Nhiều người lựa chọn cây cảnh trầu bà để trồng trong nhà vì chúng xanh tươi quanh năm, phát triển mạnh trong bóng râm và dễ chăm sóc.

Nhưng nhìn mãi nhưng chiếc lá thật buồn chán. Hiện nay, cây cảnh này mới là lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ: Sen cạn.



Cây cảnh này có những dây leo mềm mại, có thể tạo dàn cho chúng leo theo ý muốn của bạn. Chúng có thể tạo ra những tấm rèm cực kỳ xanh mát và tươi đẹp ở ban công nhà bạn.

Sen cạn có những chiếc lá xanh tròn xoe màu ngọc bích rất đẹp. Lá sen cạn giống như những chiếc lá sen mini, đồng thời cũng giống như lá của cây rau má hay cây cỏ đồng tiền, xanh tươi quanh năm.

Nhưng hoa sen cạn không giống với hoa sen mà giống với hoa bìm bìm hơn. Nụ hoa có 1 chiếc cánh nhỏ, giống như chú bướm nhỏ đang xòe cánh bay, mang đến cho con người một vẻ đẹp sống động.



Hơn nữa, hoa có màu sắc tươi sáng và đa dạng, đỏ, cam, vàng, trắng, tím hoặc pha trộn nhiều màu. Trồng cây cảnh này trong nhà bạn có rèm xanh sống động, như có ngàn bướm bay chấp chới, rất đẹp mắt, đáng yêu.

Cây cảnh này ưa khí hậu ôn hòa và không chịu được thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng. Nhiệt độ thích hợp là 18 đến 24 độ C.

Đặc điểm của cây cảnh sen cạn

Sen cạn hay còn gọi là hoa Nasturtium, có tên khoa học là Tropaeolum majusL, thuộc họ thực vật Tropaeolaceae. Cây còn có nhiều tên gọi hấp dẫn khác như cây sen đất, hà diệp liên, hạn hà thảo, bông nho đỏ.



Khi mới phát hiện tại Peru, loài hoa chỉ có một màu đỏ duy nhất nên còn được gọi là "hoa màu máu", nhưng sau một thời gian cây được nhân giống và hiện tại có nhiều màu sắc phong phú.

Cây cảnh này là loài cây thân thảo sống lâu năm, dạng thân leo hoặc thân bò, thuộc lớp thực vật hai lá mầm, họ Cải xoong và chi Cải xoong. Chiều cao cây là 30cm-70cm.

Toàn bộ cây thanh thoát và rộng rãi, với những chiếc lá hình khiên tròn duyên dáng, trông giống như hoa sen bát. Các gân lá tỏa ra từ cuống lá, thân cây mềm mại và duyên dáng.



Cây cảnh này thường được trồng như một loại hoa hàng năm. Ảnh minh họa Toutiao

Những bông hoa hình kèn trông rất quyến rũ, giống như những chú bướm đang bay. Màu sắc tuyệt đẹp, hoa và lá cũng đẹp, có giá trị trang trí cao. Và thời gian ra hoa của nó tương đối dài.

Cây cảnh này thường được trồng như một loại hoa hàng năm hoặc hai năm một lần. Trong điều kiện môi trường thích hợp, cây có thể nở hoa quanh năm.

Một bông hoa có thể tươi trong 8-9 ngày và toàn bộ cây có thể nở hàng chục bông hoa cùng một lúc. Nếu điều kiện thích hợp, cây có thể nở hoa quanh năm. Quả lớn chứa 3 hạt.



Cây có thể chịu được nhiệt độ ngắn hạn là 0℃​​, ưa môi trường ấm áp và ẩm ướt. Nhiệt độ mùa đông trên 10℃ là cây cảnh có thể sống sót.

Ý nghĩa của cây cảnh sen cạn

Ngôn ngữ hoa

Ngôn ngữ hoa sen cạn rất phong phú và ý nghĩa. Ngôn ngữ đầu tiên là chủ nghĩa yêu nước, hàm ý lòng yêu nước.

Ngôn ngữ thứ hai của loài hoa là tình yêu có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng bạn lại đãng trí, nghĩa là bạn không chú ý đến tình yêu. Tương tự thời gian ra hoa của cây cảnh tương đối dài nhưng lại không được chú ý nhiều.



Màu sắc của hoa cải xoong là đỏ rực, nóng bỏng, vàng và ấm áp. Những bông hoa tụ lại với nhau như những người yêu nhau đang ôm nhau, vì vậy chúng thường được coi là biểu tượng của tình yêu.

