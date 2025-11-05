Link xem trực tiếp Chung kết Miss Earth 2025

Ai sẽ giành chiến thắng tại đêm Chung kết Miss Earth 2025?

Vào lúc 18h (theo giờ địa phương) ngày 5/11, đêm Chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất 2025) sẽ diễn ra tại Manila (Philippines). Đây là một trong những đấu trường sắc đẹp thường niên trên thế giới có lịch sử 25 năm, có mục đích tôn vinh nhan sắc, trí tuệ, lan tỏa các giá trị vì môi trường.

Các thí sinh tại một hoạt động của Miss Earth 2025. (Ảnh: Miss Earth)

Trước đó, các thí sinh đã có hai tuần bận rộn với các hoạt động xã hội như thăm quan trường học, tuyên truyền bảo vệ môi trường, thi mặt mộc, hình thể và thuyết trình.



Trước khi đêm thi diễn ra, người đẹp Italia Natalia Guglielmo được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô năm nay 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Âu 2023. Natalia Guglielmo có trang cá nhân thu hút khoảng 150.000 người theo dõi.

Bên cạnh đó, mỹ nhân tới từ CH Czech Natálie Puškinová cũng được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Cô là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague, đồng thời là một thợ lặn. Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Á hậu Trịnh Mỹ Anh. Chia sẻ với Dân Việt trước thềm chung kết, người đẹp cho biết: “Tôi thấy mình đã trưởng thành rất nhiều sau Miss Earth 2025. Dù kết quả ra sao, tôi tin điều quan trọng nhất là mình đã truyền được cảm hứng sống xanh, lan tỏa tinh thần bảo vệ Trái Đất đến cho nhiều người nhất có thể”.

Giữ tâm thế tự tin và không áp lực, Trịnh Mỹ Anh cũng cho hay cô muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, coi đây là cái kết đẹp cho hành trình nỗ lực và trưởng thành của mình. “Tôi sẽ bước vào chung kết với sự tự tin và lòng biết ơn sâu sắc”, Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 khẳng định.

Ngoài ra, Trịnh Mỹ Anh bật mí thêm hành trình tại Philippines lần này đã mang đến cho cô nhiều người bạn quốc tế đáng quý, trong đó có đại diện đến từ Cộng hòa Séc. Những khoảnh khắc bộ đôi trò chuyện thân thiết, tận tình giúp đỡ nhau suốt cuộc thi gây sốt mạng xã hội thời gian qua. Cả hai hứa hẹn sẽ cùng tỏa sáng hết mình trong đêm chung kết sắp tới.

Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025 - Trịnh Mỹ Anh. (Ảnh: NVCC)

Trong suốt hành trình tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh không chỉ ghi dấu với phong thái tự tin, chuyên nghiệp mà còn liên tục ghi điểm cùng vóc dáng quyến rũ, chiều cao nổi bật và thần thái tự tin, không hề lép vế giữa dàn đối thủ được đánh giá cao. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với ban tổ chức và truyền thông quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tự nhiên, năng lượng tích cực cùng tinh thần hòa đồng, thân thiện với bạn bè năm châu.

Phần lớn fan sắc đẹp đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể, kỹ năng và phong cách của Trịnh Mỹ Anh. Trước thềm chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng xếp Trịnh Mỹ Anh vào nhóm thí sinh sẽ đạt vị trí cao tại Miss Earth 2025.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo ba vòng 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. Trịnh Mỹ Anh là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

