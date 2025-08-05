Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:43 GMT+7

Loài "cá tàu ngầm" toàn con to bự bơi dày đặc dưới ao, ông tỷ phú Ninh Bình bắt bán, thu 2 tỷ/năm

+ aA -
Mai Phú Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:43 GMT+7
Nhờ nuôi cá trắm đen to bự dày đặc trong ao, đến nay ông Trần Thanh Năm, tỷ phú Ninh Bình ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới, vươn lên làm giàu. Mô hình nuôi cá trắm đen tạo công ăn việc làm thu nhập tốt cho các lao động địa phương, mang lại cho ông thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chuyển đổi mô hình, thất bại mà không nản-ông tỷ phú truân chuyên

Con hươu chuột, thú móng guốc nhỏ nhất thế giới phát hiện ở tỉnh Quảng Trị mới, dân gọi là con cheo cheo

Trải qua bao sóng gió cuộc đời, đến nay đã ở gần cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ngồi ngẫm nghĩ lại ông Trần Thanh Năm nhận thấy cuộc sống mưu sinh, khát vọng làm giàu của mình trên mảnh đất thuần nông của quê hương thật gian truân, vất vả.

Những lúc thất bại, ông Năm đã nghĩ sẽ buông xuôi tất cả, thế nhưng nhờ nghị lực kiên cường, ông Năm lại đứng lên, vực dậy, làm giàu trên chính đôi bàn tay của mình.

Kể về quá trình vươn lên thoát nghèo của mình, ông Năm cho hay, năm 2003 nhờ chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nuôi trồng thủy sản, ông đã mạnh dạn chuyển đổi 6.000m2 đất trồng lúa sang nuôi tôm sú theo mô hình nuôi công nghiệp.

Nhờ nắm bắt chắc kỹ thuật trong nuôi tôm sú, lứa tôm đầu tiên ông Năm thắng lớn, thu về gần trăm triệu đồng.

Cận cảnh ao nuôi cá trắm đen to bự của gia đình ông Trần Thanh Năm, tỷ phú Ninh Bình. Mô hình nuôi cá trắm đen mà có người ví là nuôi "cá tàu ngầm" của ông Năm ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới. Ảnh: MP.

Gió gì đang thổi khiến dân biển tỉnh Lâm Đồng bắt hải sản ngon, bán giá tốt sau sáp nhập Bình Thuận

Nhân đà thắng lợi, ông Năm dồn hết vốn liếng vào vụ nuôi tôm sau đó, thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, tôm nuôi đến đâu bị chết đến đó.

Nhìn tôm chết hàng loạt, ông Năm không khỏi xót xa, nhiều đêm thức trắng ông Năm lên mạng Internet tìm tòi học tập kỹ thuật mong cứu vớt phần nào nhưng cũng không hạn chế được tình trạng tôm chết.

Cuối cùng, ông tìm ra nguyên nhân tôm chết là do nguồn nước đầu nguồn bị ô nhiễm, khiến tôm bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt. Không chỉ trang trại của ông mà các hộ xung quanh đều rơi vào tình trạng tương tự.

Hàng ngày, ông Trần Thanh Năm, tỷ phú nuôi cá trắm đen ở xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình (mới) dành phần lớn thời gian của mình cho công việc nuôi cá trắm đen. Trong ảnh ông Năm kiểm tra máy cho cá ăn tự động. Ảnh: MP.

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu

Vụ tôm mất trắng, khiến ông rơi vào tình trạng kiệt quệ. Có những lúc, ông nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Nhưng nghĩ lại thất bại từ đâu phải đứng lên từ đó, ông Năm lại “xốc” lại tinh thần, tiếp tục vận động vợ con tham gia nuôi trồng thủy sản.

Ông được một số người giới thiệu mô hình nuôi cá cho thu nhập cao. Không ngần ngại, ông lại vùi đầu vào tìm tòi kỹ thuật nuôi cá. Khi kiến thức đã tương đối đầy đủ, ông Năm bắt tay vào cải tạo ao nuôi, ông chọn cá mè, cá chép để thử nghiệm.

