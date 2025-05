Loạt người đẹp từng bị tước vương miện Miss Grand International

Ngày 28/5, tổ chức Miss Grand International công bố quyết định tước danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 của Rachel Gupta – người đẹp Ấn Độ đăng quang hồi tháng 10 năm ngoái. Thông báo cho biết lý do là cô không hoàn thành nghĩa vụ, tự ý tham gia dự án bên ngoài và từ chối chuyến công tác tới Guatemala mà không xin phép.

Thông cáo nhấn mạnh: “Rachel Gupta không còn được sử dụng danh hiệu hay đội vương miện Miss Grand International 2024. Cô phải hoàn trả vương miện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.”

Tuy nhiên, chỉ vài phút trước đó, Rachel Gupta bất ngờ tuyên bố tự nguyện rời bỏ danh hiệu trên trang cá nhân với gần 1,5 triệu người theo dõi. Cô cho biết đã không thể tiếp tục chịu đựng môi trường độc hại và cách đối xử bất công từ phía ban tổ chức.

Rachel Gupta là người đẹp thứ ba trong lịch sử bị chủ tịch Nawat Itsaragrisil tước vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International. IG.

“Những tháng sau đăng quang là khoảng thời gian thất vọng với nhiều lời hứa bị phá vỡ, sự đối xử bất công và môi trường độc hại mà tôi không thể tiếp tục im lặng chịu đựng,” Rachel Gupta viết. Cô cũng hứa sẽ công bố một đoạn video chi tiết để làm rõ toàn bộ sự thật đằng sau việc rời bỏ danh hiệu.

Rachel Gupta sinh năm 2004, cao 1m78, từng giành nhiều danh hiệu quốc tế như “Miss Super Talent of the World 2022”, “Miss Grand India 2024” và các giải phụ như “Best in Ramp Walk” và “Miss Top Model”. Cô được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn và giao tiếp.

Tuy nhiên, Rachel không phải là người đẹp duy nhất bị tổ chức Miss Grand International thu hồi danh hiệu trong 12 năm tồn tại. Chủ tịch Nawat từng thẳng tay xử lý nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có cả các hoa hậu lẫn á hậu.

Những lần tước danh hiệu khác gây tranh cãi

Trường hợp đầu tiên bị tước vương miện là Anea Garcia – người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica. Anea đăng quang Miss Grand International 2015 nhưng bị phế truất chỉ sau 4 tháng do “không hoàn thành nghĩa vụ”. Á hậu 1 Claire Parker đến từ Australia được thay thế và tiếp tục nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, chính Claire Parker – người từng thay Anea Garcia – cũng bị thu hồi danh hiệu vào năm 2019. Nguyên nhân là vì cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia khi vẫn đang giữ danh hiệu Miss Grand International. Tổ chức cho rằng hành động này đi ngược lại quy định và hình ảnh của một đương kim hoa hậu.

Sau khi bị tước danh hiệu, Claire Parker không đạt kết quả cao ở cuộc thi trong nước và thậm chí bị loại ngay từ vòng thi cấp bang New South Wales, không thể tiến vào vòng chung kết.

Ngoài ba người đẹp từng giữ ngôi vị cao nhất bị truất ngôi, hai á hậu khác cũng từng bị chủ tịch Nawat tước danh hiệu vì lý do “vi phạm quy định” hoặc “thiếu tinh thần trách nhiệm”.

Năm 2022, á hậu 5 Yuvna Rinishta – đại diện Mauritius – bị yêu cầu trả lại danh hiệu chỉ sau 4 ngày đăng quang. Theo tổ chức, cô không hoàn thành sứ mệnh của một á hậu. Tuy nhiên, Yuvna lên tiếng bác bỏ và khẳng định bản thân tự từ bỏ danh hiệu vì không đồng tình với cách làm việc của ban tổ chức.

Năm 2024, người đẹp Myanmar – Thae Su Nyein – bị thu hồi danh hiệu á hậu 2 sau khi công khai chỉ trích ban tổ chức ngay sau đêm chung kết. Cô khóc nức nở vì không hài lòng với kết quả cuộc thi, sau đó livestream tố cáo sự thiên vị. Sau ba ngày gây ồn ào, ông Nawat tuyên bố thu hồi danh hiệu với lý do “hành vi không phù hợp và vi phạm quy định”.

Chủ tịch Nawat còn cho rằng Thae Su Nyein non nớt, thiếu bản lĩnh và dễ bị thao túng tâm lý. “Cô ấy quá ảo tưởng về bản thân và không thể hoạt động độc lập nếu không có người quản lý đi kèm,” ông nói trong buổi họp báo.

Gần đây, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Miss Grand International 2021 – cũng bị đặt vào vòng cân nhắc sau khi cô bị khởi tố, tạm giam vì cáo buộc “lừa dối người tiêu dùng” liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Khi được phóng viên hỏi về khả năng thu hồi danh hiệu, ông Nawat cho biết chưa đưa ra quyết định nhưng sẽ theo dõi sát vụ việc và xem xét mức độ nghiêm trọng.

Miss Grand International là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, được tổ chức lần đầu vào năm 2013 tại Thái Lan, dưới sự sáng lập và điều hành của doanh nhân truyền thông Nawat Itsaragrisil. Tuy có mức độ đầu tư và chuyên môn cao, cuộc thi này thường xuyên vướng vào các bê bối truyền thông, đặc biệt là trong cách ứng xử giữa ban tổ chức và thí sinh.

Mùa giải năm ngoái bị đánh giá là một trong những mùa “ồn ào” nhất trong lịch sử, với nhiều thí sinh rút lui và lên tiếng chỉ trích tổ chức ngay trong thời gian diễn ra cuộc thi. Việc nhiều người đẹp đồng loạt phản ứng và tố cáo ban tổ chức khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch, công bằng cũng như sự chuyên nghiệp mà Miss Grand International từng theo đuổi.