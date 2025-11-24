Chủ đề nóng

Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Thứ hai, ngày 24/11/2025 14:55 GMT+7
Lương Cao Phúc, 20 tuổi, ở Hà Nội bị Công an phường Phú Lương triệu tập sau gần 24 giờ bỏ trốn, do liên quan vụ đánh một người đàn ông bất tỉnh giữa phố Xốm.
Ngày 24/11, Công an phường Phú Lương, Hà Nội, cho biết đã triệu tập đối tượng trong vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bất tỉnh ở phố Xốm.

Khoảng 16h30 ngày 22/11, người dân báo tin xảy ra xô xát giữa 2 nam thanh niên tại ngõ 4 phố Xốm, phường Phú Lương. Một người bị đánh gục, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, còn nghi phạm rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Người đàn ông bị đánh bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội. Ảnh: Chụp từ clip.

Công an phường Phú Lương sau đó có mặt, bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai và báo cáo công an thành phố để phối hợp điều tra cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự.

Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.M., 37 tuổi, trú tại phường Phú Lương, nhập viện trong tình trạng không tỉnh táo. Điều tra ban đầu, cảnh sát xác định sự việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát khi 2 người đi xe máy ngược chiều, va chạm giao thông. Nghi phạm đeo khẩu trang, đội mũ kín, người dân xung quanh không nắm được thông tin nhận dạng hay biển số xe, gây khó khăn cho việc truy tìm.

Lương Cao Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: N.L.

Lực lượng chức năng đã rà soát camera, nhân chứng trên các tuyến đường và khu dân cư lân cận. Sau gần 24 giờ, đến 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lương phối hợp Công an xã Bình Minh triệu tập nghi phạm Lương Cao Phúc (20 tuổi, trú Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh).

Phúc khai chiều 22/11 điều khiển xe Honda Wave trên quốc lộ 21B thì va chạm với xe của anh M. Hai bên cãi nhau, anh M. rút dùi cui điện bấm cho phát ra tiếng "tạch tạch", khiến Phúc lao vào đánh khiến nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ đi.

Tối 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Lương Cao Phúc để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

