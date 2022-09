Những thông tin đáng chú ý:

- Tiền đạo 38 tuổi ra sân ngay từ đầu. Anh đang nằm trong top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá cho một đội tuyển quốc gia (84 bàn cho tuyển Ấn Độ), ngang với thành tích của huyền thoại Ferenc Puskas trong màu áo tuyển Hungary. Nếu chỉ tính các cầu thủ còn đang thi đấu, thành tích của Chhetri chỉ kém Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - 117 bàn) và Lionel Messi (Argentina - 88 bàn). Ở trận gặp Singapore, lão tướng này đã góp một pha kiến tạo.

ĐT Việt Nam vs ĐT Ấn Độ.

- Adwaidh Rajan, cựu cây viết của Times of India và ESPN Asia tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt là hành trình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, điều mà tuyển Ấn Độ không làm được. Dưới sự dẫn dắt của HLV Igor Stimac, tuyển Ấn Độ vẫn vô danh ở châu Á.

- Ấn Độ sở hữu 2 nhân tố có thể chơi độc lập, kỹ thuật tốt và xoay sở khéo léo. Đó là số 17 - Liston Colaco và số 22 - Ashique Kuruniyan.

- Trước một đối thủ mạnh hơn so với Singapore, HLV Park Hang Seo chẳng có lý do gì để "ém" đội hình chủ chốt của mình. Quang Hải đã sẵn sàng ra sân. Hùng Dũng, Công Phượng, Ngọc Hải, Văn Hậu, Tiến Linh cũng có thể lực và phong độ tốt nhất cho màn so tài.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam vs ĐT Ấn Độ

- ĐT Việt Nam: Trần Nguyên Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Hùng dũng, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh.

- ĐT Ấn Độ: Singh Sandhu, Anwar Ali, Singh Konsham, Jhingan, Mishra, Thapa, Chhetri, Kumam, Abdul Samad, Kuruniyan, Thounaojam.

Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Ấn Độ

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm