Lính đặc nhiệm bắt 2 đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

Ngày 25/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý, xử lý vụ vận chuyển thuốc nổ qua biên giới.

Lực lượng phối hợp gồm có lính đặc nhiệm biên phòng bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc nổ qua biên giới địa phận tỉnh Quảng Trị. Ảnh: V.B.

Trước đó, lúc 18h ngày 24/10, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung tổ chức tuần tra tại thôn Mã Lai Pun, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình tuần tra, lực lượng nêu trên đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Chan Thi (sinh 2000) và Thao Thi (sinh 2003) cùng trú tại bản Ka Han, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy và 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

2 đối tượng người Lào bị bắt và tang vật 160 kg thuốc nổ TNT. Ảnh: Văn Bằng.

Tiếp tục truy xét mở rộng, lực lượng tuần tra phát hiện cách hiện trường 200m về hướng Lào có thêm 2 xe mô tô với 2 bao tải chứa 80 kg chất rắn.

Các đối tượng khai nhận hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép vào Việt Nam giao hàng lấy tiền công, tổng số tang vật thu giữ tại hiện trường 160 kg thuốc nổ TNT.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.