Lời khai của đối tượng đá người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Lai Châu: Dồn lực thi công tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết đến giao đường số 17
Thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, trong đó có công trình tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng (nay thuộc phường Đoàn Kết, Lai Châu).