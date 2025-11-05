Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 05/11/2025 16:55 GMT+7

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Earth 2025

+ aA -
Minh Anh Thứ tư, ngày 05/11/2025 16:55 GMT+7
Đêm Chung kết cuộc thi Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất) sẽ diễn ra tại Philippines vào tối nay (5/11), quy tụ gần 80 thí sinh tham dự.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ai sẽ giành chiến thắng tại đêm Chung kết Miss Earth 2025?

Vào lúc 18h (theo giờ địa phương) ngày 5/11, đêm Chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất 2025) sẽ diễn ra tại Manila (Philippines). Đây là một trong những đấu trường sắc đẹp thường niên trên thế giới có lịch sử 25 năm, có mục đích tôn vinh nhan sắc, trí tuệ, lan tỏa các giá trị vì môi trường.

Các thí sinh tại một hoạt động của Miss Earth 2025. (Ảnh: Miss Earth)

Trước đó, các thí sinh đã có hai tuần bận rộn với các hoạt động xã hội như thăm quan trường học, tuyên truyền bảo vệ môi trường, thi mặt mộc, hình thể và thuyết trình.

Trước khi đêm thi diễn ra, người đẹp Italia Natalia Guglielmo được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô năm nay 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Âu 2023. Natalia Guglielmo có trang cá nhân thu hút khoảng 150.000 người theo dõi.

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Lửa tại Miss Earth 2025

Bên cạnh đó, mỹ nhân tới từ CH Czech Natálie Puškinová cũng được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Cô là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague, đồng thời là một thợ lặn. Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Á hậu Trịnh Mỹ Anh. Chia sẻ với Dân Việt trước thềm chung kết, người đẹp cho biết: “Tôi thấy mình đã trưởng thành rất nhiều sau Miss Earth 2025. Dù kết quả ra sao, tôi tin điều quan trọng nhất là mình đã truyền được cảm hứng sống xanh, lan tỏa tinh thần bảo vệ Trái Đất đến cho nhiều người nhất có thể”.

Giữ tâm thế tự tin và không áp lực, Trịnh Mỹ Anh cũng cho hay cô muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, coi đây là cái kết đẹp cho hành trình nỗ lực và trưởng thành của mình. “Tôi sẽ bước vào chung kết với sự tự tin và lòng biết ơn sâu sắc”, Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 khẳng định.

Ngoài ra, Trịnh Mỹ Anh bật mí thêm hành trình tại Philippines lần này đã mang đến cho cô nhiều người bạn quốc tế đáng quý, trong đó có đại diện đến từ Cộng hòa Séc. Những khoảnh khắc bộ đôi trò chuyện thân thiết, tận tình giúp đỡ nhau suốt cuộc thi gây sốt mạng xã hội thời gian qua. Cả hai hứa hẹn sẽ cùng tỏa sáng hết mình trong đêm chung kết sắp tới.

Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025 - Trịnh Mỹ Anh. (Ảnh: NVCC)

Trong suốt hành trình tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh không chỉ ghi dấu với phong thái tự tin, chuyên nghiệp mà còn liên tục ghi điểm cùng vóc dáng quyến rũ, chiều cao nổi bật và thần thái tự tin, không hề lép vế giữa dàn đối thủ được đánh giá cao. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với ban tổ chức và truyền thông quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tự nhiên, năng lượng tích cực cùng tinh thần hòa đồng, thân thiện với bạn bè năm châu.

Phần lớn fan sắc đẹp đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể, kỹ năng và phong cách của Trịnh Mỹ Anh. Trước thềm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng xếp Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Earth 2025

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Earth 2025 trên YouTube

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Earth 2025 trên Facebook


Tham khảo thêm

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025

Mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025 diện trang phục lấy cảm hứng từ anh hùng Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai

Mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025 diện trang phục lấy cảm hứng từ anh hùng Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai

Khán giả nói gì về phần thi mặt mộc của mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025?

Khán giả nói gì về phần thi mặt mộc của mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Thương Tín lỡ show ca nhạc, không còn nghĩ đến việc trở lại TP.HCM

Văn hóa - Giải trí
Thương Tín lỡ show ca nhạc, không còn nghĩ đến việc trở lại TP.HCM

Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

Văn hóa - Giải trí
Đoàn Di Băng và ước mơ trở thành người phụ nữ thành đạt

Mưa lũ làm sập tường Hoàng thành Huế

Văn hóa - Giải trí
Mưa lũ làm sập tường Hoàng thành Huế

Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh

Văn hóa - Giải trí
Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh

Đọc thêm

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Lửa tại Miss Earth 2025
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh giành vương miện Hoa hậu Lửa tại Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh, đại diện Việt Nam giành ngôi vị Hoa hậu Lửa tại Chung kết Miss Earth 2025 sau màn thể hiện tự tin, giàu năng lượng.

