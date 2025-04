Tiết Thanh minh, loài hoa này bỗng chốc như đám mây đùn lên phía chân trời, bồng bềnh, tím biếc, tỏa mùi hương thoang thoảng, đánh động lòng người.

Sự hiện diện của loài hoa này báo hiệu mùa xuân sắp cạn ngày và mùa hè nóng bỏng đã đến: Hoa xoan.

Những người già ngước lên nhìn hoa và than thở: Mùa hoa xuân sắp kết thúc, mùa hè sắp tới rồi. Hoa xoan là một trong loài hoa báo hiệu mưa hạt mùa mùa hè sắp đến rồi.

Loài hoa ngọt ngào của tuổi thơ

Trên con đường hành hương về quê, tảo mộ, không ít người đã ngẩn ngơ với loài hoa dân dã rất đỗi bình thường nhưng lại len lỏi tới từng ngõ ngách của làng quê xứ Bắc, in hằn trong ký ức tuổi thơ của rất nhiều người.

Loài hoa nay vốn rất bình thường nhưng đối với những người con xa quê trở về, nhìn thấy hoa là thấy xao xuyến, thấy ngọt ngào, thấy dâng lên những ký ức ngân ngấn về một tuổi thơ bên mẹ cha đầy bình yên và ấm áp.

Loài hoa này ở thành phố ít khi thấy, nhưng ở quê, bất cứ chỗ nào có đất trống, đều thấy sự có mặt của chúng.

Hàng năm vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, những bông hoa oải hương nhỏ nở trên cành cây xoan, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp độc đáo vào tiết Thanh minh tươi đẹp.

Tán lá xanh như chiếc ô lớn nhường chỗ cho những chùm hoa oải hương trĩu nặng. Nhìn từ xa, trông hoa xoan giống như một đám mây màu tím đang trôi nhẹ nhàng, rất thanh thoát, lại giống như đám sương mù màu tím mờ mịt, vô cùng phù hợp với tiết trời còn ẩm ướt của mùa xuân sót lại.

Như những đám mây tím kéo dài đến tận mùa hè.

Một cơn gió thoảng qua, những bông hoa rơi xuống đất, giống như một tấm chăn mỏng màu tím khiến người ta muốn nằm lên.

Loài hoa này có mùi thơm khá nồng nàn, với nhiều người là mùi hắc khó ngửi nếu ngửi gần, nhưng hương thơm dân dã của nó trong trẻo, mạnh mẽ và sảng khoái, lan tỏa trong hơi ẩm của mùa xuân tạo thành mùi thơm tuyệt vời.

Vì màu sắc và mùi hương, nhiều nước gọi loài hoa này gắn với cái tên "Lilac" - tử đinh hương như Cape Lilac, Indian Lilac, Persian Lilac...

Vào tháng 5, cây xoan cho ra những quả màu xanh, tròn và trông rất giống quả chà là. Chim chào mào đậu đầy cây để ăn quả xoan, cãi nhau ỏm tỏi cho ngày xuân càng thêm sôi động.

Vào mùa thu, khi xoan rụng hết lá, chỉ trơ cành khẳng khiu thì những chùm quả vẫn bám trụ, vàng tươi rực rỡ, đến khi vỏ quả khô khốc, bám dính vào hạt, quả xoan vẫn không rời cành.

Nó chờ những chú chim chào mào đến ăn quả và mang hạt đi gieo ở khắp mọi nơi, lan tỏa sự hữu dụng của mình đến muôn nơi. Đây chính là đặc tính và sự tận tụy của cây xoan mà con người phải học tập.

Cũng giống như nhiều đứa trẻ, tôi đã từng thèm thuồng ăn những quả xoan này để rồi cảm nhận vị đắng chưa từng có trong đời. Đắng đến mức nôn thốc, đến mức nước mắt tuôn như mưa.

Cũng may vì quả đắng quá không ăn được nên tôi thoát nạn, vì loại quả này có độc khá mạnh. Tên khoa học của nó là Melia azedarach, trong đó "azedarac" cũng có nghĩa là "độc".

Nhiều bộ phận của cây xoan có độc, bao gồm cả hạt bên trong quả của cây. Nó cũng có biệt danh là "cây đắng". Nhưng dù có đắng bao nhiêu, loài cây này vẫn mang lại nhiều "vị ngọt" cho đời sống con người.

Hoa xoan, quả xoan, gỗ xoan chính là những đồ chơi đầu tiên trong đời của nhiều đứa trẻ thôn quê. Chúng tôi thường dùng quả xoan để ném nhau, chơi đồ hàng, làm những gánh quả nặng trĩu đi "buôn bán".

Quả xoan cũng là những viên đạn của súng cao su để trêu chọc lẫn nhau, thậm chí để bắn tổ chim, tổ ong của lũ trẻ trai nghịch ngợm.

Đối với các cô gái nhỏ, khi quả xoan chín nẫu, bỏ đi tấm vỏ bên ngoài, những hạt xoan cứng như đá có thể xâu thành chuỗi vòng tay, vòng cổ, làm rèm cửa sổ rất đẹp đẽ.

Những chiếc xe gỗ, xếp gỗ, các con vật bằng gỗ của chúng tôi cũng thường được cha mẹ làm cho bằng gỗ xoan. Lớn lên, chúng tôi dùng nhà gỗ xoan, tủ gỗ xoan, giường gõ xoan...

Quả xoan độc còn được đun làm nước gội đầu để diệt chấy, tương tự như hạt na. Không ít đứa trẻ cũng từng trải qua việc "sát sinh" này trong cuộc đời mình.

Thậm chí, trong y học cổ truyền, quả xoan dù có độc nhưng cũng có thể dùng làm thuốc và có tác dụng an gan, thúc đẩy lưu thông khí, giảm đau, giệt giun và xua đuổi côn trùng.

Đương nhiên, để sử dụng quả xoan như một vị thuốc cần có sự kê đơn của bác sĩ, không thể tự ý sử dụng được.

Có thể thấy, cây xoan hiện diện trong mọi hoạt động của đời sống người dân quê, từ khi bé đến lớn, thân thương và gắn bó vô cùng.



Ngôn ngữ hoa của loài hoa xoan

Loài hoa này giản dị và chân phương, ít ai biết ngôn ngữ hoa của nó lại tuyệt đẹp, phong phú. Là một loài thực vật độc đáo, ngôn ngữ hoa và ý nghĩa biểu tượng của loài phản ánh sự hiểu biết và kỳ vọng của con người về cuộc sống.

Dưới đây là ngôn ngữ hoa chính và ý nghĩa tượng trưng của hoa xoan:

- Giải phóng tinh thần và sự quyết tâm‌: Ngôn ngữ hoa của hoa xoan phản ánh giá trị hoa độc đáo của nó. Hoa của nó tỏa ra mùi hương thơm ngát, tượng trưng cho sự kiên trì và lòng dũng cảm của con người khi đối mặt với khó khăn.

- Nụ cười ấm áp‌: Loài hoa này cũng tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc trong cuộc sống. Duy trì một tâm trí lạc quan và cởi mở có thể mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn cho mọi người.

- Nhìn vào khoảng cách‌: Ngôn ngữ hoa của hoa xoan cũng bao gồm việc nhìn vào khoảng cách, tượng trưng cho nỗi nhớ về những người thân ở xa và khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Nhớ người thân‌: Loài hoa này còn tượng trưng cho một loại nỗi nhớ nhung người thân, thể hiện một loại nỗi nhớ nhung và nỗi buồn thoang thoảng.

- Hy vọng và hạnh phúc trong cuộc sống‌: Hoa xoan tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc trong cuộc sống. Duy trì một tâm trí lạc quan và cởi mở có thể mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn cho mọi người.

Ngôn ngữ hoa và ý nghĩa tượng trưng này không chỉ phản ánh tình yêu của mọi người dành cho hoa xoan mà còn phản ánh khát vọng và theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn của con người.

Cho dù đang đối mặt với những khó khăn của cuộc sống hay tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, loài hoa này đã trở thành phương tiện quan trọng để mọi người thể hiện cảm xúc và kỳ vọng của mình bằng vẻ đẹp và ý nghĩa độc đáo của chúng.

Ý nghĩa phong thủy của loài hoa xoan

Cây xoan gắn bó với đời sống người dân từ rất lâu đời và được coi là biểu tượng của sự may mắn. Vào thời xưa, cây xoan được coi là cây thiêng, tượng trưng cho sự trường thọ, phước lành và thịnh vượng.

Lá cây xoan có màu xanh đậm, tượng trưng cho sức sống và sự mạnh mẽ. Quả của nó chua và đắng, tượng trưng cho khả năng vượt qua khó khăn và thử thách.

Thân cây xoan thẳng và thẳng đứng, tượng trưng cho sự vững chắc và ổn định. Vì vậy, cây xoan được coi là biểu tượng của sự may mắn và năng lượng ổn định trong phong thủy.

Theo lý thuyết phong thủy, vị trí và hướng của cây xoan trong nhà có tác động quan trọng đến vận may và hạnh phúc của gia chủ, mang lại năng lượng tích cực và tăng thêm may mắn cũng như sự giàu có. Do đó, không ít mọi người trồng cây xoan trong nhà làm cây phong thủy.

Theo đó, cây xoan thích hợp để đặt ở những nơi như phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng học. Nó có thể mang lại năng lượng tích cực và sự thịnh vượng. Đồng thời, cây xoan cũng có thể tăng cường sức khỏe và tinh thần cho con người.

Đặt cây xoan trong văn phòng hoặc khu vực làm việc có thể cải thiện cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và tích lũy của cải.

Tuy nhiên, cần lưu ý thân cây xoan phải thẳng, tránh uốn cong hoặc xoắn quá mức để duy trì năng lượng ổn định và vững chắc.

Ngoài ra, cây xoan nên được đặt ở nơi sáng sủa, thông gió tốt để đảm bảo cây nhận được nhiều ánh sáng mặt trời và không khí trong lành.

Loài hoa bình dị này có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta chưa từng biết đến mặc dù chúng ta đã yêu nó từ thuở thiếu niên non trẻ ấy!