Ngôn ngữ thứ 3 của sen cạn là "thuận theo dòng chảy", có nghĩa là bằng lòng với mọi chuyện xảy ra và không tìm kiếm thành công. Ngoài ra, ngôn ngữ của hoa là tình yêu nồng cháy, hạnh phúc, niềm vui...

Ngôn ngữ thứ 4 của loài hoa này là tự do: Hoa sen cạn có hình dáng giống như những chú chim đang bay, mang lại cho con người cảm giác được bay lượn tự do, và do đó cũng tượng trưng cho khát vọng tự do.



Ngôn ngữ thứ 4 là nồng nhiệt và không kiềm chế: Màu sắc của hoa sen cạn nồng nhiệt và đầy đam mê.

Người ta thường ca ngợi cây cảnh này như một vũ công trong ngọn lửa, tượng trưng cho niềm đam mê và tình yêu cuộc sống.

Hoa sen cạn mang đặc tính thích nghi với mọi loại đất đai khác nhau, hoa có khả năng phát triển mạnh mẽ, xanh tươi và cho hoa suốt bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông.

Với những đặc điểm này nên con người cho rằng hoa chính là biểu tượng của sức mạnh, sự chiến thắng, may mắn và thành công.



Ý nghĩa phong thủy

Cây cảnh này thường nở hoa màu đỏ và vàng, có thể mang đến may mắn, bình an. Những bông hoa tươi thắm mang ý nghĩa cầu chúc cho gia chủ luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.

Dựa theo quy luật phong thuỷ ngũ hành thì hoa sen cạn có màu đỏ tương sinh với mệnh Hoả và hoa màu vàng tương sinh với mệnh Kim, do đó cây rất phù hợp với người mệnh Hỏa, Kim, Thổ.

Chữa bệnh và làm món ăn



Trong Đông y, từ hoa đến lá sen cạn đều đóng góp rất nhiều bài thuốc quý. Có tính mát, vị cay nhẹ, hơi chua, sen cạn có khả năng trị ho, cầm máu, thanh nhiệt, giải độc, điều kinh, nhuận trường, lợi tiểu, chữa ho do cảm lạnh, chữa rụng tóc…

Hoa và lá sen cạn có thể dùng làm rau ăn kèm, salad hoặc nấu súp, hầm cùng khoai tây,…

Nụ hoa và quả có vị gần giống với cải xoong thường được dùng ngâm giấm để làm gia vị. Hoa có màu sắc rực rỡ còn dùng để trang trí cho món ăn thêm phần sinh động.



Hoa có màu sắc rực rỡ còn dùng để trang trí cho món ăn thêm phần sinh động. Ảnh minh họa gardenerspath

Hoa sen cạn có mùi hương đặc trưng, chúng có tác dụng xua đuổi các loài côn trùng có hại hiệu quả như ruồi, muỗi, gián.

Vì vậy, trồng cây trong vườn nhà vừa mang lại công dụng làm đẹp không gian vừa xua đuổi côn trùng đem lại không khí trong lành, thoáng mát.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh sen cạn

Cây cải xoong có hình dáng cây thanh thoát, duyên dáng, lá tròn tươi đẹp, thân cây mềm mại và hoa thanh thoát.



Nếu bạn trồng một vài chậu cây này ở nhà, lá sẽ tươi tốt và hoa sẽ rất đẹp, trông rất thanh lịch và quyến rũ. Nhìn chung, cây này có ít bệnh tật và sâu bệnh.

Cây cảnh này phát triển nhanh và mạnh mẽ. Nếu bạn trồng một ít trong sân nhà, nó sẽ phát triển thành một mảng lớn, tươi tốt và ngày càng xanh tươi hơn qua mỗi năm.

Giống như rau má, cây cảnh sen cạn sinh sôi và phát tán khắp mọi nơi, nhưng hoa của nó đặc biệt đẹp và là lựa chọn lý tưởng để trồng một chậu cây này trên ban công.



Cây cảnh này ưa môi trường phát triển có đủ ánh sáng. Ảnh minh họa plantmaster

Để chăm sóc cây cảnh này tốt hơn vào mùa xuân, bạn cần lưu ý:

1. Ánh sáng

Cây cảnh này ưa môi trường phát triển có đủ ánh sáng. Nếu để cây ở nơi tối trong thời gian dài, thiếu ánh sáng rất dễ gây ra các hiện tượng như cành lá phát triển quá mức, màu lá xỉn, ít hoa, màu hoa nhạt, làm giảm đáng kể giá trị làm cảnh của cây.

Do đó, khi chăm sóc cây vào mùa xuân, cần đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng trong nhà và cố gắng để cây nhận được nhiều ánh nắng mặt trời nhất có thể.