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!
Đông Tây - Kim Cổ

Thượng tướng phong trào Cần Vương Nguyễn Phạm Tuân: Chết vì vua còn gì phải sợ!

Đông Tây - Kim Cổ

Nguyễn Phạm Tuân là một nhân vật quan trọng của phong trào Cần vương. Ông có nhiều công trạng được lưu danh trong sử sách Việt Nam ở thế kỷ 9.

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo vươn lên nhờ trồng chè, thu nhập cán mốc 46 triệu/người/năm

Lai Châu Ngày Mới

Những năm qua, đồng bào các dân tộc: Lào, Lự, Kháng; ở 3 bản: Phiêng Pẳng - Phiêng Tiên - Nà Khuy (Bản Bo, Lai Châu) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chè. Thu nhập, đời sống của người dân 3 bản cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ
Nhà nông

2 mô hình sinh sản nhân tạo cá chim vây vàng tại hộ nông dân thu được hơn nửa triệu con giống, lợi nhuận cao bất ngờ

Nhà nông

Những năm gần đây, nghề nuôi biển được xác định là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển và hải đảo của nước ta.

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần cơ chế vượt trội thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung cơ chế vượt trội nhằm khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo. Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được điều động luân chuyển nhà giáo trong phạm vi địa bàn, quản lý.

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng
Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh cao tay, Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng

Thể thao

HLV Đặng Trần Chỉnh tỏ ra cao tay hơn ông Chu Đình Nghiêm khi thay người ở cuối trận đấu giúp Becamex TP.HCM ngược dòng hạ Hải Phòng trên sân Gò Đậu.

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
Thể thao

“Thần đồng” 18 tuổi kiến tạo, Ninh Bình FC thắng nhọc SLNA
7

Thể thao

Chiều tối ngày 5/11, trên SVĐ Ninh Bình, đội chủ nhà Ninh Bình FC đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn nhưng cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm quý giá trước SLNA tại vòng 10 V.League 2025/2026. Tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát là người kiến tạo để Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng quyết định.

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới
Nhà nông

Giá dừa khô giảm mạnh, nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái, nông dân miền Tây găm hàng chờ sóng mới

Nhà nông

Mặt hàng dừa khô ở miền Tây đã trải qua một đợt tăng giá mạnh, có lúc đạt 220.000-230.000 đồng/chục vào tháng 9 vừa qua. Hiện tại, thị trường đang điều chỉnh, khiến giá dừa khô giảm mạnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao 150.000 – 160.000 đồng/chục, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều nông dân đã găm hàng với hi vọng đợi đợt tăng giá mới.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?
Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo về nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi?

Nhà nông

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long phát cảnh báo nguy cơ gì do ảnh hưởng bão số 13-Kalmaegi? Do ảnh hưởng của bão số 13 kết hợp với triều cường dâng cao, nhiều nơi ở Vĩnh Long được dự báo mực nước vượt báo động 3 và có mưa lớn. Do vậy, nhiều khu vực trũng thấp, tuyến đường nội ô và vùng ven sông có nguy cơ ngập sâu trong những ngày tới.

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin tối (5/11): Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Đinh Quang Kiệt 1m95 báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; HLV Ancelotti cảnh báo Neymar; Haaland thừa nhận vẫn kém xa Ronaldo và Messi; Ferdinand hé lộ lý do sang Dubai sinh sống; Arsenal tái hiện kỷ lục đáng nể.

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để 'phản đòn' Nga
Thế giới

Ông Trump mạo hiểm chơi canh bạc Syria để "phản đòn" Nga

Thế giới

Trong một bước ngoặt ngoại giao gây chấn động toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đón tiếp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng - một người từng bị Mỹ truy lùng gắt gao với tội danh khủng bố. Động thái này của ông Trump đã thổi bùng tranh cãi trong giới quan sát, theo Indiatoday.

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)
Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)

Nhà nông

NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng. Chiều 5/11, tại cửa biển La Gi thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng( Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận trước đây), nhiều người dân bất ngờ chứng kiến một vòi rồng hình thành ngoài khơi và hiện tượng này kéo dài khoảng 5 –7 phút rồi tan.

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”
Kinh tế

Dự kiến tăng lương cơ sở năm 2026: ĐBQH thuế thu nhập cá nhân đang biến người lao động thành “triệu phú giả tạo”

Kinh tế

Khi lương cơ sở dự kiến tăng lên 3,45 triệu đồng từ giữa năm 2026, nhiều đại biểu cho rằng biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại đang trở nên lạc hậu, dễ “tận thu” và đẩy hàng triệu người vào diện chịu thuế không thực. Từ chênh lệch chi phí sinh hoạt đến nguy cơ trượt thuế theo CPI, Quốc hội yêu cầu sửa luật theo hướng công bằng hơn để tăng lương không bị nuốt chửng bởi một hệ thống thuế lỗi nhịp.

