Ngày 25/4, nguồn tin cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có báo cáo về việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam. Trong báo cáo này có loạt cán bộ cấp xã, huyện bị xử lý kỷ luật do vi phạm.

Theo đó, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong đó kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức là không có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam bắt tạm giam 4 bị can sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, có trường hợp của ông Phạm Trường An - nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo quyết định khởi tố bị can số 107/QĐ-ĐCSHS-KTMT ngày 15/7/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành). Ảnh: CAQN

Đối với kết quả xử lý kỷ luật đối với cá nhân, trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 13 cá nhân bị xử lý kỷ luật hành chính vì có liên quan đến hành vi tham nhũng, cụ thể như, ông Tạ Trần Cảnh - Công chức xã Tam Hải bị UBND huyện Núi Thành ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì đã có hành vi nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, vi phạm điểm k khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 11 Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Sang - Công chức Tư pháp Hộ tịch xã Tam Mỹ Đông cũng bị UBND huyện Núi Thành kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm điểm đ, Điều 2, Luật PCTN năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác, để xảy ra vụ việc ông Trần Ngọc Vũ - Công chức Tư pháp - Hộ tịch bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. UBND huyện Núi Thành đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Đối với bà Nguyễn Thị Phượng - Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Quế Sơn phạm tội tham ô tài sản (theo bản án số 33/2024/HS-ST ngày 30/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn). Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quế Sơn đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Phượng bằng hình thức khai trừ.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Kế toán viên trung cấp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tây Giang bị kết án phạt tù về tội nhận hối lộ. UBND huyện Tây Giang đã ra quyết về việc buộc thôi việc đối với công chức bị kết án phạt tù.

Cũng tại huyện Tây Giang, đối với trường hợp bà Lê Kim Vân - Công chức phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang bị bắt tạm giam do liên quan đến tham nhũng đã bị UBND huyện Tây Giang quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Kim Vân.

Tại huyện Tiên Phước, đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Cẩm - Kế toán viên phòng Tổ chức hành chính và Tài chính kế toán thuộc Trung tâm y tế huyện Tiên Phước phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo bản án số 31/2024/HSST ngày 27/9/2024 của TAND huyện Tiên Phước). Trung tâm y tế huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định kỷ luật đối với viên chức bằng hình thức khiển trách.

Đối với ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước vi phạm các quy định về PCTN, để cấp dưới và bản thân bị TAND huyện Tiên Phước xử phạt tiền về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. UBKT huyện ủy huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. Và ngày 27/11/2024, Sở Y tế tỉnh đã ban hành quyết định số 1311 về việc kỷ luật viên chức lãnh đạo, quản lý với ông Trần Văn Dũng với hình thức khiển trách.

Liên quan đến trường hợp của ông Hồ Văn Ngôn - nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tam Kỳ bị tam giam để phục vụ công tác điều tra do có hành vi nhận hối lộ. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với ông Hồ Văn Ngôn.

Cũng liên quan đến công tác đất đai, đối với trường hợp của ông Phạm Trường An - nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo quyết định khởi tố bị can số 107/QĐ-ĐCSHS-KTMT ngày 15/7/2024 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với ông Phạm Trường An.

Đối với ông Phạm Điền - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng bị khởi tố do có hành vi nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An. UBKT Thành ủy Hội An đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Điền bằng hình thức khiển trách.

Còn ông Nguyễn Ngọc Sỹ - Trường TH&THCS Trần Quốc Toản bị khởi tố do có hành vi nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An. UBKT Thành ủy Hội An đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Điền bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 72 bị cáo bị kết án có liên quan đến tham nhũng nhưng không bị xử lý kỷ luật hành chính trong năm 2024 là do 62 bị cáo làm việc tại các cơ quan, đơn vị không thuộc quản lý của UBND tỉnh; 2 bị cáo đã thôi việc trước thời điểm phát hiện sai phạm; 6 bị cáo đã xử lý kỷ luật trước thời điểm năm 2024; 1 bị cáo bị xử lý năm 2025; 1 bị cáo đang kháng cáo.

Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng, trong năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an toàn tỉnh điều tra, kết luận, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 19 vụ/54 bị can; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định truy tố chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử 22 vụ/ 85 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sở thẩm 23 vụ/ 84 bị cáo…