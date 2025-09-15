Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon

Theo dinh dưỡng học cổ truyền, măng là loại rau có vị ngọt hơi đắng, tính hơi hàn, có công dụng hóa đàm hạ khí, thanh nhiệt trừ phiền, tiêu thực giải độc, thông lợi nhị tiện.

Loại rau này thường được dùng để làm thức ăn và làm thuốc cho những người bị cảm mạo phong nhiệt, ho do phế nhiệt có nhiều đờm vàng.

Măng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, loại rau này có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ, chất đạm, chất bột đường, axit amin, chất khoáng, chất béo, đường, muối vô cơ.

Từ loại rau này có thể chế biến nhiều món ngon khác nhau, trong đó có món măng muối chua được nhiều người yêu thích. Dân Việt hướng dẫn cách làm măng muối chua như sau:

Nguyên liệu làm món măng muối chua:

- Măng tươi: 3 cái

- Tỏi : 6 củ

- Ớt: 7 quả

- Muối: 3 thìa

- Dấm: 200ml

- Đường: 2 thìa

Cách làm măng muối chua:

- Măng thái miếng tròn hoặc thái khúc tùy ý.

Cách làm măng muối chua: Thái thành các khoanh tròn. Phần đầu thì chẻ khúc dài

- Đem ngâm nước muối 2-3 tiếng cho ra bớt nhựa rồi rửa sạch và đem luộc cùng chút muối khoảng 2-3 phút thì vớt ra rửa sạch lại nhiều lần với nước lạnh. Vớt măng ra 1 cái rổ để ráo nước.

Cách làm măng muối chua: Ngâm với nước muối cho bớt nhựa

- Tỏi: thái lát dày

- Ớt thái thành miếng nhỏ.

Cách làm măng muối chua: Chuẩn bị gia vị

- Nước ngâm măng: 3 lít nước đun sôi để nguội + 200ml dấm gạo + 2 thìa canh đường + 3 thìa canh muối đun sôi rồi để thật nguội.

Cách làm măng muối chua: Măng vừa muối xong

- Xếp măng và tỏi ớt vào hũ. Cứ 1 lớp măng rồi đến 1 lớp tỏi ớt. Sau đó, đổ nước ngâm măng vào, nèn 1 đĩa nhỏ lên trên và đậy lắp lại khoảng 4-5 ngày sau thì ăn được.

Cách làm măng muối chua: Măng sau khi muối 5 ngày

Chúc các bạn thành công với món ngon của loại rau giàu chất xơ này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Nga Linh thực hiện