Thời tiết thuận lợi cộng với kỹ thuật nuôi cá tốt đã giúp ông Năm cho ra “lò” nhiều mẻ cá lớn, mang lại thu nhập cao, cũng từ đây ông mở rộng diện tích nuôi cá lên 3ha. Nuôi cá được mấy năm, nhận thấy đầu ra từ cá mè, cá chép khá thấp, không được bao nhiêu, ông Năm lại chuyển đổi sang nuôi cá vược.

“Vài vụ đầu nuôi cá vược vừa dễ, lại đem lại kinh tế cao nên gia đình tôi rất phấn khởi. Cuối năm 2010, thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh làm 3ha cá vược bị chết.

Đây là tỉnh vừa có biển nước mặn, lại có biển hồ nước ngọt, sau sáp nhập tỉnh Bình Định thành công

Số cá vược chết ước tính đến gần 10 tấn. Cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước, khiến cả nhà đứng ngồi không yên. Xót của nhưng cũng chẳng làm gì để cứu vãn được...”, ông Năm chia sẻ.

Thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng chẳng làm người đàn ông này lùi bước. Ông Năm tiếp tục đầu tư tiền vào cải tạo ao, mở rộng diện tích, với hi vọng sẽ thành công.

Năm 2011, ông lại dồn tiền vào thả cá vược, đen đủi là cuối năm 2011 Nam Định đón đợt rét mạnh đã khiến toàn bộ số cá vược trong ao lần lượt “ra đi”.

Cú vấp ngã lần này đã khiến ông Năm chán nản, vụ cá thất bại đã khiến bao tài sản của ông bay theo mây khói.

Cho cá trắm đen ăn thêm bột tỏi

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?

Thời gian sau đó, ông Năm lại tìm hiểu mô hình nuôi cá trắm đen, nhận thấy cá trắm đen khỏe, dễ nuôi, sức chống chịu với thời tiết cao, ông Năm lại quyết định chuyển 3ha nuôi cá vược sang nuôi loài cá này.

Không chỉ thả mỗi các trắm đen, ông còn kết hợp thêm cá trắm cỏ và cá chép nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Kỹ thuật tốt, cộng với thời tiết mưa thuận, gió hòa đã giúp đàn cá của ông Năm “lớn nhanh như thổi”, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Năm 2020, ông Năm tăng diện tích nuôi cá trắm đen từ 3ha lên thành 5ha. Đến nay, sau hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản, ông đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm nuôi cá trắm đen.

Đến nay trang trại nuôi cá trắm đen đặc sản to bự của ông Trần Thanh Năm, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới, đã cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm, giúp ông Năm vươn lên là hộ giàu có trong vùng.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) đang thực hiện tốt một phong trào quan trọng, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang thành công

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá trắm đen thành công, ông Năm cho hay, cá trắm đen có sức đề kháng cao, ít bệnh tật, dễ nuôi. Người nuôi cần vệ sinh kỹ ao nuôi, sau mỗi đợt nuôi cần bơm cạn nước cũ, dọn vệ sinh đáy ao, vét bùn đáy chỉ để lại lớp bùn 10 - 15cm. Dùng vôi vãi đều đáy ao để diệt tạp và khử trùng, lượng vôi sử dụng từ 5- 7 kg/100m2.

Tiếp đó, cần phơi đáy ao từ 3 - 6 ngày để diệt sinh vật hại cá và thoát hết các khí độc trong nền đáy ao trước khi lấy nước vào ao…

Cũng theo ông Năm, ao nuôi cần gần nguồn nước, phải đảm bảo nguồn nước ra vào không bị ô nhiễm. Bờ ao chắc chắn, không rò rỉ, thoáng đãng...

Quá trình lấy nước vào ao nên lấy từ từ 0,8m - 1m - 1,2m - 1,5m. Trước khi thả cá kiểm tra các yếu tố môi trường thích hợp mới tiến hành thả cá vào ao để nuôi.

Ngoài ra, nên chọn mua cá giống ở nơi cung cấp có uy tín, cá giống cỡ nhỏ khoảng từ 30 – 50 g/con. Cá giống cỡ lớn khoảng từ 200 – 500 g/con. Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn không bị xây sát, mất nhớt, không bị dị hình, đồng đều về kích thước...

