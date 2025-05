Trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Thuận An, cơ quan điều tra cáo buộc Chủ tịch doanh nghiệp này là Nguyễn Duy Hưng cùng đồng phạm có hành vi vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Gói thầu số 26 trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, đoạn qua địa bàn Tuyên Quang.

Kết luận điều tra thể hiện, Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Văn Huy (ở Tuyên Quang) có quen biết nhau từ trước. Thông qua Huy, năm 2011, bị can Hưng quen biết Trần Viết Cương, Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang (BQLDA)

Liên danh Thuận An - Hiệp Phú - Licogi 14 được thi công trên cao tốc Tuyên Quang.

Khoảng tháng 5/2021, khi có thông tin BQLDA Tuyên Quang chuẩn bị đấu thầu Gói thầu số 26 Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, ông Huy đề nghị Hưng sử dụng Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu thi công để cho các Đội thi công của Huy có việc làm còn Tập đoàn Thuận An sẽ cung cấp vật tư đầu vào, quản lý chất lượng.

Bị can Hưng đồng ý nên tới BQLDA gặp Trần Viết Cương, xin tham gia thi công Gói thầu số 26. Tuy nhiên, qua trao đổi về giá dự toán, Hưng nói giá thấp và đề nghị nâng giá dự toán nhưng Cương không đồng ý vì không thể điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Vì lý do này, Nguyễn Duy Hưng có ý kiến Tập đoàn Thuận An sẽ không làm toàn bộ Gói thầu 26.

Sau đó, bị can Cương gọi điện mời ông Phạm Quang Hiệp, Giám đốc Công ty Hiệp Phú và ông Nguyễn Ngọc Đình, Chủ tịch Công ty Đầu tư và xây dựng Thành Hưng (Công ty Thành Hưng) đến phòng làm việc để cùng bàn việc liên danh với Tập đoàn Thuận An thi công Gói thầu số 26. Tuy nhiên, do giá thấp nên Công ty Thành Hưng từ chối.

Ông Hiệp từ Công Ty Hiệp Phú thì muốn có thêm đơn vị cùng tham gia liên danh cho đủ năng lực nên Trần Viết Cương giới thiệu, đề nghị ông cùng Nguyễn Duy Hung làm việc với ông Lại Xuân Hùng, Tổng giám đốc Công ty Licogi 14 để thống nhất làm hồ sơ đấu thầu và thi công Gói thầu số 26.

Theo cơ quan điều tra, tại buổi làm việc này, Nguyễn Duy Hưng và ông Phạm Quang Hiệp đều hiểu là Trần Viết Cương đã đồng ý cho 3 công ty cùng liên danh đấu thầu để thi công.

Sau cuộc gặp, Cương đã chỉ đạo cấp dưới tiết lộ dự toán chi tiết Gói thầu số 26 cho nhóm Thuận An. Doanh nghiệp này cùng Công ty Hiệp Phú và Licogi 14 lập liên danh, tham gia đấu thầu.

Bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, chịu cáo buộc gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng trong vụ án.

Quá trình thầu, các bị can dùng “quân xanh, quân đỏ” thông thầu nên liên danh của Thuận An – Hiệp Phú – Licogi 14 trúng thầu giá hơn 90 tỷ đồng vào tháng 8/2021.

Sau khi liên danh của Thuận An trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng thống nhất, đồng ý giao cho ông Nguyễn Văn Huy quản lý, điều hành 3 đội thi công, nhà thầu phụ thực hiện thi công toàn bộ phần khối lượng công việc của Tập đoàn Thuận An nhưng phải cắt lại 14% tiền “cơ chế”, gồm 5% chi phí quản lý thu trên hợp đồng, và 9% Hưng thu ngoài.

Từ thỏa thuận này, Nguyễn Duy Hưng thu 4 tỷ đồng tiền ngoài hợp đồng. Ngoài ra, để có tiền chi cho chủ đầu tư, Nguyễn Duy Hưng gửi giá, thu tổng số hơn 5,8 tỷ đồng tiền chênh lệch giá vật liệu đầu vào của nhà cung cấp vật liệu, thi công nổ mìn.

Sau đó, Hưng chỉ đạo ông Huy lấy tiền từ Tập đoàn Thuận An, đưa cho Trần Viết Cương 8 tỷ đồng. Ngoài ra, vị Giám đốc BQLDA còn nhận từ Phạm Quang Hiệp 2,5 tỷ đồng và từ ông Lại Xuân Hùng 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Trần Viết Cương nhận từ 3 nhà thầu liên danh Thuận An – Hiệp Phú – Licogi số tiền tổng cộng 12,5 tỷ đồng.

Từ những hành vi trên, các bị can Nguyễn Duy Hưng, Trần Viết Cương bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Các ông Nguyễn Văn Huy, Phạm Quang Hiệp, Lại Xuân Hùng không bị xử lý hình sự.

Quá trình điều tra, ông Hiệp thừa nhận khi liên danh cùng Thuận An đã chi 2,5 tỷ đồng cho Trần Viết Cương. Quá trình thi công Gói thầu số 26, doanh nghiệp Hiệp Phú của ông bị lỗ hơn 11 tỷ đồng, không được hưởng lợi gì.

Tương tự, ông Lại Xuân Hùng khai có đưa cho Trần Viết Cương 2 tỷ đồng sau khi liên danh trúng thầu. Quá trình thi công, Licogi 14 bị lỗ hơn 12,7 tỷ đồng, không được hưởng lợi gì.