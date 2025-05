Bằng mô hình liên kết với nông dân trồng nha đam, sản phẩm chế biến đạt chứng nhận Kosher – tiêu chuẩn quốc tế khắt khe của người Do Thái, Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm, thuộc GC Food Group) cây nha đam Ninh Thuận đang trở thành cây trồng chủ lực, giúp nhiều hộ nông dân có thu nhập ổn định và làm giàu.



Nông dân tích cực liên kết với doanh nghiệp trồng nha đam

Những ngày này, nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang tất bật thu hoạch lá nha đam do nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Giá thu mua lá nha đam tươi cũng được thương lái trả cao hơn so với năm trước.

Một số nông dân trồng nha đam tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, giá nha đam bán cho thương lái hiện đạt 1.700 - 2.000 đồng/kg; còn nếu trồng thưa, chăm cho cây mập mạp, lá dày thịt thì có thể cắt bán cho thương lái các tỉnh với giá cao hơn, từ 2.500 - 2.800 đồng/kg để chế biến nước giải khát.

Bà Trương Thị Phượng, người dân ở phường Văn Hải (TP. Phan Rang - Tháp Chàm) cho biết, gia đình bà trồng cây nha đam từ hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, trước kia nha đam thu hoạch xong chủ yếu bán cho thương lái nhỏ lẻ, vì thế thu nhập cũng lên xuống thất thường và lắm lúc khó bán.

Bà Phượng là một trong những nông dân sớm tham gia liên kết trồng cây nha đam cùng với Công ty CP Cánh Đồng Việt (VietFarm - đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần thực phẩm GC Food).

Nha đam trồng tại Ninh Thuận cho lá dày thịt, mọng nước, thơm nhẹ, ít xơ, được thị trường ưa chuộng cả trong nước và xuất khẩu. Trong ảnh: Bà Trương Thị Phượng ở phường Văn Hải (TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) liên kết trồng cây nha đam để cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Không chỉ trồng nha đam trên diện tích của gia đình, bà Phượng còn đứng ra tổ chức cho các hộ dân xung quanh trồng cây nha đam để cung cấp cho nhà máy. Năm 2023, tổng diện tích trong tổ liên kết của bà Phượng đạt hơn 8ha, mỗi tháng cho thu hoạch từ 250-300 tấn lá.

Nếu chăm sóc tốt, một sào nha đam có thể cho năng suất từ 5 - 7 tấn/đợt thu, có thể thu hoạch từ 10 - 11 đợt/năm. Với giá bán nha đam như hiện nay, nông dân có thể thu lãi hơn 4 triệu đồng/sào/lứa sau khi trừ chi phí đầu tư phân bón, điện, nước,... Tính ra một năm, bà con lời khoảng 40 - 50 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng đậu, bắp...

Tại huyện Tuy An, mô hình thí điểm liên kết sản xuất cây nha đam đang được triển khai trên diện tích 2ha, trong đó HTX Nông nghiệp An Hòa Hải liên kết với Công ty Cánh Đồng Việt (VietFarm) trồng nha đam trên diện tích 1ha tại thôn Phước Đồng. Bên cạnh đó, hộ gia đình ông Bùi Xuân Cường cũng đang liên kết trồng 1 ha tại xã An Nghiệp.







Mô hình trồng cây nha đam của HTX Nông nghiệp An Hoà Hải tại thôn Phước Đồng, xã An Hoà Hải (huyện Tuy An). Ảnh: Ngọc Hân.

Công ty VietFarm cung ứng toàn bộ cây giống nha đam F1 và bố trí kỹ thuât viên trực tiếp hướng dẫn cho các thành viên tham gia mô hình về phương pháp, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây nha đam. Đồng thời, VietFarm cũng ký cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cây nha đam do HTX Nông nghiệp An Hòa Hải và gia đình ông Cường sản xuất.

