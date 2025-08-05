Chồng nhìn chằm chằm chiếc váy ren đỏ tôi mới mua rồi hỏi một câu khiến tôi ngớ cả người, lặng lẽ leo lên giường nằm im
Tôi từng tin anh là người hiểu tôi nhất trên đời này, thế mà lại có phản ứng như vậy.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Riêng với cá diếc-loại cá đồng ngon, các bà nội trợ thường phải đi chợ thật sớm mới có thể mua được.
Nói như vậy đủ để hiểu cá diếc thơm ngon và quý đến như nào. Và quả thật, trong các loại cá đồng, thì cá diếc luôn luôn được "ưu ái".
"Hôm nay ăn gì" giới thiệu món cá diếc kho chuối riềng đậm đà ngon cơm, Mời bạn tham khảo cách làm cá diếc kho chuối riềng, công thức có thể áp dụng với những loại cá khác như cá rô, cá trắm, cá quả.
- Cá diếc: 1,5kg
- Chuối xanh: 5 -7 quả
- Riềng: 1 củ
- Gừng: 1 nhánh nhỏ
- Hành khô: 2 củ
- Ớt tươi: 2-3 quả (tuỳ độ cay)
- Thịt ba chỉ: 200-300gr
- Gia vị: hạt nêm, bột canh, mỡ nước hoặc dầu ăn, đường hoa mai vàng, bột nghệ, nước mắm ngon, hạt tiêu.
Cách làm
- Cá mổ moi, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.
- Thịt ba chỉ rửa sạch (có thể chần qua nước sôi), cắt miếng vừa ăn.
- Ướp thịt ba chỉ và cá với ba thìa cà phê bột canh, hai thìa cà phê bột nêm, chút hành, riềng băm nhỏ, chút bột nghệ, chút xíu nước mắm. Để cá ngấm gia vị trong 30 phút. Thỉnh thoảng đảo hoặc xóc cá lên.
- Riềng, gừng thái lát mỏng.
- Ớt để cả quả hoặc thái miếng nhỏ (tuỳ độ cay mà điều chỉnh)
- Cách thắng đường: cho ít dầu ăn vào chảo, thêm 3-4 thìa canh đường hoa mai vàng. Đường tan ngả sang màu vàng cánh gián thì tắt bếp, thêm vào chút nước trắng sẽ thu được nước đường.
- Chuối xanh rửa sạch, tước vỏ cắt miếng vừa ăn.
- Chuẩn bị nồi đế dày. Lớp đầu tiên xếp riềng, gừng xuống đáy, tiếp theo một lớp chuối xanh.
- Cá sau khi ngấm gia vị, đặt từng miếng lên trên lớp chuối, xen kẽ là các miếng thịt ba chỉ. Lớp trên cùng xếp thêm một lớp chuối, đặt ớt lên trên (nếu thích ăn thêm riềng, xếp thêm một ít lên trên) rưới vài thìa dầu ăn hoặc mỡ nước lên trên mặt nồi cá.
- Đổ phần nước đường vừa thắng đều nồi cá, thêm nước cho xăm xấp, đun sôi cá, hạ nhỏ lửa đun đến khi cạn nước. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng nhưng không được lật cá. Nếu chuối, thịt, cá chưa nhừ mà nồi cá đã cạn nước thì cho thêm chút nước nữa và đun nhỏ lửa đến khi các nguyên liệu mềm nhừ, cạn nước là được.
- Khi cá gần được rưới thêm vài thìa mỡ nước hoặc dầu ăn lên trên để nồi cá được đẹp, bóng bảy hơn.
- Tắt bếp để cá nguội, khi nào ăn bật bếp lại cho cá nóng và nước cạn hẳn là ngon.
Dự án cầu Cần Giờ sẽ được cập nhật vào các đồ án quy hoạch để hoàn thiện pháp lý, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025. Theo Sở Xây dựng TPHCM, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cầu Cần Giờ đã được hoàn tất và trình Hội đồng thẩm định thành phố từ tháng 12.2023.