và một trọng tài VAR.

Cuối cùng là trận đấu của “nghịch cảnh”: SHB Đà Nẵng (10đ) – đội đang xếp cuối bảng – sẽ phải đối đầu với Thép Xanh Nam Định (35đ) – đội đang dẫn đầu trên BXH. Dù vậy, điểm chung là cả 2 cùng cần điểm. Đội chủ nhà đang gặp bất lợi rất lớn với mục tiêu tìm kiếm 1 suất trụ hạng, hay ít nhất là tấm vé đá play-off để có thể tự quyết (kém 6 điểm so với đội xếp liền phía trên). Trong khi ấy, Thép xanh Nam Định cũng chưa thể an tâm với khoảng cách 4 điểm nhiều hơn so với đội xếp phía sau là Hà Nội FC. Kết quả 5-0 ở trận lượt đi càng có thể sẽ khiến người ta nghĩ về sự chênh lệch vị thế của 2 đội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trận lượt về sẽ diễn ra “1 chiều”. Thép xanh Nam Định đương nhiên được đánh giá ở “cửa trên”, nhưng việc SHB Đà Nẵng từng hòa tại sân Gò Đậu của B.Bình Dương, trong khi Thép xanh Nam Định thậm chí cũng bị CLB TP.HCM cầm chân ngay tại sân nhà cho thấy bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.