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên
Tin tức

Chính phủ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên

Tin tức

Dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề được quy định tối thiểu 70% đối với giáo viên, 30% đối với nhân viên và 100% đối với giáo viên tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?
Kinh tế

Ảnh hưởng bão số 13, các chuyến bay tới miền Trung điều chỉnh ra sao?

Kinh tế

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay tại nhiều sân bay trong ngày 6 và 7/11.

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo 'đừng tận thu', cần phân biệt đầu cơ và của để dành
Kinh tế

Thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng: ĐBQH cảnh báo "đừng tận thu", cần phân biệt đầu cơ và của để dành

Kinh tế

Đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng đang làm nóng nghị trường, khi nhiều ĐBQH cảnh báo chính sách phải phân biệt rõ người tích trữ tài sản và giới đầu cơ để tránh “bắn nhầm.” Trong bối cảnh giá vàng tăng gần 80% chỉ sau 8 tháng, áp thuế được xem như công cụ ổn định thị trường – nhưng cần tinh chỉnh để không chạm vào túi tiền người dân.

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?
Bạn đọc

Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bạn đọc

Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng cùng 2 người khác bị bắt với cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Giám đốc Trung tâm Khí tượng chỉ rõ thời điểm bão số 13 - KALMAEGI đổ bộ, trọng tâm là 3 tỉnh này

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 13 - KALMAEGI là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm với cường độ rất lớn, rất mạnh trên khu vực biển Đông, tác động đến đất liền trong khoảng thời gian từ tối đêm ngày mai, 6/11, với trọng tâm là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, càng về già, vận may của họ càng tăng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài âm thầm đến và lợi nhuận đến một cách dễ dàng hơn.

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?
Thế giới

Bloomberg: Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam?

Thế giới

Theo bài viết có tựa đề "Liệu điều gì có thể ngăn đà tăng trưởng như vũ bão của Việt Nam" của hãng tin Mỹ Bloomberg, nền kinh tế gắn bó sâu sắc với thương mại Mỹ khiến Việt Nam dễ tổn thương trước thuế quan thời Trump, nhưng đã trụ vững tốt hơn dự báo.

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt
Chuyển động Sài Gòn

Phụ huynh ở TP.HCM bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt

Chuyển động Sài Gòn

Nước dâng cao do mưa lớn và triều cường đã biến nhiều tuyến đường ở TP.HCM thành 'sông', đặc biệt là tại Khu đô thị Mizuki Flora, khiến phụ huynh phải bì bõm lội nước, cõng con tan học trong cảnh xe chết máy hàng loạt.

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỷ đồng

Pháp luật

‎Chiều 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Ba, (SN 1960, ngụ phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tin tức

Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng nêu các chính sách mới để gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nghị quyết của Chính phủ gồm có 8 nội dung, trong đó đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này
Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng tỉnh Gia Lai phải làm xong việc quan trọng này

Nhà nông

Trước 19h30 đêm nay, chính quyền, lực lược chức năng phải làm xong việc quan trọng này, ứng phó bão số 13 (Kalmaegi). UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đang triển khai di dời khoảng 100.000 hộ với gần 400.000 người ở các vùng nguy cơ cao, đảm bảo hoàn tất trước 19h30 tối 5-11...

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật
Xã hội

Đà Nẵng: Hơn 300 học sinh, vận động viên dự “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật

Xã hội

Chiều 5/11, một phiên tòa giả định đã được tổ chức tại Đà Nẵng, trong buổi sinh hoạt đầu tuần cho hơn 300 học sinh, vận động viên.

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt
Thể thao

Chân dung tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử V.League: 37 tuổi vẫn chạy tốt

Thể thao

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson hiện đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử V.League với 215 bàn thắng.

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon
Xã hội

Quán bún chả phố cổ bán hàng trăm suất mỗi ngày khiến khách Tây hết lời khen ngon

Xã hội

Quán bún chả Hà Nội, bán 50.000 đồng/suất, ngày bán hàng trăm suất, khách Tây nức nở khen ngon, xuống sân bay kéo cả vali đến ăn rồi mới nhận phòng khách sạn.

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65
Văn hóa - Giải trí

Mong ước đặc biệt của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung ở tuổi 65

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đăng tải đoạn video trò chuyện tình cảm giữa anh và bạn gái Ý Lan.

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới
Thế giới

Bão Kalmaegi mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam, Philippines oằn mình hứng siêu bão mới

Thế giới

Philippines cảnh báo một siêu bão mới có thể đổ bộ chỉ vài ngày tới, khi cả nước vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả thảm khốc của bão Kalmaegi – cơn bão mạnh nhất trong năm qua khiến hơn 116 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền
Xã hội

Khẩn cấp: Học sinh Đà Nẵng nghỉ học chiều 6/11 vì bão số 13 tiến gần đất liền

Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố nghỉ học chiều 6/11 để đảm bảo an toàn.

Tin đọc nhiều

1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

2

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'