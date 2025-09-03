Chủ đề nóng

Loại thịt đắt hơn thịt bò, ngon hơn thịt lợn, giàu protein, dù đắt cũng nên ăn vào mùa thu, xào ớt thơm phức

Yên Nhiên Thứ tư, ngày 03/09/2025 15:46 GMT+7
Mùa thu nên ăn nhiều loại thịt này, tạm gác thịt lợn, thịt bò sang một bên. Món ăn vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, "đắt xắt ra miếng".
Loại thịt này trước đây có giá cả đắt đỏ, chỉ người giàu mới dám ăn: Bào ngư.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường đã có nhiều hơn, giá thành cũng hạ xuống, còn vài 500.000-700.000 đồng, đặc biệt có loại bào ngư baby chỉ có giá từ 200.000-400.000 một cân loại nhỏ.

Đây là loại thịt rất bổ dưỡng, ngon miệng, dù đắt nhưng đáng để bạn thử.

Đây là loại thịt rất bổ dưỡng, ngon miệng, dù đắt nhưng đáng để bạn thử.

Bào ngư được ví như loại thịt vàng, béo ú, mọng nước có hương vị thơm ngon. Loại thịt này chứa lượng protein cao, giúp xây dựng và sửa chữa mô cơ thể. Nó cũng có hàm lượng chất béo thấp, thích hợp cho chế độ ăn kiêng.

Loại thịt này giàu vitamin B12, sắt, kẽm và magie, hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Các chất dinh dưỡng trong bào ngư giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh tật. Hơn nữa, loại thịt này chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da và tóc khỏe mạnh.

Món ăn gợi ý: Bào ngư xào ớt xanh

Bước 1: Sơ chế bào ngư

- Việc làm sạch bào ngư đòi hỏi một chút kiên nhẫn. Tách phần thịt mọng nước ra khỏi vỏ, nhưng đừng để cảm giác trơn trượt đánh lừa; nó có thể trượt qua kẽ tay nếu bạn không cẩn thận.

- Hãy lấy một chiếc bàn chải nhỏ và chà xát lớp "tấm chắn" màu nâu sẫm xung quanh mép bào ngư thật cẩn thận và mạnh mẽ! Lớp nhớt và cặn bẩn này chính là nguồn gốc của mùi tanh, vì vậy cần phải được làm sạch kỹ lưỡng, để lộ phần thịt trắng mềm bên dưới.

- Sau khi rửa, việc cắt bào ngư là chìa khóa để tăng hương vị: thái lát chéo, đều tay, và để tạo điểm nhấn tinh tế hơn, hãy cắt vài đường chéo nông trên mặt bào ngư. Sau khi chiên, chắc chắn bào ngư sẽ cuộn tròn thành những cuộn nhỏ xinh xắn!

Bước 2: Chuẩn bị ớt và gia vị

- Chọn những quả ớt chuông xanh vỏ mỏng, giòn, bỏ hạt và gân trắng, rồi thái sợi. Chúng có màu xanh tươi tắn, tươi mát. Chuẩn bị thêm chút hành lá, cắt chéo thành từng khúc để tạo vị cay ngọt.

Chuần bị muối, rượu nấu ăn, và nước tương nhạt

Bước 3: Xào bào ngư

- Khi chảo sắt xèo xèo và làn khói xanh bốc lên, một thìa dầu ăn trong suốt chảy xuống đáy chảo, làm tăng nhiệt độ dầu. Đổ ớt chuông xanh vào trước, và với một tiếng "xèo xèo" giòn tan, ớt chuông xanh lăn tròn và nhảy trong dầu nóng.

Vị chát lập tức tan biến, chỉ còn lại hương thơm cay nồng xộc thẳng vào mũi. Xào vài lần, màu sắc của ớt chuông ngày càng xanh ngọc lục bảo và bóng bẩy. Nhanh chóng đổ ớt xào sơ ra đĩa.

- Dầu dưới đáy chảo vẫn còn sôi sùng sục. Thả những lát bào ngư vào dầu nóng, chúng lập tức cuộn lại, viền ngoài bắt đầu cháy xém vàng ươm hấp dẫn.

- Sau đó, rưới một lớp rượu nấu ăn dọc theo mép chảo. Hương rượu hòa quyện cùng hơi nước bốc lên, tựa như một tấm chăn thơm phức bao phủ bào ngư, khử mùi tanh hiệu quả và tăng thêm hương vị!

- Sau đó, thêm một chút nước tương nhạt, phủ lên bào ngư một lớp màu nước sốt và hương vị lập tức được tăng cường. Cho hành lá vào xào vài giây cho đến khi mùi hành thơm lừng nổi lên.

- Khi các lát bào ngư đã cuộn lại và đông lại, khoảng 70%, hãy lập tức cho ớt chuông xanh đã xào trước đó trở lại chảo!

- Thêm lượng muối vừa đủ - không quá nhiều, không quá ít, vừa đủ để làm nổi bật độ tươi ngon của tất cả các nguyên liệu.

- Xào trên lửa lớn, đảo đều, để ớt chuông xanh giòn, bào ngư mềm và nước sốt thơm phức hòa quyện trong thời gian ngắn nhất có thể!

Hương thơm từ chảo thật khó tin, ngon đến mức lan tỏa khắp căn bếp, rồi lan tỏa mạnh mẽ vào phòng khách và ra ngoài cửa!

Những lát bào ngư được cuộn tròn đẹp mắt trong nước sốt óng ánh, và miếng cắn thì giòn tan, mềm mại đến khó tin! Chỉ cần nhai vài miếng, vị ngọt đậm đà của biển sẽ lan tỏa trong miệng, hòa quyện với hương thơm của nước tương thanh nhẹ và hương vị đậm đà của rượu nấu ăn.

Thật tuyệt vời! Kết hợp với ớt chuông xanh, món ăn vẫn còn thoang thoảng hương vị chảo, một chút cay nhẹ, giòn tan, xua tan vị béo ngậy. Vị cay nồng thấm đẫm hương vị đậm đà của bào ngư, khiến nó thậm chí còn thơm hơn cả thịt bò hay thịt lợn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Công thức nấu ăn và ảnh: Theo Toutiao)