Để chủ động nguồn giống, ông đã dành riêng 4 ao nhỏ (khoảng 1.500m2/ao) để ương cá. Ương khoảng 6 tháng (2-3kg/con) thì chuyển sang ao nuôi cá thương phẩm.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (mới), động lực tăng trưởng mới, sau sáp nhập Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ)

Cũng theo ông Năm, cá trắm đen hay bị các bệnh do vi khuẩn, vi rút gây ra, nên cần phòng bệnh cho cá bằng cách sử dụng thuốc Tiên Đắc (bột tỏi) trộn vào thức ăn với liều lượng 1g thuốc/5 kg cá/ngày cho cá ăn liên tục trong 3 - 6 ngày.

Khi thời tiết thay đổi, cá có biểu hiện giảm ăn, nổi đầu, phải có biện pháp xử lý kịp thời…

Để giảm bớt sức lao động, đến nay trang trại của ông Năm đã lắp đặt máy cho ăn cá tự động. Chỉ việc cho cám vào máy, điều chỉnh tốc độ cho ăn là máy nhả cám theo tỉ lệ đã được thiết lập trước đó...

Tính đến nay, với diện tích 5ha mỗi năm ông Trần Thanh Năm xuất ra thị trường hơn 100 tấn cá trắm thương phẩm, cho thu nhập gần 2 tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương, hơn 10 lao động thời vụ.

Tham khảo thêm

Đây là các mô hình nuôi con đặc sản, trồng lúa hữu cơ ra gạo ngon, dân 4 tỉnh đồng bằng sông Hồng giàu hẳn lên, đó là các tỉnh nào?

Đây là các mô hình nuôi con đặc sản, trồng lúa hữu cơ ra gạo ngon, dân 4 tỉnh đồng bằng sông Hồng giàu hẳn lên, đó là các tỉnh nào?

Con đặc sản này cầm đuôi xách lên trông như chuột cống, nuôi thành công ở Hà Tĩnh, dân giàu hẳn lên

Con đặc sản này cầm đuôi xách lên trông như chuột cống, nuôi thành công ở Hà Tĩnh, dân giàu hẳn lên

Con vật này là loài côn trùng quý hiếm, nông dân Đông Anh nuôi thành công, cả làng phục lăn

Con vật này là loài côn trùng quý hiếm, nông dân Đông Anh nuôi thành công, cả làng phục lăn

Tình cờ phát hiện loài côn trùng nhỏ tí ti, 9X Ninh Thuận đóng thùng be bé nuôi la liệt khiến cả làng phục lăn

Tình cờ phát hiện loài côn trùng nhỏ tí ti, 9X Ninh Thuận đóng thùng be bé nuôi la liệt khiến cả làng phục lăn

'Quẳng' 30 tỷ xuống ao nuôi con đặc sản cổ thụt thò lớn nhất miền Bắc, tỷ phú Nam Định khiến cả làng phục lăn

"Quẳng" 30 tỷ xuống ao nuôi con đặc sản cổ thụt thò lớn nhất miền Bắc, tỷ phú Nam Định khiến cả làng phục lăn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sẽ giảm 30/80 đơn vị, giảm 37,5%.

Đặc sản đãi khách quý ở vùng núi tỉnh Kon Tum (cũ) là con động vật chuyên rình "ăn trộm đồ quốc bảo" này đây

Nhà nông
Đặc sản đãi khách quý ở vùng núi tỉnh Kon Tum (cũ) là con động vật chuyên rình 'ăn trộm đồ quốc bảo' này đây

Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng

Nhà nông
Xã Thần Khê của tỉnh Hưng Yên mới, có 25 thôn, đất nghề, quê giàu, đặc sản đậu phụ làng Kênh nức tiếng

Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu

Nhà nông
Con đặc sản rõ hiền lành này, nuôi thành công ở một nơi của Lào Cai, hễ bán cả ao là nắm hàng trăm triệu

Có hai con cá sấu sổng chuồng ra ngoài, mới bắt được một con, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn

Nhà nông
Có hai con cá sấu sổng chuồng ra ngoài, mới bắt được một con, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn

Đọc thêm

TP.HCM: Phường Bình Tân lập lại trật tự vỉa hè
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Phường Bình Tân lập lại trật tự vỉa hè

Chuyển động Sài Gòn

Phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ) đã bắt đầu chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè. Chính quyền địa phương đang làm việc với người dân để tháo dỡ các công trình vi phạm.

Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball
Thể thao

Tình huống về cú đánh smash gây tranh cãi trong Pickleball

Thể thao

Pickleball hiện đang là môn thể thao có sức hút rất mạnh mẽ tại Việt Nam và có không ít quy định về luật khiến VĐV chưa nắm vững hết. Vậy khi thi đấu Pickleball, cú đánh smash có hợp lệ hay không?

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có sự nghiệp tốt, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc vào cuối mùa hè
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp có sự nghiệp tốt, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc vào cuối mùa hè

Gia đình

Dự đoán tử vi ngày mai: 3 con giáp này đón vận may bất ngờ, sẽ có sự nghiệp tốt và kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sẽ thịnh vượng.

Hà Nội lọt top 13 thiên đường ẩm thực thế giới: Những món 'phải ăn' ở Thủ đô dịp 2/9
Xã hội

Hà Nội lọt top 13 thiên đường ẩm thực thế giới: Những món "phải ăn" ở Thủ đô dịp 2/9

Xã hội

Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm và loạt sự kiện văn hóa - lịch sử, Thủ đô “ghi điểm” với du khách nhờ những trải nghiệm ẩm thực mang đậm bản sắc.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động khi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm nhà
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý xúc động khi Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và con trai tới thăm nhà

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý gửi lời cảm ơn tới Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc khi anh tới thăm nhà.

Kiev cho biết có sự hoảng loạn ở Ukraine về cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump
Thế giới

Kiev cho biết có sự hoảng loạn ở Ukraine về cuộc gặp sắp tới giữa ông Putin và ông Trump

Thế giới

Các kênh truyền hình ủng hộ chính phủ ở Ukraine đang hoảng loạn trước cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky viết trên kênh Telegram của mình.

Gió gì đang thổi khiến dân biển tỉnh Lâm Đồng bắt hải sản ngon, bán giá tốt sau sáp nhập Bình Thuận
Nhà nông

Gió gì đang thổi khiến dân biển tỉnh Lâm Đồng bắt hải sản ngon, bán giá tốt sau sáp nhập Bình Thuận

Nhà nông

Mùa gió Nam, hàng ngày, từ khoảng hơn 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, các bến sò ven biển xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập, hợp nhất, Ran Rí Cửa thuộc tỉnh Bình Thuận) lại đông đúc, tấp nập người, phương tiện đón "lộc biển" đi muôn nơi.

CSGT TP.HCM cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (giả)
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM cảnh báo lừa đảo nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (giả)

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) ghi nhận một hình thức lừa đảo mới liên quan nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia.

Xóm nông thôn mới kiểu mẫu này ở Thái Nguyên, dân nuôi con đặc sản này mà 'rinh' sao OCOP
Nông thôn mới

Xóm nông thôn mới kiểu mẫu này ở Thái Nguyên, dân nuôi con đặc sản này mà "rinh" sao OCOP

Nông thôn mới

Xóm nông thôn mới kiểu mẫu - xóm Phẩm 2, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập thuộc xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được ví như “thủ phủ nuôi ngựa bạch đất Bắc”. Tại đây, dân giàu lên nhờ nghề truyền thống nuôi ngựa bạch, có nhiều món đặc sản ngon, sản phẩm OCOP từ ngựa, ngựa bạch.

Đặc khu Côn Đảo sắp có 6 tuyến xe buýt điện, từng bước chuyển đổi giao thông xanh
Chuyển động Sài Gòn

Đặc khu Côn Đảo sắp có 6 tuyến xe buýt điện, từng bước chuyển đổi giao thông xanh

Chuyển động Sài Gòn

Để giải quyết áp lực từ dân số và du khách ngày càng tăng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, TP.HCM sẽ triển khai một hệ thống giao thông công cộng hoàn toàn mới: 6 tuyến xe buýt điện hiện đại tại đặc khu Côn Đảo.

Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý Máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài
Kinh tế

Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý Máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài

Kinh tế

Bộ Xây dựng cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát, xây dựng 3 phương án xử lý máy bay B727-200 bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài, hiệu quả, phù hợp hơn với đặc thù của tài sản.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý thế nào?
Tin tức

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý thế nào?

Tin tức

Cử tri nhiều tỉnh, thành phản ánh việc một số nghệ sĩ nổi tiếng tham gia quảng cáo các sản phẩm không được kiểm định chất lượng, gây hiểu lầm về công dụng và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã có văn bản trả lời cử tri nhấn mạnh việc tăng cường các giải pháp quản lý quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội và truyền thông đại chúng.

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?
Nhà nông

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?

Nhà nông

Làng Viêm Xá xưa có tên nôm là làng Diềm-một làng cổ Bắc Ninh, là “cái nôi” Thủy tổ quan họ. Ngày nay, khu phố Viêm Xá thuộc phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh (sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh Bắc Giang với tỉnh Bắc Ninh). Làng Viêm Xá nay là khu phố Viêm Xá vẫn còn gìn giữ và phát huy nhiều nét văn hoá đặc sắc.

'Sốc' với nguyên nhân nhiều du khách tử vong sau khi tắm biển
Xã hội

"Sốc" với nguyên nhân nhiều du khách tử vong sau khi tắm biển

Xã hội

Chỉ trong một tuần qua, có ba du khách tử vong sau khi tắm biển và một người tử vong sau khi tắm hồ bơi ở tỉnh Khánh Hòa.

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, 'cây không đụng lá, cá không chạm đuôi' mà thu tiền tỷ
Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời, "cây không đụng lá, cá không chạm đuôi" mà thu tiền tỷ

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang trồng sầu riêng kiểu lạ đời nhờ hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ, nông dân ở tỉnh Tây Ninh (mới) không chỉ trồng sầu riêng thu tiền tỷ mà còn phát triển nông nghiệp bền vững trên đất khô cằn hay trũng thấp.

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định
Thể thao

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định

Thể thao

Kyle Hudlin là tiền đạo tân binh của Thép xanh Nam Định. Chân sút người Anh gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao 2m06.

'Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt'
Tin tức

"Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt"

Tin tức

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chàng trai say rượu nhảy xuống biển nhặt điện thoại, sống sót sau 4 tiếng trôi nổi
Xã hội

Chàng trai say rượu nhảy xuống biển nhặt điện thoại, sống sót sau 4 tiếng trôi nổi

Xã hội

Một chàng trai Nhật Bản bất ngờ nhảy xuống biển để vớt điện thoại bị rơi và may mắn sống sót sau hơn 4 tiếng trôi nổi trên mặt nước.

Phát hiện đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại Thái Nguyên
Bạn đọc

Phát hiện đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại Thái Nguyên

Bạn đọc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xảy ra tại xã Quân Chu, bước đầu xác định nhiều cá nhân có liên quan.

Sắp xếp trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở Cần Thơ: Có nên giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật?
Nhà nông

Sắp xếp trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở Cần Thơ: Có nên giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật?

Nhà nông

Các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật - một trong những trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở TP Cần Thơ đang thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, nghiệp vụ đặc thù và kinh nghiệm bám đồng ruộng. Do đó, nên cân nhắc việc giải thể các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật này để đưa về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và khuyến nông.

Một cơ sở ở Hưng Yên mua lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, chưa kịp bán ra thị trường thì bị phát hiện
Nhà nông

Một cơ sở ở Hưng Yên mua lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, chưa kịp bán ra thị trường thì bị phát hiện

Nhà nông

Công an phường Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên kịp thời ngăn chặn, xử lý cơ sở giết mổ lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi với số lượng lớn.

Bà Huỳnh Kim Định được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Nhà nông

Bà Huỳnh Kim Định được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Nhà nông

Bà Huỳnh Kim Định nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cam kết đồng hành chuyển đổi nông nghiệp sinh thái, lấy nông dân làm trung tâm.

