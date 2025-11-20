Cụ thể, các chuyến bay của Vietnam Airlines hợp tác liên danh với Etihad Airways sẽ hiển thị số hiệu chuyến bay của Etihad Airways (mã EY), và ngược lại, các chuyến bay do Etihad Airways khai thác cũng sẽ mang số hiệu của Vietnam Airlines (mã VN).

Với một lần đặt vé và làm thủ tục duy nhất, hành khách từ Việt Nam có thể di chuyển từ Hà Nội đến Abu Dhabi, Bahrain, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Athens (Hy Lạp), Muscat (Oman), Cairo (Ai Cập) và Addis Ababa (Ethiopia) thuận tiện hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, hành khách từ Abu Dhabi tới Hà Nội do Etihad Airways khai thác có thể kết nối thông qua mạng bay liên danh của Vietnam Airlines đến các điểm đến hấp dẫn ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Liên danh Vietnam Airlines – Etihad Airways: Cánh cửa mới kết nối Việt Nam và Trung Đông.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Kế hoạch và Phát triển Vietnam Airlines, chia sẻ: “Với nền tảng là biên bản ghi nhớ ký kết vào năm 2024, hợp tác liên danh giữa Vietnam Airlines và Etihad Airways, một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới, mang đến cho hành khách Vietnam Airlines nhiều lựa chọn bay liền mạch trên mạng đường bay rộng khắp Trung Đông, châu Âu và châu Phi của Etihad.

"Với vai trò là hãng hàng không quốc gia, chúng tôi tự hào mang đến cho hành khách trải nghiệm đẳng cấp, dịch vụ tận tâm, mang đậm bản sắc Việt Nam. Cùng với hợp tác chương trình khách hàng thường xuyên, liên danh này gia tăng lợi ích, mở rộng điểm đến và thúc đẩy mạnh mẽ kết nối du lịch, kinh tế giữa Việt Nam và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất", ông Trung chia sẻ.

Ông Arik De, Giám đốc Doanh thu và Thương mại, Etihad Airways, cho biết: “Hợp tác với Vietnam Airlines mang lại giá trị lớn cho hành khách của chúng tôi bằng cách mở ra khả năng tiếp cận các điểm đến năng động và hấp dẫn nhất châu Á".

Theo Ông Arik De, đường bay giữa Abu Dhabi và Hà Nội mới của chúng tôi đã nhận được sự đón nhận tích cực, và thoả thuận liên danh này biến đường bay trở thành cánh cửa kết nối tới những thành phố sôi động nhất Việt Nam. Điều này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc gia tăng sự linh hoạt và trải nghiệm vượt trội cho hành khách.

Năm 2024, Vietnam Airlines và Etihad Airways ký biên bản ghi nhớ, đặt nền tảng cho các hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, cung cấp vật tư và kỹ thuật.

Từ tháng 7/2025, hai hãng triển khai hợp tác chương trình khách hàng thường xuyên, cho phép hội viên Etihad Guest và Lotusmiles tích lũy và đổi dặm trên toàn mạng bay kết hợp, gia tăng trải nghiệm cho hành khách.