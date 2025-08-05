Chuyển đổi mô hình, thất bại mà không nản-ông tỷ phú truân chuyên

Con hươu chuột, thú móng guốc nhỏ nhất thế giới phát hiện ở tỉnh Quảng Trị mới, dân gọi là con cheo cheo

Trải qua bao sóng gió cuộc đời, đến nay đã ở gần cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ngồi ngẫm nghĩ lại ông Trần Thanh Năm nhận thấy cuộc sống mưu sinh, khát vọng làm giàu của mình trên mảnh đất thuần nông của quê hương thật gian truân, vất vả.

Những lúc thất bại, ông Năm đã nghĩ sẽ buông xuôi tất cả, thế nhưng nhờ nghị lực kiên cường, ông Năm lại đứng lên, vực dậy, làm giàu trên chính đôi bàn tay của mình.

Kể về quá trình vươn lên thoát nghèo của mình, ông Năm cho hay, năm 2003 nhờ chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nuôi trồng thủy sản, ông đã mạnh dạn chuyển đổi 6.000m2 đất trồng lúa sang nuôi tôm sú theo mô hình nuôi công nghiệp.

Nhờ nắm bắt chắc kỹ thuật trong nuôi tôm sú, lứa tôm đầu tiên ông Năm thắng lớn, thu về gần trăm triệu đồng.

Cận cảnh ao nuôi cá trắm đen to bự của gia đình ông Trần Thanh Năm, tỷ phú Ninh Bình. Mô hình nuôi cá trắm đen mà có người ví là nuôi "cá tàu ngầm" của ông Năm ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới. Ảnh: MP.

Gió gì đang thổi khiến dân biển tỉnh Lâm Đồng bắt hải sản ngon, bán giá tốt sau sáp nhập Bình Thuận

Nhân đà thắng lợi, ông Năm dồn hết vốn liếng vào vụ nuôi tôm sau đó, thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, tôm nuôi đến đâu bị chết đến đó.

Nhìn tôm chết hàng loạt, ông Năm không khỏi xót xa, nhiều đêm thức trắng ông Năm lên mạng Internet tìm tòi học tập kỹ thuật mong cứu vớt phần nào nhưng cũng không hạn chế được tình trạng tôm chết.

Cuối cùng, ông tìm ra nguyên nhân tôm chết là do nguồn nước đầu nguồn bị ô nhiễm, khiến tôm bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt. Không chỉ trang trại của ông mà các hộ xung quanh đều rơi vào tình trạng tương tự.



Hàng ngày, ông Trần Thanh Năm, tỷ phú nuôi cá trắm đen ở xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình (mới) dành phần lớn thời gian của mình cho công việc nuôi cá trắm đen. Trong ảnh ông Năm kiểm tra máy cho cá ăn tự động. Ảnh: MP.

Lúa thơm, tôm sạch, gạo ngon định hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Cà Mau mới, sau sáp nhập thành công tỉnh Bạc Liêu

Vụ tôm mất trắng, khiến ông rơi vào tình trạng kiệt quệ. Có những lúc, ông nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Nhưng nghĩ lại thất bại từ đâu phải đứng lên từ đó, ông Năm lại “xốc” lại tinh thần, tiếp tục vận động vợ con tham gia nuôi trồng thủy sản.

Ông được một số người giới thiệu mô hình nuôi cá cho thu nhập cao. Không ngần ngại, ông lại vùi đầu vào tìm tòi kỹ thuật nuôi cá. Khi kiến thức đã tương đối đầy đủ, ông Năm bắt tay vào cải tạo ao nuôi, ông chọn cá mè, cá chép để thử nghiệm.

Thời tiết thuận lợi cộng với kỹ thuật nuôi cá tốt đã giúp ông Năm cho ra “lò” nhiều mẻ cá lớn, mang lại thu nhập cao, cũng từ đây ông mở rộng diện tích nuôi cá lên 3ha. Nuôi cá được mấy năm, nhận thấy đầu ra từ cá mè, cá chép khá thấp, không được bao nhiêu, ông Năm lại chuyển đổi sang nuôi cá vược.

“Vài vụ đầu nuôi cá vược vừa dễ, lại đem lại kinh tế cao nên gia đình tôi rất phấn khởi. Cuối năm 2010, thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh làm 3ha cá vược bị chết.

Đây là tỉnh vừa có biển nước mặn, lại có biển hồ nước ngọt, sau sáp nhập tỉnh Bình Định thành công

Số cá vược chết ước tính đến gần 10 tấn. Cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước, khiến cả nhà đứng ngồi không yên. Xót của nhưng cũng chẳng làm gì để cứu vãn được...”, ông Năm chia sẻ.

Thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nhưng cũng chẳng làm người đàn ông này lùi bước. Ông Năm tiếp tục đầu tư tiền vào cải tạo ao, mở rộng diện tích, với hi vọng sẽ thành công.

Năm 2011, ông lại dồn tiền vào thả cá vược, đen đủi là cuối năm 2011 Nam Định đón đợt rét mạnh đã khiến toàn bộ số cá vược trong ao lần lượt “ra đi”.

Cú vấp ngã lần này đã khiến ông Năm chán nản, vụ cá thất bại đã khiến bao tài sản của ông bay theo mây khói.

Cho cá trắm đen ăn thêm bột tỏi

Thuỷ tổ quan họ Kinh Bắc là ai, làng cổ nào ở Bắc Ninh là đất phát sinh ra quan họ cổ?

Thời gian sau đó, ông Năm lại tìm hiểu mô hình nuôi cá trắm đen, nhận thấy cá trắm đen khỏe, dễ nuôi, sức chống chịu với thời tiết cao, ông Năm lại quyết định chuyển 3ha nuôi cá vược sang nuôi loài cá này.

Không chỉ thả mỗi các trắm đen, ông còn kết hợp thêm cá trắm cỏ và cá chép nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Kỹ thuật tốt, cộng với thời tiết mưa thuận, gió hòa đã giúp đàn cá của ông Năm “lớn nhanh như thổi”, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Năm 2020, ông Năm tăng diện tích nuôi cá trắm đen từ 3ha lên thành 5ha. Đến nay, sau hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản, ông đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm nuôi cá trắm đen.

Đến nay trang trại nuôi cá trắm đen đặc sản to bự của ông Trần Thanh Năm, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình mới, đã cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm, giúp ông Năm vươn lên là hộ giàu có trong vùng.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) đang thực hiện tốt một phong trào quan trọng, sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang thành công

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá trắm đen thành công, ông Năm cho hay, cá trắm đen có sức đề kháng cao, ít bệnh tật, dễ nuôi. Người nuôi cần vệ sinh kỹ ao nuôi, sau mỗi đợt nuôi cần bơm cạn nước cũ, dọn vệ sinh đáy ao, vét bùn đáy chỉ để lại lớp bùn 10 - 15cm. Dùng vôi vãi đều đáy ao để diệt tạp và khử trùng, lượng vôi sử dụng từ 5- 7 kg/100m2.

Tiếp đó, cần phơi đáy ao từ 3 - 6 ngày để diệt sinh vật hại cá và thoát hết các khí độc trong nền đáy ao trước khi lấy nước vào ao…

Cũng theo ông Năm, ao nuôi cần gần nguồn nước, phải đảm bảo nguồn nước ra vào không bị ô nhiễm. Bờ ao chắc chắn, không rò rỉ, thoáng đãng...

Quá trình lấy nước vào ao nên lấy từ từ 0,8m - 1m - 1,2m - 1,5m. Trước khi thả cá kiểm tra các yếu tố môi trường thích hợp mới tiến hành thả cá vào ao để nuôi.

Ngoài ra, nên chọn mua cá giống ở nơi cung cấp có uy tín, cá giống cỡ nhỏ khoảng từ 30 – 50 g/con. Cá giống cỡ lớn khoảng từ 200 – 500 g/con. Cá khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn không bị xây sát, mất nhớt, không bị dị hình, đồng đều về kích thước...

Để chủ động nguồn giống, ông đã dành riêng 4 ao nhỏ (khoảng 1.500m2/ao) để ương cá. Ương khoảng 6 tháng (2-3kg/con) thì chuyển sang ao nuôi cá thương phẩm.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (mới), động lực tăng trưởng mới, sau sáp nhập Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ)

Cũng theo ông Năm, cá trắm đen hay bị các bệnh do vi khuẩn, vi rút gây ra, nên cần phòng bệnh cho cá bằng cách sử dụng thuốc Tiên Đắc (bột tỏi) trộn vào thức ăn với liều lượng 1g thuốc/5 kg cá/ngày cho cá ăn liên tục trong 3 - 6 ngày.

Khi thời tiết thay đổi, cá có biểu hiện giảm ăn, nổi đầu, phải có biện pháp xử lý kịp thời…

Để giảm bớt sức lao động, đến nay trang trại của ông Năm đã lắp đặt máy cho ăn cá tự động. Chỉ việc cho cám vào máy, điều chỉnh tốc độ cho ăn là máy nhả cám theo tỉ lệ đã được thiết lập trước đó...

Tính đến nay, với diện tích 5ha mỗi năm ông Trần Thanh Năm xuất ra thị trường hơn 100 tấn cá trắm thương phẩm, cho thu nhập gần 2 tỷ đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương, hơn 10 lao động thời vụ.