Ảnh minh họa houseplantcentral

Ánh sáng đầy đủ không chỉ thúc đẩy quá trình quang hợp và phân hóa nụ hoa của cây cảnh mà còn tích lũy chất dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng cho cây, từ đó thúc đẩy cây sinh trưởng khỏe mạnh hơn, ra hoa đẹp hơn.

Bạn có thể xoay chậu hoa thường xuyên để đảm bảo chậu nhận được ánh sáng đều, từ đó đảm bảo cây phát triển đều hơn.

Khi ánh sáng mặt trời gay gắt hơn vào cuối mùa xuân, bạn nên cố gắng tránh ánh sáng mạnh trực tiếp và nên cung cấp cho cây ánh sáng tán xạ sáng.



Ảnh minh họa Toutiao

2. Đất không nên quá khô

Cây cảnh này ưa môi trường ẩm ướt, nhưng cũng sợ ngập úng, vì ngập úng lâu ngày sẽ dễ làm thối rễ.

Nếu đất quá khô, lá cây sen cạn sẽ dễ chuyển sang màu vàng. Vậy bạn tưới nước cho cây cải xoong như thế nào?

Khi tưới nước cho cây cải xoong vào tháng 4, đừng để đất quá khô. Bạn có thể đợi cho đến khi đất chuyển sang màu trắng rồi mới tưới nước thật kỹ. Không để nước đọng lại trong nồi.



Thời gian ra hoa của cây cảnh này rất dài. Ảnh minh họa Toutiao

Nếu cây cảnh được trồng trong nhà và thông gió kém, cần phải giảm tần suất tưới nước. Bạn có thể đợi cho đến khi đất ở độ sâu dưới 3 cm khô hẳn trước khi tưới nước kỹ.

Đối với cây sen cạn trồng trong nhà, cần quản lý thông gió tốt để tránh nhiệt độ và độ ẩm cao gây ra bệnh tật và sâu bệnh cho cây cải xoong.

3. Bón phân trong thời kỳ ra hoa

Thời gian ra hoa của cây cảnh này rất dài, nụ hoa xuất hiện liên tục nên cần bón phân trong thời gian cây ra hoa.



Hương vị khá ngon. Ảnh minh họa gardenerspath

Nếu thiếu phân bón, nụ hoa của cây sen cạn sẽ không phát triển dễ dàng và không dễ nở hoa. Ngoài ra, nếu cây không nở hoa đẹp thì nó cũng sẽ không tạo ra nhiều hạt.

Do đó, cây cảnh sen cạn cũng cần được bón phân trong thời kỳ ra hoa. Vậy nên bón phân như thế nào trong thời kỳ ra hoa?

Không nên bón quá nhiều phân đạm cho cây cải xoong trong thời kỳ ra hoa để tránh cây ra hoa ít và màu hoa nhạt hơn.



Khi trồng cây trong nhà, không nên sử dụng phân hữu cơ. Ảnh minh họa Toutiao

Đối với cây sen cạn trồng ngoài trời, chúng ta có thể sử dụng phân hữu cơ phân hủy như nước phân bón bánh phân hủy hoặc nước phân gà phân hủy.

Cách bón phân này có thể giúp nụ hoa sen cạn phát triển nhanh và nở hoa khắp các cành.

Khi trồng cây trong nhà, không nên sử dụng phân hữu cơ đã phân hủy, vì sử dụng phân hữu cơ đã phân hủy sẽ dễ khiến ruồi đen nhỏ xuất hiện và còn khiến căn phòng có mùi hôi.

Do đó, bạn có thể sử dụng kali dihydrogen phosphate khi bón phân, tức là bón kali dihydrogen phosphate 0,2% 10 đến 15 ngày một lần, có thể khiến cây cảnh nở hoa đầy chậu.

4. Lắp đặt giàn giáo

Sen cạn leo rất khỏe nên muốn cây cảnh ngay ngắn, đẹp đẽ, chúng ta phải bắc giàn cho chúng.

Nếu chúng ta muốn làm khung cho cây cảnh thì có thể mua trực tiếp giá đỡ. Điều này sẽ giúp bạn đỡ mất công và trông cũng đẹp hơn.



Bạn có thích cây cảnh này không? Nếu thích hãy trồng cho mình 1 vài chậu nhé!

Đối với những người yêu hoa có dây kẽm ở nhà và thích tự tay làm mọi thứ, họ có thể tự làm giá đỡ cho mình.

Bạn hãy tạo hình mình thích rồi bắc các ngọn sen cạn cho chúng leo theo cách bạn muốn.

