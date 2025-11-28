Chủ đề nóng

Lộ đường dây mại dâm hoạt động trong các quán karaoke "chỉ mở cửa cho khách quen"

Xuân Huy Thứ sáu, ngày 28/11/2025 17:21 GMT+7
Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện loạt quán karaoke và nhà nghỉ ở xã An Khánh hoạt động "kín cổng", chỉ mở khi có khách quen, tổ chức môi giới và mua bán dâm, 19 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 người liên quan đường dây chứa, môi giới và mua dâm người dưới 18 tuổi tại nhiều quán karaoke và nhà nghỉ ở xã An Khánh.

Ngày 11/11, Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã An Khánh kiểm tra hành chính các cơ sở Karaoke Ba Sao, Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc và Ngọc Ánh (không biển hiệu) do nghi tổ chức hoạt động mại dâm. Cảnh sát phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại chỗ.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Làm việc với lực lượng chức năng, các bên khai được môi giới sau khi sử dụng dịch vụ tại các quán karaoke Ba Sao, Alibaba, Amazing, F1. Cảnh sát đã triệu tập tổng cộng 86 người gồm chủ cơ sở, nhân viên, gái bán dâm và khách mua dâm để làm rõ.

Theo điều tra, các cơ sở karaoke và nhà nghỉ liên quan đều không đăng ký kinh doanh, thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có khách quen. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ giới thiệu "dịch vụ" tối thiểu một giờ. Quản lý quán sẽ liên hệ các đầu mối để đưa gái bán dâm từ nhà trọ lân cận đến.

Sau khi khách lựa chọn, việc mua bán dâm do hai bên tự thỏa thuận, nhưng gái bán dâm chỉ được rời quán khi được quản lý đồng ý. Các quán karaoke còn duy trì liên lạc với một số tài xế taxi quen chuyên chở khách và gái bán dâm đến nhà nghỉ Bảo Ngọc, Ngọc Ánh. Những nhà nghỉ này lắp camera phía ngoài, chỉ mở cửa khi nhận được thông báo từ quản lý quán karaoke.