Với đầu ra thuận lợi như vậy, tỉnh Ninh Thuận đang dự kiến tăng diện tích trồng cây nha đam ở huyện Tuy An lên 10ha, đồng thời khảo sát, nhân rộng diện tích sản xuất cây nha đam trong những năm tiếp theo để hình thành vùng nguyên liệu cây nha đam của tỉnh, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của những vùng đất cát, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.



Theo tìm hiểu của Dân Việt, tỉnh Ninh Thuận đã xác định cây nha đam là một trong 12 sản phẩm nông nghiệp đặc thù. Và theo quy hoạch, đến năm 2030, diện tích trồng nha đam của tỉnh này sẽ đạt trên 500ha.

Nhân viên Công ty CP Cánh Đồng Việt (VietFarm) sơ chế lá nha đam trước khi đưa vào chế biến. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nói về quá trình xây dựng nhà máy chế biến nha đam giữa vùng “sa mạc” chỉ có nắng, gió, cát hơn 10 năm trước, ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch HĐQT GC Food Group, công ty mẹ của VietFarm kể: Sau nhiều lần khảo sát, chúng tôi xác định khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận là những nơi phù hợp để hình thành vùng nguyên liệu lớn nên đã quyết định xây dựng nhà máy. Cây nha đam vốn được nông dân địa phương trồng từ lâu, nhưng trồng tự phát và không theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào.

Công ty đã hướng dẫn người dân áp dụng quy trình kỹ thuật, công nghệ cao để xây dựng vùng trồng sạch bệnh, năng suất cao theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả, đến nay hàng ngàn nông dân địa phương đã hợp tác với nhà máy, tạo vùng trồng nguyên liệu chất lượng cao cung ứng cho nhà máy. Đơn cử, tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm đang có hơn 200 nông dân và hợp tác xã liên kết với VietFarm, tạo nguồn thu nhập ổn định.



Sản phẩm nha đam sau chế biến được đưa qua khâu dán nhãn, đóng gói. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Thương lái sẽ thu mua lá nha đam tại vườn của nông dân và các HTX liên kết, sau đó chuyển lên xe tải chở về nhà máy. Giá thu mua tại nhà máy của VietFarm trong năm trung bình khoảng 3.500 đồng/kg" - ông Thứ chia sẻ thông tin với Dân Việt.

Đáng chú ý, mới đây VietFarm đã trở thành nhà sản xuất nha đam hàng đầu Việt Nam đạt chứng nhận Kosher – một trong những tiêu chuẩn thực phẩm nghiêm ngặt và uy tín nhất thế giới theo luật Kashrut của người Do Thái, trong đó quy định chặt chẽ về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, đóng gói và bảo quản.

Chứng nhận này được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp mở rộng thêm cơ hội xuất khẩu nha đam Ninh Thuận vào các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Australia, Hàn Quốc và khu vực Trung Đông.

Ngoài 2 sản phẩm chủ lực là nha đam và thạch dừa, GC Food đang sản xuất và cung ứng trái cây tươi thượng hạng là dưa lưới, được sản xuất theo hướng hữu cơ. Mục tiêu dài hạn của VietFarm là sẽ trở thành nhà sản xuất nha đam lớn nhất Đông Nam Á, hướng tới vùng nguyên liệu lên đến 1.000ha.

Năm ngoái, GC Food đạt doanh thu thuần 578,7 tỉ đồng, lợi nhuận 64 tỉ đồng; tăng lần lượt 22% và 240% so với năm trước.

Về kết quả kinh doanh quý I/2025, ông Nguyễn Văn Thứ cho biết, doanh thu của công ty đạt gần 150 tỉ đồng, lợi nhuận 29 tỉ đồng, tăng lần lượt 24% và 200% so với cùng kỳ 2024.

Năm 2025, GC Food đặt kế hoạch doanh thu hơn 716 tỉ đồng, tăng gần 24% so với thực hiện 2024. Mục tiêu lãi sau thuế gần 90 tỉ đồng, tăng gần 41% so với năm trước.