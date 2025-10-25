Chủ đề nóng

Pháp luật
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 15:53 GMT+7

Lính đặc nhiệm bắt 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 25/10/2025 15:53 GMT+7
Biên phòng Quảng Trị cùng Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới.
Ngày 25/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xử lý vụ vận chuyển thuốc nổ qua biên giới.

Lực lượng phối hợp gồm có lính đặc nhiệm biên phòng bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới địa phận tỉnh Quảng Trị. Ảnh: V.B.

Trước đó, lúc 18h ngày 24/10, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình tuần tra, lực lượng nêu trên đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Chan Thi (sinh 2000) và Thao Thi (sinh 2003) cùng trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy và 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

2 đối tượng người Lào bị bắt và tang vật 160 kg thuốc nổ TNT. Ảnh: Văn Bằng.

Tiếp tục truy xét mở rộng, lực lượng tuần tra phát hiện cách hiện trường 200m về hướng Lào có thêm 2 xe mô tô với 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

Các đối tượng khai nhận hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép vào Việt Nam giao hàng lấy tiền công, tổng số tang vật thu giữ tại hiện trường 160 kg thuốc nổ TNT.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trời lạnh rồi, loại rau này giúp dưỡng ẩm, bảo vệ mắt, tăng cường miễn dịch, trộn cách này ngon tuyệt
Gia đình

Trời lạnh rồi, loại rau này giúp dưỡng ẩm, bảo vệ mắt, tăng cường miễn dịch, trộn cách này ngon tuyệt

Gia đình

Mùa đông đến sớm, ăn ngay loại rau này nhé. Nó giúp dưỡng ẩm, giảm đờm, bảo vệ mắt và tăng cường miễn dịch. Đừng bỏ lỡ nhé!

Sở Xây dựng TP.HCM trình phương án biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19
Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM trình phương án biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 25/10, Sở Xây dựng TP.HCM vừa trình UBND thành phố phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Giá vàng liên tục “nhảy múa” chưa từng có: Có nên đầu tư vào thị trường vàng?
Bạn đọc

Giá vàng liên tục “nhảy múa” chưa từng có: Có nên đầu tư vào thị trường vàng?

Bạn đọc

Theo chuyên gia kinh tế, luật sư, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng đầu cơ, nhất là trong thời điểm giá vàng có nhiều biến động, tăng phi mã như hiện nay.

Con trai Britney Spears ngừng gặp mẹ vì lo sợ cô 'phát điên'
Văn hóa - Giải trí

Con trai Britney Spears ngừng gặp mẹ vì lo sợ cô "phát điên"

Văn hóa - Giải trí

Kevin Federline cho biết hai con trai với Britney Spears không còn muốn gặp mẹ vì cảm thấy hoảng sợ và bất lực trước tình trạng hiện tại của cô.

Tập đoàn Mavin được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu ngành nông nghiệp công nghệ cao năm 2025
Nhà nông

Tập đoàn Mavin được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu ngành nông nghiệp công nghệ cao năm 2025

Nhà nông

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Mavin đã được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành nông nghiệp công nghệ cao, do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức. Đây là giải thưởng danh giá trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về các doanh nghiệp kiến tạo giá trị hàng đầu Việt Nam, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị đa chiều và đóng góp tích cực cho nền kinh tế – xã hội Việt Nam.

Cách Lâm Thượng xây dựng nông thôn mới với nông nghiệp xanh, du lịch cộng đồng bền vững
Media

Cách Lâm Thượng xây dựng nông thôn mới với nông nghiệp xanh, du lịch cộng đồng bền vững

Media

Trên vùng đất nơi mây trắng vờn quanh những ngọn núi, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đang đổi thay từng ngày. Nơi đây, chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn mở ra hướng phát triển mới – gắn kết giữa nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng bền vững.

HLV Nguyễn Trung Kiên - Tân “thuyền trưởng' Thép xanh Nam Định, có gì đặc biệt?
Thể thao

HLV Nguyễn Trung Kiên - Tân “thuyền trưởng" Thép xanh Nam Định, có gì đặc biệt?

Thể thao

CLB Thép xanh Nam Định vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên làm HLV trưởng tạm quyền, thay thế Vũ Hồng Việt chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Xã đảo Thạnh An thay áo hoa
Chuyển động Sài Gòn

Xã đảo Thạnh An thay áo hoa

Chuyển động Sài Gòn

Từ trung tâm TP.HCM, chúng tôi quyết định đón xe buýt đi thăm xã đảo Thạnh An để xem đổi thay trên xã đảo này theo lời mời của ông bạn thổ địa. Xe đến xã Cần Thạnh thì dừng. Rồi từ bến đò khách Cần Thạnh, chúng tôi lại đi đò khách về phía Bắc ra xã đảo Thạnh An cách 8km trên sóng biển dồn dập ngày mưa gió.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Liên Hợp Quốc tin tưởng vào việc đảm bảo an ninh mạng, công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Liên Hợp Quốc tin tưởng vào việc đảm bảo an ninh mạng, công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam

Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Liên Hợp Quốc trao sứ mệnh tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng cho Việt Nam là thể hiện sự tin tưởng vào Việt Nam, vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh mạng, công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam

Hưng Yên: Còn tình trạng cán bộ né tránh, làm việc cầm chừng, không dám tham mưu công việc
Tin tức

Hưng Yên: Còn tình trạng cán bộ né tránh, làm việc cầm chừng, không dám tham mưu công việc

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên đánh giá, các hạn chế như làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám đề xuất xử lý công việc của một bộ phận cán bộ đã làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh này.

Nghệ sĩ Nhân dân có tuổi thơ ám ảnh: Một ngày mất 3 người thân, phải vượt hàng trăm km tìm cha
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân có tuổi thơ ám ảnh: Một ngày mất 3 người thân, phải vượt hàng trăm km tìm cha

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh từng phải chứng kiến 3 người thân trong gia đình qua đời cùng lúc, khi đó ông phải vượt hàng trăm cây số để tìm cha.

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất bất ngờ đảo chiều tăng mạnh với cả vàng SJC và nhẫn. Nhiều cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông lại "cháy vàng". Đông đảo người dân tiếp tục xếp hàng bất chấp nhiều cửa hàng thông báo hết vàng, dừng bán.

Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu bị ngập nặng
Tin tức

Mưa lớn kéo dài, đặc khu Thổ Châu bị ngập nặng

Tin tức

Do ảnh hưởng của bão số 12 và áp thấp nhiệt đới, tại khu vực đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang), mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ nhiều nơi.

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?
Nhà nông

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nhà nông

Trong khi Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam đang dự tính xây dựng 147 trung tâm chế biến lúa gạo nhằm hướng đến mục tiêu dần tự chủ lương thực thì Việt Nam cũng tìm hướng mở rộng thị trường, sang các nước châu Phi, châu Á khác. Trong 20 ngày đầu tháng 10, các chuyến tàu chở gạo Việt Nam cũng hướng đến châu Phi là chủ yếu.

Lương Bằng Quang bị bắt: 'Hào quang là thu nhập' và cái kết đắng
Video

Lương Bằng Quang bị bắt: "Hào quang là thu nhập" và cái kết đắng

Video

Lương Bằng Quang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ", bị cáo buộc liên quan đến việc chi 8 tỷ đồng để che giấu vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả của Ngân 98. Vụ việc khép lại sự nghiệp ồn ào của nam nhạc sĩ từng là "hiện tượng" Làn Sóng Xanh, người từng định nghĩa "hào quang là thu nhập".

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn như Jack, Hieuthuhai, Pháo... tham gia các chương trình của TP.HCM
Văn hóa - Giải trí

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn như Jack, Hieuthuhai, Pháo... tham gia các chương trình của TP.HCM

Văn hóa - Giải trí

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn yêu cầu các đơn vị không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM, trong đó có Jack, Hieuthuhai, Pháo...

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất
Xã hội

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất

Xã hội

Trời trở lạnh đột ngột làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, dẫn đến nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

'Còn sáu tháng nữa', Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu
Điểm nóng

"Còn sáu tháng nữa", Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu

Điểm nóng

Budapest đã bước vào một cuộc đối đầu công khai với Brussels. Các quan chức châu Âu không hề che giấu mong muốn nhìn thấy một chính phủ khác ở Hungary và đã can thiệp vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội. Đáp lại, Thủ tướng Viktor Orbán cáo buộc EU kích động chiến tranh.

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thành lập tại phía Tây thành phố (địa phận tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) với tổng diện tích 5.300ha, tổng mức đầu tư hơn 338.000 tỷ được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sự phát triển cân bằng với 2 khu kinh tế ven biển hiện nay ở Hải Phòng. Đây là khu kinh tế chuyên biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball
Chuyển động Sài Gòn

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball

Chuyển động Sài Gòn

Sau lễ hội Nghinh Ông, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân đua nhau thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục Thể thao năm 2025.

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc
Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc

Xã hội

Bé trai 13 tuổi cùng người thân lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc (An Giang) thì bị mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé.

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm
Xã hội

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm

Xã hội

Sở GDĐT TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy do có nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh và tổ chức giảng dạy.

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ
Tin tức

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ

Tin tức

Chiếc xe lưu động mang mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã về đến xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội), đưa “chính quyền số” đến tận làng quê, giúp người dân dễ dàng làm thủ tục hành chính ngay tại địa phương.

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt
Thể thao

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt

Thể thao

Sau chuỗi trận không đạt kỳ vọng, CLB Thép xanh Nam Định điều chỉnh nhân sự khi ông Nguyễn Trung Kiên lên làm HLV, còn ông Vũ Hồng Việt giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật. Quyết định này chia dư luận thành hai luồng: Một bên hoài nghi “bình mới rượu cũ”, bên kia đồng cảm và trân trọng ông Việt.

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động Phong trào thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, nghĩa tình, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: '50 năm tôi chưa từng thấy'
Xã hội

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: "50 năm tôi chưa từng thấy"

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá cho biết: "50 năm qua, tôi chưa từng thấy trận ngập lụt nào lớn như thế".

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích 'đáng gờm'
Xã hội

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích "đáng gờm"

Xã hội

4 nhà leo núi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đến từ Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa và Hà Nội được đánh giá là đều bản lĩnh, tự tin và sở hữu lượng kiến thức đồ sộ.

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ 'làm nên chuyện' tại Hoa hậu Trái đất?
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ "làm nên chuyện" tại Hoa hậu Trái đất?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh thể hiện sự chỉnh chu, chuyên nghiệp trong những nội dung thi đầu tiên tại Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2025.

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi
Nhà nông

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi

Nhà nông

Tại xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh) nhiều hộ nông dân đã liên kết với doanh nghiệp, thành lập Tổ hợp tác trồng rau ngò gai (rau mùi tàu-một loại rau gia vị, rau thơm nổi tiếng) xen canh trong vườn dừa xiêm, vườn mát đẹp như phim mà lại tăng thu nhập.

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa khởi động giải pháp mới kết hợp mở rộng đường và xây lại cầu để hướng tới giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

