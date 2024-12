Loại rau có vitamin C gấp 50 lần cà rốt, giá rẻ, giòn ngọt, xào nấu gì cũng ngon miệng

Mùa đông có rất nhiều loại rau vào mùa, được bày bán như bắp cải, củ cải, rau cải bó xôi, su hào, cần tây... Ngoài su hào, bắp cải còn có loại rau khác có thể ăn thoải mái vào mùa đông là quả su su.

Su su vừa là loại quả vừa là loại rau bổ dưỡng, có màu xanh nhạt, hình trứng, trông giống như hai bàn tay chắp vào nhau.

Loại rau này rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng vitamin C trong su su cao gấp 50 lần cà rốt. Cụ thể 100 gam su su có đến 220 mg vitamin C, trong khi cà rốt chỉ có khoảng 5 mg vitamin C trên 100 gam.

Loại rau này rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng vitamin C trong su su cao gấp 50 lần cà rốt.

Ngoài ra, loại rau này còn rất nhiều khoáng chất khác bổ dưỡng cho sức khỏe. Vào mùa đông, khả năng miễn dịch của con người còn thấp, đặc biệt là ở người lớn tuổi nên việc nâng cao khả năng miễn dịch của họ là rất quan trọng.

Điều này giúp mọi người có thể chống chọi với mùa đông lạnh giá, tăng cường sức đề kháng với bệnh tật, bảo vệ các bệnh về tim mạch, mạch máu não…

Món ăn gợi ý: Su su xào cà rốt nấm

Nguyên liệu: Su su, trứng, mộc nhĩ, cà rốt

Cách làm:

- Chuẩn bị su su và cà rốt, rửa sạch, cắt lát riêng để sử dụng sau. Trứng luộc, bóc vỏ, cắt làm 2 hoặc 4 meensg.

- Chuẩn bị một lượng mộc nhĩ vừa đủ, ngâm nở rồi xé thành từng miếng nhỏ.

- Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi cắt lát vào xào thơm rồi cho su su, cà rốt và mộc nhĩ vào xào.

- Cuối cùng thêm trứng luộc và muối vào rồi xào đều.

Món ăn gợi ý: Su su xào trứng

Nguyên liệu: Su su, trứng, tỏi băm, ớt cay

Cách làm:

- Chuẩn bị su su, rửa sạch, gọt vỏ, loại bỏ cùi rồi cắt thành từng lát mỏng đều.

- Chuẩn bị 2 quả trứng cho vào tô, đánh tan rồi đặt sang một bên. Có thể thêm vài giọt giấm để trứng khi chiên nhanh bông xốp và không có mùi tanh.

- Cho thêm dầu vào chảo. Khi dầu nóng, cho nước trứng vào, chiên thành từng miếng lớn và để sang một bên.

- Cho dầu vào chảo đun nóng lại, cho tỏi và ớt băm vào xào thơm rồi cho su su vào xào. Sau đó cho trứng, rượu nấu, tiêu, dầu hào và muối vào xào đều.

Món ăn gợi ý: Súp su su

Nguyên liệu: Su su, khoai lang, hạt sen, mơ, vỏ quýt, thịt lườn hoặc thịt nạc

Cách làm:

- Mua su su nên chọn quả nhỏ, gọt vỏ, bỏ ruột rồi cắt thành từng khoanh tròn dày hoặc cắt thành từng miếng vừa ăn.

- Chuẩn bị hạt sen, mơ, vỏ quýt rồi rửa sạch. Ngâm trong nước ấm trong 10 phút.

- Xương sườn hoặc thịt cho vào nồi nước lạnh, thêm chút rượu trắng nồng độ cao để khử mùi tanh, đun sôi để chần qua rồi vớt ra và rửa sạch.

- Cho tất cả nguyên liệu vào nồi và thêm lượng nước thích hợp. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ đun trong 1 giờ, sau đó thêm muối cho vừa ăn.

Món ăn gợi ý: Su su trộn

Nguyên liệu: Su su, tỏi, ớt cay

Cách làm:

- Su su rửa sạch, gọt vỏ, bỏ ruột va cắt thành từng lát mỏng. Nếu thích ăn sợi, bạn cũng có thể cắt thành từng sợi mỏng.

- Cho nước vào nồi đun sôi, cho chút muối và dầu ăn rồi cho su su thái sợi vào chần, như vậy rau sẽ xanh hơn.

- Sau khi chần xong, vớt rau cho vào nước lạnh, điều này giúp rau xanh hơn, sau đó vớt rau ra cho vào tô.

- Sau đó cho tỏi băm, ớt cay thái nhỏ vào, dội dầu nóng lên trên cho dậy mùi thơm, thêm nước tương nhạt, giấm, muối, nước cốt gà, dầu mè, một ít dầu đỏ vào, khuấy đều.

Trên đây là 4 cách chế biến loại rau ngon này. Thời tiết se lạnh, bạn có thể ăn món này vài lần một tuầ, nó có rất nhiều lợi ích cho cơ thể.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)