Hành trình mới của âm nhạc Việt: Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung lan tỏa tinh thần tiếp bước tương lai
Văn hóa - Giải trí

Hành trình mới của âm nhạc Việt: Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung lan tỏa tinh thần tiếp bước tương lai

Văn hóa - Giải trí

 Chẳng ai ngờ, Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ của những bản ballad "lụi tim" như Nhật ký của mẹ - lại bắt tay với Tùng Dương, “quái kiệt” nổi tiếng của dòng nhạc hàn lâm. Không chỉ là một cú bắt tay, đây còn là cú chạm nghệ thuật đầy nội lực, với tinh thần dân tộc làm nền móng và tương lai đất nước làm đích đến.

Mỹ ra điều kiện then chốt để ông Trump ngồi vào bàn 'đàm phán thế kỷ' với 2 Tổng thống Putin, Zelensky
Thế giới

Mỹ ra điều kiện then chốt để ông Trump ngồi vào bàn 'đàm phán thế kỷ' với 2 Tổng thống Putin, Zelensky

Thế giới

Mỹ để ngỏ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa 3 Tổng thống Trump - Zelensky - Putin nếu các bên đạt được đồng thuận về lãnh thổ và ngừng bắn, theo Pravda.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, từng là điểm nóng ma túy, mại dâm chuẩn bị lột xác thành trường học, công viên
Chuyển động Sài Gòn

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, từng là điểm nóng ma túy, mại dâm chuẩn bị lột xác thành trường học, công viên

Chuyển động Sài Gòn

Tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM (quận Bình Tân cũ) đang “lột xác” từng ngày để nhường chỗ cho Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và những mảng xanh công viên đang dần hình thành…

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong 50 ngày, kết quả khiến khán giả bất ngờ
Văn hóa - Giải trí

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình học bơi trong 50 ngày, kết quả khiến khán giả bất ngờ

Văn hóa - Giải trí

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được bố mẹ đầu tư học bơi một cách chuyên nghiệp. 2 bé đã có 50 ngày học bơi và đạt kết quả khiến khán giả ngỡ ngàng.

Đưa AI vào kiểm định chất lượng đại học: Bộ GDĐT nói chỉ hỗ trợ, không thay thế con người
Tin tức

Đưa AI vào kiểm định chất lượng đại học: Bộ GDĐT nói chỉ hỗ trợ, không thay thế con người

Tin tức

Đại diện Bộ GDĐT khẳng định, việc dùng AI vào kiểm định chất lượng đại học chỉ là công cụ hỗ trợ chuyên gia đánh giá và thẩm định đưa ra quyết định có cơ sở, khách quan và tiết kiệm chi phí hơn.

Phó Tổng Giám đốc VTV: Điểm nổi bật trước hết của “V Concert' là tinh thần Việt
Văn hóa - Giải trí

Phó Tổng Giám đốc VTV: Điểm nổi bật trước hết của “V Concert" là tinh thần Việt

Văn hóa - Giải trí

Ông Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc VTV cho biết, điểm nổi bật của "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" trước hết là tinh thần Việt.

HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất
Thể thao

HLV Nguyễn Văn Sỹ chính thức tái xuất

Thể thao

HLV Nguyễn Văn Sỹ trở lại với vai trò thuyền trưởng của CLB Long An tại giải hạng Nhất 2025/2026, mang theo kỳ vọng tái thiết đội bóng miền Tây sau giai đoạn bất ổn.

Không chấp hành nghĩa vụ quân sự và công an: Mức phạt nghiêm khắc từ 5/8/2025
Bạn đọc

Không chấp hành nghĩa vụ quân sự và công an: Mức phạt nghiêm khắc từ 5/8/2025

Bạn đọc

Không tham gia nghĩa vụ quân sự, công an hoặc gian dối để trốn tránh bị phạt lên đến 75 triệu đồng. Đây là một trong những mức phạt nghiêm khắc tại Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 5/8/2025, nhằm xử lý các hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự và công an.

Tin đọc nhiều

1

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

2

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

Phó Chủ tịch Hà Nội: Nghiêm cấm tình trạng lạm dụng yêu cầu bản sao chứng thực khi tiếp nhận hồ sơ

3

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10
30

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

4

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

5

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực